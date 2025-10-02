La caída al ostracismo del Pocho Román, el que parecía «Messi» vestido de albinegro

«Cuando él lleva el balón y cierro los ojos a veces es como si viera a Messi». Una frase que le sonará familiar a ... la afición del Cartagena por la relevancia que tuvo y cuyo parecido con la realidad estaba muy lejos. La dijo el director deportivo del club, Manolo Sánchez Breis, en agosto del 2024, en la presentación como nuevo jugador del Efesé de Lucas Ayrton Román (Buenos Aires, 21 años), más conocido por el apodo de 'Pocho'.

Lo más noticiable que hizo en el Efesé fue tener un encontronazo con Jandro, tras el que llegó a publicar un comunicado pidiendo perdón. Ahora, el argentino con pasaporte italiano, vive su peor momento desde que es profesional, ya que este pasado fin de semana jugó con el equipo reserva de Atlético Tucumán, tras no tener minutos en la primera plantilla de este club. A este lugar del norte del país llegó cedido procedente de Independiente, donde tampoco le dieron bola y fue relegado al banquillo los seis meses que estuvo.

Una cláusula de 400 millones

El Pocho Román nació en Buenos Aires y pasó su etapa formativa en un equipo humilde de la ciudad como es el Ferro Carril Oeste, lejos del prestigio que tienen otros clubes como San Lorenzo de Almagro, River Plate o Boca Juniors. Allí fue escalando poco a poco hasta que le llegó el turno de jugar en Primera Nacional -la Segunda División argentina- y, tras 27 partidos y 3 goles, le llegó la llamada del FC Barcelona. No solo Sánchez Breis vio en él al nuevo Messi, sino que el club culé también. Por eso decidió embolsar 1,2 millones de euros por fichar a esta promesa argentina y blindarlo con una cláusula de 400 millones. No había debutado en Primera División y ya tenía un blindaje digno de una superestrella. En la temporada y media que estuvo de azulgrana, las esperanzas de los dirigentes en que el Pocho fuese el nuevo 10 fueron cayendo en picado, en una época donde el Barcelona pasa por una situación económica complicada y ha tirado mucho de su cantera para completar el equipo, el Pocho nunca fue convocado por Xavi para el primer equipo y Rafa Márquez decidió no contar con él para la temporada 2024/25, así que salió cedido al Cartagena.

En su paso por Cartagena dejó dos goles y fue castigado por Jandro contra el Racing de Ferrol al faltarle el respeto

Desembarcó en el Cartagonova para reforzar el costado derecho del ataque albinegro, a través de su regate y desequilibrio. La realidad estuvo lejos de la ficción y ni Abelardo ni Jandro llegaron a confiar nunca en él como titular, en un triste Efesé que enlazaba derrota tras derrota. Ni en esa extrema situación, ninguno de los técnicos que pasaron por el banquillo albinegro decidió apostar por el Pocho para que fuese el «Messi» que necesitaba el equipo, y eso que su etapa en el Cartagena no comenzaba del todo mal. Su gol en la tercera jornada en el Nuevo Pepico Amat contra el Eldense dio la primera victoria del curso. Un tanto que sí tuvo unos matices de la pulga. Cuando agarró el balón con su zurda, caracoleó entre Marc Mateu y Sergio Ortuño, se metió en el área y la puso en el palo largo con un toque sutil con la izquierda. Un auténtico golazo en el que mostró lo que podía aportar a este equipo, pero fue un fugaz destello que no volvió a ocurrir.

Su capítulo más oscuro de su breve paso por el Cartagena ocurrió en la previa del partido contra el Racing de Ferrol. Sorpresivamente, Jandro lo dejó fuera de la convocatoria a última hora. El míster escurrió el bulto en la rueda de prensa posterior alegando que fue un «contratiempo de última hora» y no entró en más detalles. Lo que había detrás de ese percance era una grave falta de respeto del futbolista hacia su técnico, que no pasó por alto y le castigó mandándole a la grada. El Pocho publicó un comunicado en sus redes sociales disculpándose por los hechos. «Quiero decirles que yo no llegué a esta institución para ser un conflicto. Llegué para dar lo mejor de mí, ser uno más y ayudar a lograr el objetivo que tiene esta entidad. «Mis problemas personales me jugaron una mala pasada y por eso fue que no pude estar al 100% durante estos días. Creo que todo el mundo comete errores y de todo eso se aprende para estar mejor día a día y ser mejor persona y jugador», se pudo leer el texto que publicó el propio jugador. Jandro aceptó el arrepentimiento del chico y el castigo no se alargó más de esa jornada. El argentino volvió a la convocatoria contra el Córdoba. Su paso por el Efesé concluyó en el mercado de invierno. Con la escuadra albinegra jugó 22 partidos, cinco como titular, y anotó dos goles. Fue la última vez que se sintió futbolista profesional.

