Luismi Redondo celebrando su gol ante el Atlético Madrileño. J. M. Rodríguez / AGM

'Overbooking' en el ataque del Cartagena, con Luismi Redondo y Kevin al mando

La parcela ofensiva del Efesé cuenta con ocho jugadores, con clara competencia y con polivalencia para jugar en distintas posiciones

Pruden López

Cartagena

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:30

La línea más ocupada del Cartagena es la del ataque. Javi Rey ya declaró que estaba satisfecho en rueda de prensa en cuanto a ... la cantidad de futbolistas de perfil ofensivo que tiene en la plantilla. La competencia es una de las herramientas con las que tienen que funcionar los jugadores que juegan tanto en los extremos como en punta. La llegada de Ander Martín y de Diego Gómez hacen que el Cartagena cuente con cinco extremos, teniendo en cuenta que Kevin Sánchez está jugando en esa posición y su rendimiento está haciéndolo indiscutible en el once titular de Javi Rey. Luismi Redondo también ha tenido minutos en banda. En la zona de la punta de la lanza, la lucha por el puesto es entre Chiki y Alfredo Ortuño. En Antequera, la titularidad fue para el delantero llegado este verano, Chiki. Sin embargo, en el estreno del Efesé en casa ante el filial colchonero lo fue Alfredo Ortuño. El gol será el encargado de darle la titularidad absoluta a un delantero u a otro.

