Mariano Sánchez, con la camiseta. FC Cartagena
Fútbol

El Cartagena llega a los 5.851 abonados y saca una camiseta basada en el ascenso de Alcoy

P. López

Cartagena

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:33

El FC Cartagena hizo oficial en el día de ayer su actual cifra de abonados. Con 5.851 socios el Efesé va a debutar ... esta noche en casa en Primera RFEF. Una cifra baja, pero que, a principios de verano, no estaba en la mente de mucha gente. Con un fatídico descenso por medio y mucho ruido institucional, todo se nubló mucho. Al final, con este nuevo proyecto de la mano de Alejandro Arribas, la afición parece reengancharse poco a poco.

