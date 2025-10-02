La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Pocho Román habla con Ortuño en el partido contra el Albacete del pasado mes de diciembre. Antonio Gil/ AGM

Cartagena

La caída al ostracismo del Pocho Román, el que parecía «Messi» vestido de albinegro

Breis lo comparó con la pulga y ahora está en el filial del Atlético Tucumán tras jugar 67 minutos desde que llegó a Argentina

Jesús Fernández

Cartagena

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:28

«Cuando él lleva el balón y cierro los ojos a veces es como si viera a Messi». Una frase que le sonará familiar a ... la afición del Cartagena por la relevancia que tuvo y cuyo parecido con la realidad estaba muy lejos. La dijo el director deportivo del club, Manolo Sánchez Breis, en agosto del 2024, en la presentación como nuevo jugador del Efesé de Lucas Ayrton Román (Buenos Aires, 21 años), más conocido por el apodo de 'Pocho'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  5. 5 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  6. 6

    Así serán los exámenes de la PAU 2026 en la Región de Murcia, que ya tienen fecha
  7. 7

    La Región de Murcia se consolida como polo de atracción de estudiantes internacionales
  8. 8

    El mercado de Verónicas de Murcia pierde «hasta la mitad de la clientela» en la recta final de las obras
  9. 9 Una conductora resulta herida al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén en San Javier
  10. 10 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La caída al ostracismo del Pocho Román, el que parecía «Messi» vestido de albinegro

La caída al ostracismo del Pocho Román, el que parecía «Messi» vestido de albinegro