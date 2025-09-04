Javi Rey: «El objetivo más claro que tengo aquí es recuperar a nuestra gente»

Pruden López Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:05 Comenta Compartir

La competición oficial vuelve al Cartagonova (viernes, 21.30 horas) tras el último partido de liga en Segunda ante el Mirandés. Esta vez, el equipo que visitará el estadio albinegro en el debut de este en Primera RFEF es el filial del Atlético de Madrid entrenado por Fernando Torres. Javi Rey pasó este jueves por rueda de prensa y comentó que que «la semana fue un poco corta, pero también es cierto que para el Atlético Madrileño lo fue más. Lo primero que hice cuando vi que jugábamos el viernes a las 21.30 horasfue mirar cuando jugaba el Atlético y, para mi sorpresa, jugaba un día después de nosotros. Es decir, si teníamos poco tiempo para preparar el partido, el Atlético Madrileño mucho menos. Creo que vamos a estar en igualdad de condiciones y tenemos un buen partido para ese debut en casa en Primera RFEF».

El objetivo de este viernes, para Javi Rey, es «seguir explotando esos puntos fuertes; el buen trato de balón, la fase ofensiva del juego a través del pase corto, pase medio, ordenar el partido a través del balón». Lo que quiere evitar, a toda costa, es que no se convierta el partido «en un correcalles»: «Minimizar esas pérdidas, que no se convierta el partido en un correcalles en ese ida y vuelta y lo tenemos que hacer a través del balón. Tenemos que intentar quitarle el balón al filial del Atlético, hacer posesiones largas, estar bien estructurados ante una posible pérdida, evitar que corran. Un poco la idea que tenemos que buscar es esa». El técnico gallego hizo hincapié en el tramo final de los partidos, tomando de referencia al encuentro en Antequera: «En Antequera hubo momentos que fuimos capaces de jugar bien, y tener la posesión, que fueron nuestros mejores minutos, y el tramo final lo tenemos que corregir para que no se convierta en ida y vuelta porque ahí creo que tenemos todas las de perder».

Evitar ese «correcalles» ante un filial, repleto de futbolistas jóvenes y eléctricos, viene del punto físico de una plantilla que según Javi Rey «estamos muy lejos de nuestro máximo rendimiento, de nuestro 100%, eso es cierto. Creo que el equipo llegó bien a la primera jornada, acabamos muy bien el otro día el partido. Incluso los cambios los hice bastante tarde porque al equipo lo veía bien. En ese aspecto estoy tranquilo. Se están viendo cosas de las que les estoy pidiendo a los futbolistas, pero creo que estamos muy lejos de la mejor versión del Cartagena». En cuanto a las decisiones arbitrales del pasado partido, Rey se mantiene con su idea apaciguadora: «Lo que no depende de mí, no lo podemos controlar. Bastante tienen los árbitros con este nuevo VAR. Creo que no tenemos los medios en esta categoría ni humanos ni materiales para poder utilizar este recurso. Creo que están metiendo en un compromiso a los árbitros, hay muchas en juego como para tener que decidir en un minuto, minuto y media, con una imagen que no es buena».

En pleno parón de selecciones, el Atlético Madrileño ha perdido a algunos de sus mejores jugadores para esta jornada. Sin embargo, Javi Rey no lo ve como una ventaja: «Cuando juegas contra el Atlético de Madrid, ahí tienen a los elegidos. Tienen a Esquivel, que no está, pero va a jugar Mario que es un porterazo, Julio, lateral izquierdo, muy bueno de la categoría, va con la Selección Española pero supongo que jugará Adrián Corral y después Rayane no está pero al final son elegidos. Tienen por fuera a dos jugadores muy diferenciales, extremos puros, como Iker Luque y Koke Mota, que más pronto que tarde veremos en el fútbol profesional. Si fuera otro equipo, con cuatro o cinco bajas, te diría que tendremos ventaja, pero contra un Atlético de Madrid, con todos los jugadores que tienen y con la magnitud de ese club, esas bajas no nos dan ninguna ventaja».

En la rueda de prensa también se habló de nombres propios como el de Pablo De Blasis, que viene haciendo entrenamientos de un nivel muy alto: «Es un líder, es una persona muy importante en el vestuario, una persona muy importante en el club, incluso me atrevo a decir, una persona muy importante en la ciudad. Llega tarde, es un jugador de 37 años, creo que va a estar pronto disponible por cómo entrena y por lo profesional que es. Esta semana, si veis la semana de entrenamientos que hace Pablo, es espectacular, de quitarse el sombrero. No solo mi percepción viéndolo entrenar, tu ves los datos de GPS y el entrenamiento que hizo ayer es de mucho nivel. Se exige, es un jugador profesional, quiere estar lo mejor físicamente y sobre todo lo antes posible para ayudar al grupo. El otro día no jugó, pero Pablo De Blasis es un jugador que puede ayudar desde otras facetas, y lo está haciendo».

