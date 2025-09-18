El Cartagena recupera efectivos de cara al partido contra el Hércules

Javi Rey podrá contar con toda su plantilla para el duelo ante el Hércules, sin contar al lesionado de larga duración Marco Carrascal, que quiere ... aportar su granito de arena y acude a los entrenamientos con la pierna escayolada. Fran Vélez y Chuca ya están entrenando con el grupo y podrían tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta albinegra este domingo contra el Hércules en el Cartagonova.

Sin ningún tipo de duda, la salida de la enfermería del central catalán es el mayor respiro para el entrenador del Efesé, que le permitirá mirar al banquillo y ver que tiene un zaguero de sobra para cubrir los posibles percances.

Un hecho que no ocurrió en Sabadell. Con la lesión de Carrascal, Rey, con solo dos centrales no subió a ningún futbolista del filial. Por suerte, el destino quiso que Rubén Serrano e Imanol Baz no tuvieran ninguna indisposición de última hora que le provocase al cuerpo técnico del Cartagena un rompecabezas difícil de resolver. De esta manera, el Efesé pone punto y aparte, que no final, a un problema que todavía se podría convertir en una losa difícil de levantar.

Resistir con lo que hay

La postura del club es de no acudir al mercado para sustituir la baja de Carrascal. Aguantarán con lo que tienen como mínimo hasta enero, cuando se volverá a abrir el mercado.

Es una decisión difícil de entender debido a los pocos efectivos que tiene el Efesé en esa parcela, en la que solo posee un recambio. Además, Fran Vélez ya ha tenido dos problemas musculares y no ha debutado todavía en partido oficial. Un hecho que incrementa aún más el riesgo de jugar casi toda la primera vuelta en el filo del alambre.

Carrascal acude cada día con la pierna escayolada al entrenamiento del equipo para aportar su grano de arena

Por suerte, ni Serrano ni Baz son jugadores propensos a lesiones musculares y vienen de jugar casi todos los minutos con sus respectivos clubes, pero en el fútbol todo es posible y el vasco ya tuvo una lesión en el recto interno de la pierna derecha que le tuvo KO durante varias semanas con Unionistas el pasado mes de marzo.

Las lesiones no son el único contratiempo que puede sufrir la zaga albinegra. Es esta posición se corre el riesgo de tener que ir al límite en muchas ocasiones, lo que a veces implica cometer una infracción que acarree una roja.

Son muchos supuestos que, llegado el caso, le exigirían a Javi Rey tener que buscar un plan alternativo para cubrir ese hueco. Fidalgo, Larrea o algún lateral reconvertido pasan por ser las mejores opciones para el bienestar del equipo.

Un tipo feliz

El que ve la luz al final del túnel es Chuca. El medio ofensivo lleva en chapa y pintura un mes y medio. Todavía no sabe lo que es vestirse de corto como jugador del Efesé. El de Jacarilla se lesionó en la pretemporada y no pudo tener minutos en ningún amistoso. El próximo domingo estará en la lista de convocados de Javi Rey y volverá a sentirse futbolista.

Chuca ha superado una etapa difícil, pero todavía no ha llegado a la cumbre. Por delante tiene el reto de convencer a Rey de sus cualidades y hacerse un hueco en el inamovible triángulo del centro del campo que forman Fidalgo, Larrea y Luismi, que todavía no saben lo que es empezar un partido desde el banquillo. De esta manera, el alicantino se une a Alcañiz y De Blasis para aumentar la competencia en el centro del campo y tratar de asaltar un puesto en el once.

El que no deja de luchar pese a estar con la pierna escayolada en Carrascal. El cántabro acude cada día al entreno para estar cerca de sus compañeros y empezar su recuperación lo antes posible. Un proceso lento, en el que el central tendrá que mantener la calma y ser paciente.