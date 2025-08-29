Javi Rey: «Vamos a incorporar solo a un jugador en la posición de extremo derecho»

La pretemporada ha finalizado y empieza la hora de la verdad. El Cartagena tiene este domingo la primera prueba en Primera RFEF en un campo ... complicado como es El Maulí. Javi Rey ha comparecido en rueda de prensa valorando de manera positiva la preparación de cara al debut de este domingo: «Creo que la pretemporada fue buena, podemos ponerle un notable porque no existe la perfección en esto del fútbol. Para ser un equipo nuevo, con entrenador nuevo, creo que fue de manera positiva». Además, ha asegurado que han hecho hincapié en el entrenamiento antes que en competir: «Nos falta muchísimo por crecer y por crear, pero creo que el balance de la pretemporada fue positivo».

De momento, su modelo de juego, según el técnico albinegro, está calando entre sus jugadores. Prueba de ello fue la magistral puesta en escena en el Carabela de Plata ante el Eldense: «La idea que estoy intentando inculcar en el Cartagena yo creo que sí está calando. Los jugadores son muy receptivos a esta nueva idea y a este nuevo modelo de juego».

Tal es el positivismo que ha generado el buen juego del Cartagena que el propio Javi Rey ha confesado que en algunas posiciones, de cara al once titular, tiene dudas: «Hay algunas posiciones que las tengo claras, en otras posiciones tengo dudas y las voy a tener hasta el último momento. Aún estamos a expensas del entrenamiento de mañana, pero eso es positivo. Hace dos meses cuando llegué aquí había seis o siete futbolistas y creo que el trabajo de la comisión deportiva fue muy positivo porque faltando dos o tres semanas el 95% de la plantilla ya estaba cerrada».

Fran Vélez o Calderón son los futbolistas que han tenido molestias en esta pretemporada y se han perdido algún amistoso que otro. El propio Javi Rey ha hablado sobre el estado físico de ambos: «Fran Vélez está al 100% a expensas del entrenamiento de mañana. Hoy lo completó con total normalidad, mañana lo mismo. Si tiene alguna molestia en el entrenamiento de mañana pues no participará. Lo normal es que sí que esté, ahora mismo está al 100% y tiene sus opciones de ser titular el domingo en Antequera. Calderón sí que está bien pero le falta condición física para salir de inicio». Por su parte, Chuca sigue con su recuperación de manera positiva.

Javi Rey también ha hablado de la situación de Pablo De Blasis con un símil con la de Carlos Calderón. Todo apunta a que no saldrá de inicio en El Maulí: «De Blasis y Calderón son jugadores que no participaron en la totalidad de la pretemporada, llevan tiempo entrenando. Sí que están para competir pero el miedo que tenemos es que se les haga largo el partido, entonces hay que tomar esa decisión de si está para 60, para 30 o para 45».

Sin embargo, el entrenador gallego ve preparado al equipo físicamente para competir, alabando el trabajo fuera del césped de los futbolistas: «Muchas veces le echamos la culpa al preparador físico, hay que ver un poco lo que hay detrás. Un futbolista está aquí tres o cuatro horas como mucho de 24 horas que dura el día. Tenemos jugadores muy profesionales, tenemos a nuestra nutricionista, los jugadores se cuidan, tienen inquietudes. Eso, sumado al trabajo, hace que los jugadores lleguen muy bien a ese primer partido».

Además, afirmó que el extremo llegará antes del cierre del mercado: «Confío mucho en la comisión deportiva que está trabajando mañana, tarde y noche porque el cierre de mercado es inminente. Pero sé que hay unos futbolistas que están cerca, vamos a incorporar solo a un jugador en la posición del extremo derecho. Nos gustaría un extremo diferencial que nos dé un salto de calidad. Puede llegar una incorporación más pronto que tarde», confesó.

El Antequera, un equipo por descubrir

El cuadro andaluz también ha renovado a su plantilla, empezando por el entrenador. Aún así, según Javi Rey, ha mantenido a algún jugador diferencial de la pasada campaña: «Cambiaron muchos jugadores, hubo muchos importantes que se fueron, otros que fueron capaces de retener como Luismi Gutierrez, como Álex Rubio. Son jugadores que pueden ser diferenciales dentro de la categoría, pero sí que es un equipo también nuevo, con entrenador nuevo. A ver qué nos encontramos el domingo», afirmó.