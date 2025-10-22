Dos incógnitas en el Cartagena que esperan su momento

La incertidumbre del futuro institucional del Cartagena con la paciencia de Arribas al límite y con el futuro incierto de Breis y Belmonte se ... une, en parte, con el que está siendo el lunar de la plantilla albinegra. Los nombres propios de Chuca y Fran Vélez son la incógnita que guarda el magnífico plantel del Cartagena. Con la situación institucional candente, el panorama de estos dos futbolistas ha pasado al olvido más que a la duda de la afición. Ambos llegaron con un gran cartel al Cartagonova el pasado verano, pero son los únicos que aún no se han vestido de corto en partido oficial.

El veterano central de 34 años apostó por el Efesé para estar más cerca de la familia, a pesar de ser de Tarragona, después de siete años disfrutando del fútbol de élite en Polonia, Grecia y Arabia Saudí. Vélez apuntaba a ser el titular indiscutible en la zaga albinegra, pero desde el amistoso ante el Elche Ilicitano del 16 de agosto, el tarraconense desapareció.

En el encuentro ante el Algeciras de la pasada jornada, Vélez volvió a la convocatoria de Javi Rey tras estar fuera en todas las citas anteriores. A pesar de ello, el experimentado defensa lleva entrenando con el grupo desde hace semanas, aunque sin llegar al tono físico esperado por el entrenador gallego. La pasada temporada, en el Aris de Salónica de la máxima categoría griega, tuvo la oportunidad de jugar en 18 partidos de los 26 que disputaron, siendo suplente en tan solo tres. Sin embargo, las lesiones le hicieron perder esos ocho restantes.

El defensa está ausente desde el amistoso ante el Elche Ilicitano del pasado día 16 de agosto, aunque ya entra en la dinámica

Ante el PAOK, en la primera vuelta, se tuvo que retirar al descanso con molestias y no volvió a jugar hasta el 20 de octubre, donde tuvo tan solo dos minutos ante el Kallithea que acabó descendiendo a la Segunda División. A partir de ahí enlazó dos partidos como titular, ante el Panahinaikos y ante el Levadiakos, donde se tuvo que retirar lesionado de nuevo en el minuto 81. Un total de 20 días después pudo volver a jugar, lo hizo ante el Volos, el AEK y el Atromitos. Tres partidos enlazó jugando desde el inicio, pero ante el último rival se volvió a lesionar. No pudo volver al ruedo hasta el 11 enero en un choque ante el Olimpiakos. En la segunda vueta solo pudo jugar 7 partidos, teniendo en cuenta la recta final de la temporada regular y la ronda de clasificación a la Conference League que se juega entre el quinto y el octavo clasificado.

Los primeros indicios

La temporada pasada de Fran Vélez daba indicios de que físicamente no es el mismo que aquel jugador que competía al máximo nivel en el Panathinaikos y en su primera etapa en el Aris de Salónica entre el 2019 y el 2020, donde disputó 54 partidos partidos como titular. Cifras que se alaragaron en su paso por el Al Fateh de la Liga Saudí, donde sumó otros 23 partidos jugados desde el primer minuto hasta el último. Aún así, el central esconde un repleto repertorio de experiencia y seguridad para que, cuando vuelva, ponga las cosas difíiciles para descifrar también los titulares en la zaga. El partido de Copa del Rey en Puente Genil de la próxima semana podrá ser un buen test para que el central se reencuentre y sume minutos de cara a una posible entrada en los siguientes encuentros en Primera RFEF.

El centrocampista, sin minutos en pretemporada, se reencuentra con los fantasmas que ya conoció en el Racing de Ferrol

El de Tarragona llegó a sumar minutos en pretemporada pero, por el contrario, Victor Moya, 'Chuca', no llegó a vestirse de corto desde que su fichaje se hizo oficial. El alicantino es la mayor incógnita para la afición a pesar de ser un jugador conocido por su última etapa en Segunda División con el Racing de Ferrol hace temporada y media. Su lesión ya es historia porque es uno más en los entrenamientos del grupo. Además, ya lleva tres convocatorias consecutivas con el equipo para los partidos ante el Tarazona, el Sevilla Atlético y el Algeciras, donde llegó a calentar. A diferencia con Fran Vélez, la posición de Chuca es una de las que mejor cubiertas están en el plantel de Javi Rey.

