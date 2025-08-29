La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Rey da órdenes a su equipo en el trofeo Carabela de Plata disputado contra el Eldense. ANTONIO GIL / AGM
Cartagena

Javi Rey: «Vamos a incorporar solo a un jugador en la posición de extremo derecho»

El técnico albinegro ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Cartagonova para hablar sobre el debut del Efesé del domingo

Pruden López

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:41

La pretemporada ha finalizado y empieza la hora de la verdad. El Cartagena tiene este domingo la primera prueba en Primera RFEF en un campo ... complicado como es El Maulí. Javi Rey ha comparecido en rueda de prensa valorando de manera positiva la preparación de cara al debut de este domingo: «Creo que la pretemporada fue buena, podemos ponerle un notable porque no existe la perfección en esto del fútbol. Para ser un equipo nuevo, con entrenador nuevo, creo que fue de manera positiva». Además, ha asegurado que han hecho hincapié en el entrenamiento antes que en competir: «Nos falta muchísimo por crecer y por crear, pero creo que el balance de la pretemporada fue positivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  3. 3 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  4. 4 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  5. 5 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  6. 6 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  7. 7

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  8. 8 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  9. 9

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  10. 10 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Javi Rey: «Vamos a incorporar solo a un jugador en la posición de extremo derecho»

Javi Rey: «Vamos a incorporar solo a un jugador en la posición de extremo derecho»