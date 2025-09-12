El Sabadell, un equipo centenario recién ascendido que busca su primera alegría frente al Efesé

El Cartagena ya descansa en su hotel de concentración a la espera de medirse al histórico Centre d'Esports Sabadell, que regresa al tercer peldaño ... del fútbol español tras un breve paso por Segunda Federación.

Javi Rey convocó a los 20 futbolistas disponibles para este encuentro. Parecía que Chuca y Fran Vélez podrían haber llegado a este encuentro, pero, finalmente, no se han terminado de recuperar y su debut con el Efesé tendrá que esperar. A estas bajas, hay que sumarle la desgraciada rotura de peroné de Carrascal de esta semana en un entrenamiento.

El regreso de un histórico

Si algo tiene de especial este partido es ese aroma a antaño. Al fútbol de toda la vida. El escenario guarda la esencia de esos campos mal sembrados y embarrados de antaño que estaban lejos de que el balón echase a rodar a las 14.00 horas de un sábado. Es otra época. La Nova Creu Alta mantiene esa zona sin sembrar que separa la grada del césped que recuerdan a los partidos de antes.

El Sabadell viene de levantarse de un tropezón que le costó un año por Segunda Federación. Para conseguir mantener la categoría ha llegado Ferran Costa. El catalán de 30 años llega al equipo arlequinado para recuperse tras un mal paso por el Andorra, una pequeña mancha para un gran expediente en el fútbol catalán, en el que Manresa, y Badalona Futur guardan un buen recuerdo de él. Ahora, tiene que dar guerra con un recién ascendido, que ha renovado la mayor parte de su plantilla. De momento, no sabe lo que es perder con el Sabadell, ni en pretemporada ni en el comienzo de liga, donde se han quedado en los dos partidos con la miel en los labios.

Javi Rey no llama a ningún jugador del filial y viaja con Rubén Serrano e Imanol como únicos centrales disponibles

El Eldense cayó en la trampa en el inicio liguero. Los de Ferran Costa, que se marchó expulsado y contra el Cartagena cumplirá su segundo partido de sanción, gozaron de las mejores ocasiones, pero la falta de puntería les lastró de empezar el curso con la mejor de las noticias.En Sanlúcar de Barrameda desperdiciaron una renta de dos goles, gran parte de culpa por los errores individuales de Sergi Segura y Bonaldo.

Diallo, central del Sanluqueño, le hizo un favor a los catalanes expulsándose en el minuto seis al intentar corregir un error de su portero y evitar el gol de Escudero. Una ventaja que parecía no iban a desaprovechar si no llega a ser por una ingenua doble amarilla de Sergi Segura que igualó los efectivos sobre el terreno de juego. Un golazo de López-Pinto de falta directa calmó los ánimos y parecía que los tres puntos se iban para la Nova Creu Alta. Sin embargo, el gol de Sato y un error de Bonaldo en el último suspiro evitaron el triunfo arlequinado en El Palmar.

Problema en el costado zurdo

La falta de efectivos en lateral izquierdo ha ido modificando los planeamientos de Ferran Costa.

Se presentó en la Nova Creu Alta con una defensa de cinco, pero la lesión en los isquiotibiales de Genar le obligó a trazar otro plan en Sanlúcar. El entrenador catalán dio entrada, hombre por hombre, a López-Pinto por Miguelete y metió a Coscia para acompañar a Escudero en la punta de lanza para formar un 4-4-2.

Ahora, con la sanción de Sergi Segura, el técnico catalán tiene un problema en el lateral zurdo al no tener efectivos disponibles porque, además de las bajas ya mencionadas, tiene a Pau Fernández apartado por no renovar. Todo indica que Ton Ripoll ocupará ese puesto, que, al parecer, será el único cambio en el equipo titular.

Sin reservas en la zaga

En la convocatoria solo figuran Rubén Serrano e Imanol Baz como centrales puros y el técnico gallego no ha echado mano del filial para paliar en la medida de lo posible las bajas en esa posición. Si por algún casual, hubiese algún percance, habría que ver quién sería el encargado de remangarse, dar un paso al frente y cumplir con unas funciones que no son las suyas. Las opciones más obvias, como confirmó Rey ante los medios de comunicación, serían las de reconvertir a algún lateral o que Fidalgo diese un paso para atrás.

No se esperan grandes cambios en el once, en el que se mantendrá la columna vertebral intacta. Lucho, después de la parada salvadora, seguirá siendo el guardián y estará protegido por los mismos cuatro defensas. Larrea, Fidalgo y Kevin tienen su sitio asegurado, mientras que las incógnitas aparecen en las posiciones de extremo derecho y 9. Calderón y Ortuño partieron de inicio frente al filial colchonero, dando el relevo a Nacho Sánchez y a Chiki. Las alternativas en la banda son diversas, después de que Diego Gómez y Ander Martín ya estén totalmente integrados con el grupo y puedan ser un recurso a tener en cuenta.

La Nova Creu Alta es un tapete donde el Cartagena no ha conseguido grandes botines en sus seis visitas. Solo ha celebrado una victoria una vez, allá por el año 2004, mientras que el Sabadell ha ganado dos y los partidos restantes se resolvieron en empate.