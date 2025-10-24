El talento femenino reivindica su liderazgo con la maternidad como barrera a eliminar

Rebeca Martínez Herrera Viernes, 24 de octubre 2025, 01:16 Compartir

El liderazgo femenino volvió a sacar a relucir ayer todo su músculo y extraordinario potencial en el foro 'Expertas Profesionales'. La sexta edición del evento, organizado por LA VERDAD y Banco Sabadell, se ha consolidado como un espacio de diálogo y reflexión necesario para una sociedad que, a pesar de los importantes avances en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sigue tropezándose con obstáculos de siempre para que las féminas puedan acceder a cargos de responsabilidad, tanto en puestos de la administración pública como a la hora de figurar en lo más alto de los organigramas de las empresas del sector privado.

Cinco casos de éxito profesional en femenino a los que pusieron rostro Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad; Estefanía Hidalgo, directora de Calidad de Hida; Dori Bernal, CEO de Cafés Bernal; Almudena Abellán, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE); y Rosa Perán, gerente de Heladerías Temperato y presidenta de Hostelor (Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca).

«Liderar desde la diversidad»

La encargada de romper el hielo fue la jefa comercial de LA VERDAD, Ascensión Tenza, quien destacó durante su intervención que «este encuentro nace con una convicción profunda, el liderazgo en femenino no es 'de ellas' o 'de nosotras', ni llega para copiar o sustituir a nadie, sino para sumar y tejer una visión integradora con lo mejor de hombres y mujeres, afrontando juntos los retos que ya tenemos sobre la mesa». En este sentido, Tenza resaltó que «liderar desde la diversidad mejora a las personas, a las organizaciones y a la sociedad».

LAS FRASES Estefanía Hidalgo. Directora de Calidad de Hida «Te has formado, has llegado al puesto por tu valía y has roto el techo de cristal; permanecer ahí es importantísimo»

Almudena Abellán. Presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región «La corresponsabilidad debe empezar en casa; tenemos que elegir bien con quién compartimos nuestras vidas»

Dori Bernal. CEO de Cafés Bernal «Todo esto lo hacemos por nuestras hijas, para que lo tengan un poco más fácil que nosotras; ellas son nuestro futuro»

Rosa Perán. Gerente de Heladerías Temperato y presidenta de Hostelor «Hay que darle más visibilidad a esas mujeres que han roto el techo de cristal, a referentes muy valientes que ya tenemos»

Antes de la mesa redonda titulada 'Emprendimiento e innovación. Claves del siglo XXI', fue el turno de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quien se refirió a la condición de las mujeres para crear vida y garantizar el futuro de la sociedad como «la principal barrera» de las mujeres para llevar al mismo nivel que los hombres la carrera profesional. «Según los datos que manejamos, al menos un 68% de las mujeres reconoce que la maternidad ha supuesto un freno para ellas», indicó la titular de Política Social durante la entrevista que le realizó la periodista Isabel Escribano.

«Un punto de inflexión»

Las otras cuatro protagonistas de la jornada celebrada en un Patio Azul del Real Casino de Murcia repleto coincidieron con la consejera Ruiz en que la maternidad es la principal piedra que hay que eliminar del camino hacia la igualdad real. En este sentido, Almudena Abellán, presidenta de AJE, aseguró que «la maternidad es un punto de inflexión claro para la mujer que te hace echarte a un lado, dar un paso atrás o incluso dar un paso al frente y seguir con mucha más fuerza». La empresaria se refirió a su caso personal y confesó que dudó al aceptar la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región, ya que cuando asumió el cargo el mayor de sus dos hijos tenía tan solo siete meses. Asimismo, la joven emprendedora puso el foco en la corresponsabilidad que, en su opinión, «debe empezar en casa, en todos nuestros hogares; tenemos que elegir bien a la persona con quien compartimos nuestras vidas».

Canales de comunicación

La sostenibilidad, la innovación, la confianza en una misma y la empatía fueron otros de los aspectos claves que señalaron las directivas para fomentar el liderazgo femenino. En esta línea, Estefanía Hidalgo, directora de Calidad de Hida, resaltó que «es fundamental creer en ti, estar segura de que puedes y no dejar que nadie te diga lo contrario. Te has formado, has llegado al puesto por tu valía y has roto el techo de cristal; permanecer ahí es importantísimo». Asimismo, Hidalgo se centró en la importancia de ponerse en el lugar del empleado. «Hay que saber qué demandan los equipos y establecer canales de comunicación; saber qué quiere el trabajador y qué puedes hacer para que esté mejor en tu empresa».

Rosa Perán, gerente de Heladerías Temperato y presidenta de Hostelor, también incidió en la importancia de la seguridad personal para conseguir objetivos laborales. «A veces nosotras mismas somos la primera barrera. Hay que darle más visibilidad a esas mujeres que han roto el techo de cristal, a referentes muy valientes que ya tenemos».

Referentes que ya son estas mujeres que han demostrado que el talento no entiende de género. 'Expertas Profesionales' que inspirarán a futuras generaciones, tal y como apuntó acertadamente Dori Bernal, CEO de Cafés Bernal. «Todo esto lo hacemos por nuestras hijas, para que lo tengan un poco más fácil que nosotras; ellas son nuestro futuro». Una declaración de intenciones con la que, además de ganarse al público, la cartagenera demostró total sintonía con sus compañeras 'expertas profesionales'.

Fernando Canós, director territorial Este en Banco Sabadell: «El 60% de nuestro equipo son mujeres»

El director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós, puso en valor que «el 60% de nuestra plantilla lo forman mujeres». Aunque reconoció que en la parte directiva la proporción se invierte, con un 40% de representación femenina.

Por otro lado, Fernando Canós destacó en el foro 'Expertas Profesionales' la sección de emprendimiento con la que cuenta la entidad financiera. «Llevamos ya más de diez años. Visualizamos aquellas ideas que, a pesar de no tener una base sólida, queremos apoyar para que vean la luz y consigan triunfar».