Fue una promesa para la albiceleste y la 'azzurra', donde llegó a debutar para el equipo sub-20 de ambas selecciones

Después se marchó a su país natal, rumbo a un histórico como Independiente de Avellaneda, un club con mucha historia en el mundo del fútbol donde pasaron auténticas leyendas como Bochini o el Kun Agüero. Para el Rojo, el Pocho no era su primera opción, pero tras no conseguir sus primeros objetivos, decidieron negociar con el Barça para ficharlo. Los culés lo dejaron irse gratis a cambio de un futuro porcentaje de una venta y con la condición de tener que vender al futbolista si el importe de la oferta superaba los 5 millones de euros. Con todas las partes de acuerdo, el Pocho regresaba a Argentina con la intención de reencontrarse con su mejor versión. «Estoy muy ilusionado, muy contento, quiero volver a competir», dijo el futbolista a ESPN a su llegada al país tras el fichaje por Independiente.

Sus expectativas estuvieron lejos de hacerse realidad. El jugador de 21 años solo disputó 53 minutos a las órdenes de Julio Vaccari, repartidos en un partido de Copa Argentina y un partido de liga contra el Deportivo Riestra. A nivel colectivo, su equipo se quedó a un paso de jugar la final del Apertura, pero la tanda de penaltis cayó del lado de Huracán.

En busca de minutos

De nuevo, media temporada después, como ya le ocurrió con el Cartagena, al Pocho Román le tocó hacerse la maleta y poner rumbo al norte del país para enrolarse en las filas del Atlético Tucumán, cedido por Independiente. Era una nueva oportunidad para el de Buenos Aires de crecer en el campeonato argentino y ser importante en una plantilla algo más asequible de hacerse hueco.

Lo cierto y verdad es que, después de dos meses allí, no ha debutado con el primer equipo en el Clausura y solo ha disputado quince minutos en la derrota en Copa contra Newell's. Por este motivo, el club y el jugador decidieron que lo mejor era bajar con este filial para poder tener rodaje y sentirse futbolista de nuevo. El Pocho Román ha tocado fondo y ha dejado de ser esa promesa que le hizo debutar con la sub-20 argentina e italiana. Ahora tiene por delante el mayor reto de su carrera: volver a sentirse futbolista.

Diego Gómez: «Tuve una pretemporada complicada»

El Efesé ya piensa en el SD Tarazona. Tras los días de descanso, Javi Rey convocó a los suyos en la ciudad deportiva en un día lluvioso para intentar corregir los errores del pasado domingo. En estos próximos días, el técnico gallego empezará a probar a los posibles sustitutos de Larrea, que cumplirá su partido de sanción tras la expulsión en Sanlúcar. Los candidatos más claros son Pablo De Blasis y Edgar Alcáñiz, que lucharán por el puesto los próximos días. Estos futbolistas no querrán perder la oportunidad que el fútbol les ha puesto por delante e intentarán aprovecharla, no solo para este partido, sino para dar el 'sorpasso' definitivo y asentar en el once.

«Estamos dolidos»

Diego Gómez, el futbolista gallego de 21 años, llegó al Cartagena en el último día de mercado. No ha podido demostrar todavía su mejor nivel, algo que está deseando. «Tuve una pretemporada un poco complicada, ya que no pude apenas jugar partidos ni competir. Ahora estoy empezando a encontrar sensaciones y siempre contento de jugar en el Cartagonova con los nuestros», confesó Gómez, que espera recuperar pronto su mejor versión.

El Cartagena viene de encajar una dura derrota contra el Atlético Sanluqueño de la que «estamos dolidos», dijo el extremo derecho, que es uno de los motivos por los que «iremos con muchas ganas» contra el Tarazona el próximo domingo. Un rival que Diego Gómez conoce, ya que jugó contra ellos la pasada campaña cuando recorría la banda del Arenteiro.

«El Tarazona tiene un estilo de juego marcado. Ya nos avisó un poco el míster para elaborar el plan de partido. Iremos muy preparados porque tanto yo como el míster, que el año pasado los tuvimos en el grupo, sabemos cómo juegan y a qué van a venir al Cartagonova. Nos van a pillar al 100%», relató el atacante del Efesé, que reconoció que «aquí hace mucho calor. Un poco de lluvia nunca está mal», tras entrenar debajo de ella ayer.