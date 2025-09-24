Grupo Caudal, treinta años impulsando un modelo empresarial con propósito

El compromiso de cualquier compañía pasa hoy por innovar con ética y respeto al medio ambiente, evolucionando al compás de la sociedad para dar respuesta a sus demandas

Tres décadas han pasado desde que la empresa murciana Grupo Caudal, dedicada a la fabricación de soluciones eficientes en sistemas de riego, tuberías para conducción de agua potable y de uso industrial, puso en marcha su actividad en Puerto Lumbreras con la misión de apoyar a los agricultores cuidando a su vez del medio ambiente. Una empresa que ha ido evolucionando siempre alineada con un fin social y que en la actualidad destaca en su mercado y en otros sectores por ser ejemplar.

Esta especialista en producción de innovaciones de riego no pasa desapercibida en su entorno. Suele incorporar nuevos productos, principios y certificaciones, así como ideas y proyectos que la sitúan siempre entre las organizaciones que sobresalen por su buen hacer y por su esfuerzo en el trabajo por el bien común.

Empezando por el modelo de economía circular y terminando por la optimización del agua, la compañía despliega acciones completamente sostenibles. Un paso más en este camino ha sido el cálculo de su huella hídrica, con el que mide el volumen total de agua dulce empleado en su proceso productivo. Esta iniciativa permite identificar oportunidades de mejora, reforzar la eficiencia en el uso del recurso y avanzar en una gestión responsable y transparente.

Además, actualmente destaca en su ámbito por su avance hacia un modelo de producción basado en la eficiencia energética. Su nuevo Parque Tecnológico del Riego, alimentado por una planta solar fotovoltaica con capacidad de 1,7 MWp, permitirá abastecer de energía limpia sus operaciones y convertirse en un polo de innovación único en su sector.

Y si hablamos de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Caudal lo demuestra con hechos tangibles. Impulsa sistemas de riego localizado que optimizan el uso del agua, prevé la creación de más de 500 empleos estables y cualificados en la Región de Murcia gracias a su nuevo parque, y refuerza su apuesta por la inversión en I+D+i y en instalaciones de última generación.

La innovación tecnológica también se plasma en soluciones que evitan la intrusión de raíces en riego subterráneo, como Rootguard o 'Cu Protect', junto con desarrollos exclusivos como el formato de espesor de 0,63 mm que refuerza la durabilidad y la eficiencia de los sistemas de riego. Avances que consolidan el propósito de Caudal en su 30 aniversario: acercar la tecnología al campo y acompañar al sector agrícola en los retos presentes y futuros.

