El extremo del Cartagena, Diego Gómez, dando un pase en un entrenamieno. FC CARTAGENA
Cartagena

El filial del Atlético abre una nueva era en un Cartagonova a la expectativa

El Efesé busca estrenar su casillero de victorias con los mismos que jugaron en El Maulí ante un rival sólido, capaz de arruinar la noche a cualquiera en 1ª RFEF

Pruden López

Cartagena

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:55

El Cartagonova volverá a albergar esta noche (21.30 horas) un encuentro oficial desde aquel último partido en Segunda ante el Mirandés que acabó ... con una derrota más de las muchas que cuajó el cuadro albinegro el año pasado. El panorama de cara al estreno en casa en Primera RFEF ha cambiado. El nuevo Cartagena de Javi Rey llega al encuentro ante el Atlético Madrileño tras un empate en El Maulí que, si no llega a ser por la polémica del FVS, podría haber sido la primera victoria albinegra. Esa imagen del equipo se ha unido a las sensaciones en pretemporada y ha acabado en una vuelta a la ilusión por parte de la afición albinegra.

