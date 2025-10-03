Villa de la Plata, un hogar donde «juntos cuidamos e innovamos»

La Residencia Villa de la Plata se ha convertido en un espacio de referencia en Murcia en el cuidado integral de las personas mayores con ... necesidades específicas de salud mental, sobre todo para quienes padecen alzhéimer y otras demencias. Se caracteriza por prestar una atención especializada, personalizada y digna con los más altos estándares de calidad, gracias a que dispone de unas instalaciones modernas adaptadas a las necesidades de cada residente, lo último en equipamiento en seguridad y confort, y un equipo profesional comprometido y con pasión por cuidar de este colectivo.

Este centro sociosanitario está ubicado en la urbanización Montecantalar (El Esparragal), frente a la urbanización Montepinar, a menos de diez minutos en coche del centro de Murcia. Cuenta con una superficie construida de más de 6.700 m2, a lo que se suman más de 4.000 m2 de jardines y espacios libres, ofreciendo un ambiente de tranquilidad e idílico para favorecer el bienestar de los residentes. Precisamente, la naturaleza forma parte de su enfoque terapéutico, a través de actividades al aire libre como herramienta esencial para mantener una vida saludable y activa.

Dispone de un total de 117 camas, distribuidas entre habitaciones dobles e individuales que incluyen baño adaptado, sistema de llamada a enfermeras, climatización regulable, camas articuladas motorizadas, televisión de 43 pulgadas, wifi y luz de sueño.

El centro consta de diez unidades de convivencia con capacidad para un máximo de doce residentes cada una

Gracias a su marcado modelo de atención integral centrada en la persona (AICP), la Residencia Villa de la Plata prioriza las necesidades, preferencias y deseos de cada residente, con la finalidad de que se sientan valorados y respetados como individuos únicos. Asimismo, consta de diez unidades de convivencia y cada una tiene capacidad para un máximo de doce residentes y está equipada con cocina propia, comedor, sala de estar y terraza, lo que fomentan la intimidad y la personalización entre ellos.

Otro de los puntos fuertes de la Residencia Villa de la Plata es su equipo humano multidisciplinar, compuesto por profesionales de cuatro áreas bien diferenciadas: psicosocial, sanitarios, servicios y administrativo, que incluyen especialistas como médico, psiquiatra, coordinador de enfermería, trabajador social, fisioterapeuta, coordinador de programas y de auxiliares, auxiliares de enfermería, monitores, podólogo, nutricionista, personal de servicios, etc. Todos los perfiles tienen el denominador de común de ajustarse al ritmo y las necesidades de cada residente, fomentando así un ambiente hogareño, cercano y amigable.

Tras la valoración inicial de cada usuario por parte del equipo médico, se establece un plan de atención personalizado y de seguimiento coordinado para asegurar que las necesidades médicas, psicológicas y emocionales de cada persona estén cubiertas. Esta cobertura abarca la detección y control de patologías, consultas a demanda, exámenes médicos, prescripción farmacológica, administración de medicamentos, programación y seguimiento de menús, y actividades terapéuticas de autocuidado y rehabilitadoras (dinámicas de grupo, actividades sociales, autocuidado, musicoterapia, ABVD) para prevenir el deterioro, entretenerlos, socializarlos, crear cohesión y, en definitiva, mejorar la calidad de vida.

La alimentación es un pilar fundamental de la residencia, que tiene servicio de restauración propio, con personal contratado y supervisado por la dirección y los servicios médicos. Los menús son diseñados y evaluados por la empresa Centros de Nutrición Garaulet, especializada en nutrición y dietética, y cumplen con los requerimientos nutricionales por ella establecidos. Los menús son siempre saludables, equilibrados y basados en la dieta mediterránea.

La Residencia Villa de la Plata también ofrece servicios de estancias permanentes y temporales, además de centro de día. Pertenece a Sumavida Residencias, grupo de residencias con más de quince años de experiencia en la atención especializada de personas mayores y personas con necesidades específicas de salud mental.