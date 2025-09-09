'Overbooking' en el ataque del Cartagena, con Luismi Redondo y Kevin al mando La parcela ofensiva del Efesé cuenta con ocho jugadores, con clara competencia y con polivalencia para jugar en distintas posiciones

La línea más ocupada del Cartagena es la del ataque. Javi Rey ya declaró que estaba satisfecho en rueda de prensa en cuanto a ... la cantidad de futbolistas de perfil ofensivo que tiene en la plantilla. La competencia es una de las herramientas con las que tienen que funcionar los jugadores que juegan tanto en los extremos como en punta. La llegada de Ander Martín y de Diego Gómez hacen que el Cartagena cuente con cinco extremos, teniendo en cuenta que Kevin Sánchez está jugando en esa posición y su rendimiento está haciéndolo indiscutible en el once titular de Javi Rey. Luismi Redondo también ha tenido minutos en banda. En la zona de la punta de la lanza, la lucha por el puesto es entre Chiki y Alfredo Ortuño. En Antequera, la titularidad fue para el delantero llegado este verano, Chiki. Sin embargo, en el estreno del Efesé en casa ante el filial colchonero lo fue Alfredo Ortuño. El gol será el encargado de darle la titularidad absoluta a un delantero u a otro.

Polivalencia de Kevin y Ander En la delantera también puede disputar minutos Kevin Sánchez. De hecho en el filial del Deportivo de La Coruña era la referencia en el ataque. Por lo tanto, su polivalencia le abre un abanico táctico interesante a Javi Rey para jugar con la posición del único atacante que ha logrado marcar un gol en liga. Kevin ha demostrado poder jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda y rendir igual en ambas. Aún no le hemos visto en partido oficial ocupando el delantero centro ya que con Chiki y Ortuño está completo. El fichaje de Ander Martín le da áun más argumentos al técnico gallego. El futbolista, recién llegado de El Plantío, tiene como principal característica la polivalencia ya que puede ocupar diferentes posciones en el ataque. Habrá que esperar a su debut para ver dónde jugará en la idea de Javi Rey. Sin embargo, Carlos Calderón, Nacho Sánchez y Diego Gómez son lo únicos extremos puros que tiene el técnico gallego en su plantel. Los tres han contado con minutos en partido oficial. Incluso, en Cartagena, pudo debutar Diego Gómez. Por lo tanto, Javi Rey tiene un buen puzzle en la parcela ofensiva del Efesé.

