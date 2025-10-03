La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Unidad de convivencia donde los residentes disfrutan del día a día como en su propia casa. S. R.
'Día Internacional de las Personas de Edad'

Villa de la Plata, un hogar donde «juntos cuidamos e innovamos»

La residencia, dirigida a personas mayores con necesidades específicas de salud mental, cuenta con amplios espacios verdes, servicio de restauración propio y un equipo humano multidisciplinar

Murcia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

La Residencia Villa de la Plata se ha convertido en un espacio de referencia en Murcia en el cuidado integral de las personas mayores con ... necesidades específicas de salud mental, sobre todo para quienes padecen alzhéimer y otras demencias. Se caracteriza por prestar una atención especializada, personalizada y digna con los más altos estándares de calidad, gracias a que dispone de unas instalaciones modernas adaptadas a las necesidades de cada residente, lo último en equipamiento en seguridad y confort, y un equipo profesional comprometido y con pasión por cuidar de este colectivo.

Te puede interesar

