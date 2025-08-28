Nacho Martínez: «Lo importante es estar donde a uno le quieren»

Jesús Fernández Jueves, 28 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

El Efesé ya ha entrado en modo competición. Apenas quedan dos días para que el balón eche a rodar este domingo en El Maulí y dé por comenzada la temporada del equipo albinegro. El primero que se ha puesto delante de los micrófonos y ha atendido a los medios para dar su opinión de cara al inicio liguero ha sido Nacho Martínez. El veterano lateral izquierdo afronta su 17ª temporada como profesional y, junto a Ortuño, es el único que se mantiene en la plantilla albinegra del equipo del descenso. La decisión tuvo que meditarla y barajó todas las opciones que tenía encima de la mesa antes de volver a embarcarse en el proyecto del Cartagena.

«Me tomé un periodo de reflexión para verlo todo con un poco de perspectiva. Yo para este tema siempre he sido un poco pasional y hay que estar donde realmente te quieren. Aquí me lo han demostrado y por eso he decidido quedarme», confiesa Nacho, que también se pronunció ayer acerca de la venta del club. «Todo indica que hay un cambio de propiedad. Al final, los cambios hay que esperar un poco a que se materialicen. La institución siempre me ha dado su cariño y tranquilidad. Solo queda confiar en ellos y en la gente nueva que entra y darles un voto de confianza», manifestó el lateral izquierdo del Efesé.

Arranca la liga

La primera jornada está a la vuelta de la esquina y «ya se empiezan a notar esas ganas de empezar. Ese cosquilleo en la tripa para que llegue el domingo», dijo el madrileño, de 36 años. El experimentado lateral también está deseando recorrer la banda del Cartagonova. Espera que se anime la «máxima gente posible. Necesitamos que estén a nuestro lado porque ningún equipo que yo conozca está arriba sin su afición», recordó.

Aunque solo ha jugado 14 partidos oficiales de albinegro, Nacho ya es uno de los pesos pesados de un vestuario en el que intentará encajar las piezas para crear un buen grupo. «Los más veteranos tiramos de los jóvenes para hacer un buen grupo. A partir de ahí, construir individualmente para proponer al colectivo y que terminemos siendo una piña. Yo tengo buenas sensaciones este año», destacó.

Una de las patas de la estructura del Cartagena para conseguir el ascenso es Javi Rey. Nacho Martínez, en su carrera, ha tenido muchos, y muy buenos, entrenadores y eso hace que su opinión sobre su entrenador sea aún más valiosa. Alaba la intensidad y las ganas que le pone para que «seamos protagonistas». Ese es el camino que tomará el Efesé para devolver al equipo a Segunda.

El Cartagena, además, ya ha puesto a disposición del aficionado las entradas del primer partido liguero en casa. El precio oscila entre los 15 y los 25 euros.

