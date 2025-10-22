La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chuca, en un entrenamiento con el equipo. Fran Vélez, jugando ante el Águilas en pretemporada. FC Cartagena | G. J. Martínez / AGM
Primera Federación

Dos incógnitas en el Cartagena que esperan su momento

El central Fran Vélez y el mediapunta Chuca son los únicos que no han participado en el Efesé esta campaña a pesar de ir convocados

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:26

Comenta

La incertidumbre del futuro institucional del Cartagena con la paciencia de Arribas al límite y con el futuro incierto de Breis y Belmonte se ... une, en parte, con el que está siendo el lunar de la plantilla albinegra. Los nombres propios de Chuca y Fran Vélez son la incógnita que guarda el magnífico plantel del Cartagena. Con la situación institucional candente, el panorama de estos dos futbolistas ha pasado al olvido más que a la duda de la afición. Ambos llegaron con un gran cartel al Cartagonova el pasado verano, pero son los únicos que aún no se han vestido de corto en partido oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  5. 5

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos incógnitas en el Cartagena que esperan su momento

Dos incógnitas en el Cartagena que esperan su momento