El buen nivel de Luismi Redondo hace que las oportunidades existan pero sean muy limitadas. De hecho, en el partido ante el Algeciras, el técnico gallego apostó por darle minutos a Ánder Martín en ese lugar antes que a Chuca, independientemente del planteamiento táctico que llevaba consigo ese cambio en el once titular. A pesar de las constantes rotaciones del gallego en sus esquemas de inicio, Redondo es de los jugadores con más minutos en el equipo, unido a Larrea, Fidalgo o Kevin Sánchez, teniendo en cuenta la competencia que hay en esas posiciones.

El partido en Puente Genil de Copa del Rey es una oportunidad de oro para ambos de cara a tener minutos de titulares

Al parecer, a Chuca le han vuelto a aparecer los fantasmas de A Malata. En su paso por el Racing de Ferrol en Segunda División, en la temporada 2023/2024, inició la campaña como titular pero en el tercer partido, ante el Sporting de Gijón, se tuvo que retirar lesionado a los 10 minutos. Un mes después, ante el Zaragoza, volvió a saltar al terreno de juego para contar con 16 minutos desde el banquillo. Desde ese día, desapareció hasta enero perdiéndose así toda la primera vuelta. Desde el primer mes del año hasta mayo disputó 8 partidos siendo titular en solo dos partidos. Sin embargo, sus últimos precedentes son positivos en el Unionistas de Salamanca, donde tuvo minutos de calidad y le fue bastante bien desde el principio, marcando un gol a la Cultural Leonesa en su debut para arrancar esa etapa de la mejor manera.

Promesa del Villarreal

Chuca siempre ha destacado por su calidad y por ello fue una de las promesas del Villarreal hace casi 10 años, pero la mala suerte de las lesiones le están lastrando de cara a mostrar su mejor nivel en la ciudad portuaria y maximizar, de esta manera, la competencia en los puestos de ataque del Efesé. La incorporación más esperada es la de Fran Vélez que, junto a la baja de Marco Carrascal, ha dejado huérfana de eféctivos el centro de la zaga. Rubén Serrano e Imanol Baz están dejando el listón muy alto en la zaga a pesar de no tener competencia y ser conscientes que son los fijos momentáneos en ese puesto. El partido en Puente Genil de Copa podrá ser una buena oprtunidad de ver a Chuca y Vélez jugando.

El Efesé vuelve a los entrenamientos hoy tras un 'puente' de tres días libres como premio

A pesar de un entorno más que agitado, el Cartagena es el colíder del grupo 2 de Primera RFEF, igualado a 15 puntos con el Europa. La victoria ante el Algeciras hace que el Efesé sea el mejor equipo en casa de todo el grupo con 12 puntos de 12 conseguidos. El equipo es, como local, una máquina perfectamente engrasada. Gran culpa de ello la tiene un Javi Rey que está haciendo del Cartagena un equipo de autor. Tan solo la derrota ante el Atlético Sanluqueño puede considerarse el único lunar del arranque. Aún así, el equipo albinegro es uno de los principales aspirante al ascenso del grupo por su juego y su carisma sobre el verde del Cartagonova.

Como premio al gran inicio de liga del equipo, el entrenador gallego le brindó a sus jugadores un 'puente' de tres días libres después de vencer al Algericas el pasado viernes en el Cartagonova, una de esas victorias de equipo grande.

Marbella, gran oportunidad

Sin embargo, los deberes están por hacer fuera de casa. Algo que, si no fuese por las decisiones del FVS, no sería ningún inconveniente por parte del conjunto albinegro. El equipo mereció más en sus partidos a domicilio y consiguió marcar a pesar de no haber estrenado aún su casillero de goles a favor lejos del feudo cartaginés. Este domingo (12.00 horas), habrá un test de altos vuelos en la Dama de Noche de Marbella con el actual equipo de Luis Muñoz preparado para recibir al Efesé. El conjunto marbellí tampoco ha perdido ningún partido todavía en casa. Dos victorias y dos empates son los números con los que presume el equipo liderado por el excartagnerista Carlos De Lerma. Hoy, el Cartagena vuelve al campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva José María Ferrer para preparar el difícil partido de esta jornada en tierras andaluzas ante un equipo duro en casa.