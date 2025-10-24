Conchita Ruiz: «Una plantilla que no tenga que renunciar a su vida familiar hace la empresa más rentable»

Rebeca Martínez Herrera Viernes, 24 de octubre 2025, 01:07 Compartir

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, repasó ayer en el foro 'Expertas Profesionales' algunos de los desafíos que aún debe enfrentar la sociedad para conseguir que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades laborales.

En relación a la maternidad, que Ruiz señaló como «principal barrera», la titular de Política Social destacó que «el principal desafío que tenemos por delante es conseguir esa conciliación de la vida familiar y laboral, pero también de la vida personal porque, hoy en día, tenemos muy claro que cada vez las personas, y sobre todo la gente más joven, quieren calidad de vida».

En esta línea, Conchita Ruiz aseguró que, «desde el Gobierno regional, estamos promoviendo medidas que hagan efectiva la conciliación y la corresponsabilidad, tanto dentro como fuera del hogar, convencidos de que, si lo conseguimos, lograremos esa igualdad».

Respecto al papel de las empresas privadas, la consejera resaltó el reto de «trabajar en la concienciación y en la sensibilización del empresariado y de los directivos de que el tener una plantilla que esté a gusto en el trabajo, una plantilla que no tenga que renunciar a su vida familiar y a su vida personal por trabajar, hace más rentable a la empresa».

Asimismo, Conchita Ruiz apuntó que «una compañía que sea diversa en su plantilla favorece la generación de ideas, de innovación y de modernización». Una realidad que, a su parecer, «se está alcanzando cada vez más, pero desde las administraciones estamos intentando acelerar un poquito más el proceso, implantando planes de igualdad que de alguna manera sirven para que las propias empresas reflexionen sobre lo que están haciendo en materia de igualdad y, en aquellas carencias o deficiencias que deban mejorar, impulsarlas a que desarrollen medidas adecuadas».

Implantar un distintivo

Además, Ruiz destacó la importancia de la implantación de «un distintivo de igualdad en las empresas regionales para aquellas que están comprometidas y hayan puesto en marcha medidas que favorezcan esa igualdad, que eliminen cualquier tipo de violencia hacia la mujer en las empresas».

La consejera considera que «todavía queda algún paso por dar» en cuanto a medidas que apoyen a las familias, aunque «cada vez hay más empresas familiarmente responsables», según valoró.