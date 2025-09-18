La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fran Vélez, en el entrenamiento de ayer. FC CARTAGENA

El Cartagena recupera efectivos de cara al partido contra el Hércules

Javi Rey puede contar con Fran Vélez para el centro de la zaga y Chuca podría tener su debut con la camiseta albinegra el domingo

Jesús Fernández

Cartagena

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:34

Javi Rey podrá contar con toda su plantilla para el duelo ante el Hércules, sin contar al lesionado de larga duración Marco Carrascal, que quiere ... aportar su granito de arena y acude a los entrenamientos con la pierna escayolada. Fran Vélez y Chuca ya están entrenando con el grupo y podrían tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta albinegra este domingo contra el Hércules en el Cartagonova.

