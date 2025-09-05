El filial del Atlético abre una nueva era en un Cartagonova a la expectativa

El Cartagonova volverá a albergar esta noche (21.30 horas) un encuentro oficial desde aquel último partido en Segunda ante el Mirandés que acabó ... con una derrota más de las muchas que cuajó el cuadro albinegro el año pasado. El panorama de cara al estreno en casa en Primera RFEF ha cambiado. El nuevo Cartagena de Javi Rey llega al encuentro ante el Atlético Madrileño tras un empate en El Maulí que, si no llega a ser por la polémica del FVS, podría haber sido la primera victoria albinegra. Esa imagen del equipo se ha unido a las sensaciones en pretemporada y ha acabado en una vuelta a la ilusión por parte de la afición albinegra.

Javi Rey, entrenador del Cartagena, está trabajando en que esa renovación de la esperanza y la ilusión por parte de los seguidores del Efesé no cese. De hecho, ayer en la rueda de prensa volvió a hacer hincapié en la importancia de atraer de nuevo a la masa social porque, para él, el factor estadio va a ser crucial en los partidos como local a partir de hoy: «El objetivo más claro que tengo aquí es recuperar a nuestra gente, sino esto no tendría sentido. Mañana esperamos hacer un buen partido para seguir enganchando, contagiando e ilusionando a nuestra afición. Hay muchos puntos a favor pero el más importante es que jugamos en casa. Al final en esta categoría ya se vio en los resultados en la primera jornada. Jugar de local te da mucha ventaja. Jugamos en el Cartagonova, primer partido, noto que hay ilusión en el ambiente. Estamos deseando que llegue el partido de mañana para jugar en nuestro estadio delante de nuestra gente», confesó.

Para reenganchar a la gente, Javi Rey tiene una fórmula clara: «Hay que darles algo. Al final cuando tu cuando vas al teatro quieres ver algo, quieres que te transmitan la gente que está haciendo la obra de teatro. Esto es lo mismo, la gente que mañana venga al Cartagonova, se tiene que ir orgullosa de su equipo. Y no hablo de ganar, hablo que tú como aficionado ves a tu equipo, ves a tus futbolistas y te vas orgulloso. Cartagena es un lugar, por tradición y por historia, que le gusta los equipos que se esfuerzan, que trabajan, que lo dan todo hasta el pitido final. Si después ganas, perfecto, te vas más contento, si empatas o pierdes, te vas fastidiado pero con la conciencia tranquila. Entonces, tenemos que darle algo al aficionado», afirmó el gallego.

El duelo entre albinegros y colchoneros está en igualdad de condiciones por el tiempo de preparación que han tenido. El Cartagena jugó el domingo y el equipo de Fernando Torres jugó el lunes: «Fue una semana un poco corta, pero también es cierto que para el Atlético Madrileño lo fue más. Lo primero que hice cuando vi que jugábamos el viernes a las 21.30 fue mirar cuándo jugaba el Atlético y, para mi sorpresa, jugaba un día después de nosotros. Es decir, si teníamos poco tiempo para preparar el partido, el Atlético Madrileño mucho menos. Creo que vamos a estar en igualdad de condiciones y tenemos un buen partido para ese debut en casa en Primera RFEF», dijo.

Ambos comparten la idea de juego basada en controlar el juego por medio de ser protagonista con el balón. Javi Rey insiste en «seguir explotando esos puntos fuertes; el buen trato de balón, la fase ofensiva del juego a través del pase corto, pase medio, ordenar el partido a través del balón» y quiere «que no se convierta el partido en un correcalles, en ese ida y vuelta, y lo tenemos que hacer a través del balón. Tenemos que intentar quitarle el balón al filial del Atlético, hacer posesiones largas, estar bien estructurados ante una posible pérdida, evitar que corran».

El evitar ese correcalles ante un filial, viene del punto físico de una plantilla que según Javi Rey «estamos muy lejos de nuestro máximo rendimiento, de nuestro 100%, eso es cierto. Creo que a nivel condicional el equipo llegó bien a la primera jornada, acabamos muy bien el otro día el partido. Incluso los cambios los hice bastante tarde porque el equipo lo veía bien. En ese aspecto estoy tranquilo. Se están viendo cosas de las que les estoy pidiendo a los futbolistas, pero creo que estamos muy lejos de la mejor versión del Cartagena».

Bajas colchoneras

Para el encuentro de esta noche serán baja Fran Vélez y Chuca. El cuadro colchonero, también sufre ausencias por diferentes internacionales como Julio Díaz o Rayane Belaid. A pesar de ello, Javi Rey no ve ninguna ventaja: «Cuando juegas contra el Atlético de Madrid, ahí tienen a los elegidos. Tienen a Esquivel, que no está, pero va a jugar Mario que es un porterazo, Julio, lateral izquierdo, muy bueno de la categoría, va con la Selección Española pero supongo que jugará Adrián Corral y después Rayane no está, pero al final son elegidos. Tienen por fuera a dos jugadores muy diferenciales, extremos puros, como Iker Luque y Koke Mota, que más pronto que tarde veremos en el fútbol profesional. Si fuera otro equipo, con cuatro o cinco bajas, te diría que tendremos ventaja, pero contra un Atlético de Madrid, con todos los jugadores que tienen y con la magnitud de ese club, esas bajas no nos dan ninguna ventaja». Además, esta semana incorporaron a Arnau Ortiz, ex jugador del Cartagena.

Ambos equipos salieron perjudicados por el FVS con victorias anuladas de manera dudosa en la primera jornada. Aún así, Javi Rey se sigue mostrando firme en su discurso: «Lo que no depende de mí, no lo podemos controlar. Bastante tienen los árbitros con este nuevo VAR. Creo que no tenemos los medios en esta categoría ni humanos ni materiales para poder utilizar este recurso. Creo que están metiendo en un compromiso a los árbitros, hay muchas en juego como para tener que decidir en un minuto, minuto y media, con una imagen que no es buena», afirmó. Esta noche arbitrará Pablo Cambronero, un colegiado con experiencia Primera RFEF que no pitó el pasado fin de semana.

Boston Billups, traspasado

Por otro lado, ayer salió la noticia, que a más de uno pilló en fuera juego, sobre el traspado de Boston Billups hacia el Eldense hasta 2027. Un movimiento cuanto menos curioso cuando el joven norteamericano fue uno de los últimos supervivientes del filial, junto a Quique Romero, en la pretemporada del primer equipo albinegro y el Cartagena B ya hizo oficial este verano su incorporación para competir en Tercera RFEF. De hecho, tuvo minutos en todos los amistosos de la pretemporada del equipo de Javi Rey, incluso en el Carabela de Plata enfrentándose al que es ahora su equipo. Pues bien, se marcha traspasado el Eldense.