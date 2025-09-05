El Cartagena llega a los 5.851 abonados y saca una camiseta basada en el ascenso de Alcoy

El FC Cartagena hizo oficial en el día de ayer su actual cifra de abonados. Con 5.851 socios el Efesé va a debutar ... esta noche en casa en Primera RFEF. Una cifra baja, pero que, a principios de verano, no estaba en la mente de mucha gente. Con un fatídico descenso por medio y mucho ruido institucional, todo se nubló mucho. Al final, con este nuevo proyecto de la mano de Alejandro Arribas, la afición parece reengancharse poco a poco.

Aún así, para la cifra de 9.000 abonados cosseguida en la temporada pasada aún queda un trecho muy grande. En total, son solo 149 abonados nuevos desde que el plazo de renovación anticipada finalizó. De esa fecha han pasado 27 días, casi un mes. Por lo que la evolución en la cifra de abonados va muy lenta, a falta de que el equipo dispute sus primeros minutos en el Cartagonova esta noche. La campaña seguirá abierta en septiembre.

Mientras tanto, el club albinegro también enseñó a la afición, en la tarde de ayer, una camiseta basada en la que vistieron jugadores como Carmona, protagonista en el vídeo de presentación, Héctor Yuste o Mariano Sánchez en aquella temporada del ascenso a Segunda División en el campo del Alcoyano, en 2009. La camiseta es una colaboración a tres partes entre Relesa, patrocinador principal de aquellas campañas, el FC Cartagena y la conocida marca dedicada a hacer camisetas retro Coolligan. El club albinegro no es el único que se ha lanzado a la moda de las camisetas de fútbol 'vintage'. Entidades como el Racing de Santander, con la de la época de Manolo Preciado, el Barcelona, el Sporting de Gijón o las selecciones nacionales de Brasil o España aparecen en el catálogo de esta marca.

La camiseta, pensada para vestir, se podrá adquirir a partir de hoy en la tienda oficial del Cartagena y en la página web de Coolligan también por un precio de 59,90 euros. Solo habrá 500 unidades a la venta de esta prenda.