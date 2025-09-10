La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marco Carrascal. FC Cartagena
Fútbol

Marco Carrascal se rompe la tibia y el peroné y deja la zaga del Cartagena cogida con pinzas

Tan solo Rubén Serrano e Imanol Baz son los centrales que tiene el Efesé disponibles tras la lesión del cántabro en el entrenamiento de este miércoles y la baja de Fran Vélez que sigue con su recuperación

Pruden López

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:11

Marco Carrascal, el joven defensa procedente del Racing de Santander, tuvo que salir en ambulancia en la mañana de este miércoles del Cartagonova tras una lesión de gravedad. La tibia y el peroné de su pierna izquierda se han visto afectados tras un lance en el entrenamiento matinal que le va a dejar en la baja durante los próximos 4 o 6 meses por una rotura. El central ya se encuentra en el hospital y será intervenido. Carrascal se une a las bajas de Fran Vélez y Chuca que, según apuntan desde el club, evolucionan de manera favorable.

Con esta baja de Carrascal, la defensa del Cartagena se queda escasa de efectivos. Tan solo Rubén Serrano e Imanol Baz son los centrales con los que podrá contar Javi Rey en los próximos partidos tras la cesión de Luca Lohr al Arenteiro. Carrascal, que aún no había tenido minutos oficiales con el Efesé, estará fuera alrededor de 4 o 6 meses. Sin embargo, Fran Vélez ya está trabajando en el verde del Cartagonova y se espera que su una al grupo próximamente.