La pasada campaña de Alfredo Ortuño fue para olvidar cumpliendo el único curso sin marcar en toda su carrera. Algo que a Javi Rey también le llamó la atención: «Cuando firmé en el Cartagena, analicé las estadísticas y sí que sorprende ese dato. Alfredo Ortuño hizo goles en todos los sitios en los que jugó a excepción de la temporada pasada. Vamos a pensar en que es algo anecdótico, lo mismo que Pablo, al final la trayectoria de Alfredo está ahí, la carrera deportiva está ahí. Nadie va a descubrir ahora mismo a Alfredo Ortuño, es un goleador y creo que lo vamos a recuperar. No creo que lo vaya a recuperar yo, se va a recuperar él porque yo lo estoy viendo entrenar desde el primer día. Es un jugador que entrena al máximo, se está esforzando, quiere recuperar esas sensaciones, tiene esa espina clavada de la temporada anterior, le importa el Cartagena. Es un jugador que se quiere reivindicar, es como un animal herido. Estamos preparados para la mejor versión de Alfredo».

Sobre las últimas incorporaciones, de Ander Martín y Diego Gómez, el técnico gallego ha señalado que han llegado «muy bien los dos, Ander estaba entrenando con el Burgos, Diego, exactamente lo mismo en el Deportivo. Al final es gente que son profesionales, han tenido muchos años en el fútbol profesional. Ander llegó en perfectas condiciones y Diego exactamente lo mismo. Diego tiene esa juventud, esos 20 años que te permiten prácticamente que no te canses. Al final coge un coche desde La Coruña, llega aquí a las cinco de la mañana, y al día siguiente, por la mañana, entrena como uno más. Es decir, es una barbaridad. Igual si es un jugador de otra edad, pues tienes que pararlo, pero Diego y Ander llegaron muy bien y, evidentemente, si mañana el partido pide la demanda de un jugador como Diego o como Ander van a jugar».

La llegada de ellos dos ha causado un 'overbooking' en la parte ofensiva. Para Javi Rey es algo positivo para tener a todos los jugadores enchufados: «Al final si no tienes competencia te relajas, por muy profesional que seas. Hay jugadores que se relajan, se ven titulares, no tienen competencia en el día a día, saben que van a jugar y eso es un problema. Si yo el lunes sé la alineación del domingo es que algo estamos haciendo mal. La llegada de Ander Martín y de Diego Gómez hace que la competitividad de la parte del medio del campo hacia adelante aumente y hay jugadores que no pueden relajar. Los que mejor estén, jugarán. Si están todos bien, los que yo decida que más se adaptan al plan de partido que tenemos establecido para ese día, jugarán. La competencia es sana y bienvenida sea». En definitiva, Rey mostró su alegría por tener, definitivamente, una plantilla «equilibrada» para luchar por el objetivo del ascenso.

El punto fuerte de mañana: el Cartagonova

Para Javi Rey, el punto más a favor de este viernes para el Cartagena es el jugar en casa: «Hay muchos puntos a favor pero el más importante es que jugamos en casa. Al final en esta categoría ya se vio en los resultados en la primera jornada. Jugar de local, te da mucha ventaja. Jugamos en el Cartagonova, primer partido, noto que hay ilusión en el ambiente. Estamos deseando que llegue el partido para jugar en nuestro estadio delante de nuestra gente». Como viene siendo habitual, Rey volvió a llamar al apoyo de la afición albinegra: «El objetivo más claro que tengo aquí es recuperar a nuestra gente, sino esto no tendría sentido. Mañana esperamos hacer un buen partido para seguir enganchando, contagiando e ilusionando a nuestra afición».

Precisamente, después de la rueda de prensa, el club hizo oficial la cifra, actualizada, de 5.851 abonados. Una cifra lejana a los 9.000 de la pasada campaña. Para recuperarlos, Javi Rey cree que «hay que darles algo» para que vuelvan: «Al final cuando tu cuando vas al teatro quieres ver algo, quieres que te transmitan la gente que está haciendo la obra de teatro. Esto es lo mismo, la gente que mañana venga al Cartagonova, se tiene que ir orgullosa de su equipo. Y no hablo de ganar, hablo que tú como aficionado ves a tu equipo, ves a tus futbolistas y te vas orgulloso. Cartagena es un lugar, por tradición y por historia, que le gusta los equipos que se esfuerzan, que trabajan, que lo dan todo hasta el pitido final. Si después ganas, perfecto, te vas más contento, si empatas o pierdes, te vas fastidiado pero con la conciencia tranquila. Entonces, tenemos que darle algo al aficionado».

