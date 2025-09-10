Formación Profesional, la puerta más directa al empleo en la Región de Murcia

Estudiantes charlan en las instalaciones de Universae. Un alumno del ámbito sanitario realiza una actividad práctica. Jóvenes caminan por uno de los pasillos de Universae.

La Formación Profesional (FP) se ha consolidado en España como una de las vías más eficaces para acceder al mercado laboral, especialmente en un contexto de transformación económica y social. La Región de Murcia no es ajena a esta tendencia, y tanto la demanda como la oferta educativa se han incrementado notablemente en los últimos años. A las puertas del nuevo curso académico, la recta final del periodo de matriculación pone de relieve la elevada demanda y la limitación de plazas en titulaciones clave, sobre todo en modalidades presenciales y semipresenciales.

Auge de la FP en España y en la Región de Murcia

Según los datos más recientes del Ministerio de Educación, el número de matriculados en FP ha alcanzado los 1,19 millones de estudiantes en el curso 2024-2025, lo que representa un incremento del 4,2% respecto al año anterior. Este aumento responde a una transformación en la percepción social de estos estudios, tradicionalmente vistos como una alternativa secundaria frente a la universidad. Hoy, la FP es reconocida por su orientación práctica y su capacidad para responder a las necesidades reales de las empresas.

En la Región de Murcia, este fenómeno se traduce en un crecimiento sostenido de la oferta y la demanda, especialmente en sectores considerados estratégicos. Instituciones como Universae, con sede en la capital, han apostado por actualizar sus programas y metodologías para adaptarse a una realidad laboral cambiante, marcada por la digitalización, la sostenibilidad y la necesidad de perfiles técnicos especializados.

Coordinación de Emergencias, Electromecánica y Automoción, los FP con más demanda de Universae en la Región de Murcia

Últimos días y plazas muy limitadas

El calendario académico avanza y, con él, la urgencia para quienes desean iniciar estudios en septiembre. Este año, la presión es aún mayor debido al elevado número de preinscripciones y a la limitada disponibilidad de plazas en la modalidad presencial, semipresencial y 'online'.

En varios grados formativos de Universae, la demanda supera ya la oferta. Grados formativos como el Grado Medio en Emergencias, Coordinación de Emergencias, Técnico en Electromecánica y Técnico Superior en Automoción figuran entre los más solicitados, y la institución confirma que solo quedan plazas residuales en estos programas en modalidad presencial, semipresencial y 'online'. Esta situación no es exclusiva de este centro: en toda la Región, los ciclos vinculados a la sanidad, la tecnología y la automoción se llenan rápidamente, dejando fuera a quienes retrasan su decisión.

El fenómeno responde a dos factores principales: por un lado, la elevada empleabilidad de estos perfiles –con tasas que oscilan entre el 80% y el 90% de inserción laboral en los seis meses posteriores a la titulación– y, por otro, la preferencia por la formación presencial o semipresencial, que permite un contacto directo con las tecnologías y los entornos profesionales.

Un modelo educativo adaptado a la realidad

El éxito de la FP en la Región de Murcia se explica, en parte, por la capacidad de centros educativos como Universae para transformar sus metodologías y recursos. Este ha incorporado plataformas digitales, simuladores y entornos de aprendizaje virtual, facilitando la adaptación tanto de jóvenes como de personas adultas que buscan reciclarse profesionalmente.

En el caso de la metodología hibrida de Universae, combina formación presencial y 'online', permitiendo que los estudiantes puedan compatibilizar los estudios con otras responsabilidades y acceder a recursos de última generación, como simuladores, realidad aumentada y canales de comunicación directa con tutores. La tecnología, lejos de ser un fin en sí mismo, se utiliza como herramienta para mejorar la comprensión teórica y práctica.

El enfoque pedagógico se apoya en la personalización: cada estudiante recibe un itinerario formativo ajustado a sus necesidades, con seguimiento individualizado y prácticas en empresas reales que preparan al estudiante para el mundo real. Esta vinculación con el tejido empresarial es clave, ya que facilita la transición al empleo y permite a los estudiantes adquirir competencias transversales como trabajo en equipo, comunicación o resolución de problemas.

Por eso, Universae ha tejido una red de más de 20.000 acuerdos con empresas y organizaciones de primer nivel, que abren la puerta a talleres, jornadas de empleabilidad y, sobre todo, a prácticas profesionales garantizadas en entornos reales de trabajo. Estas prácticas, conocidas como Formación en Centros de Trabajo (FCT), permiten a los alumnos vivir de primera mano lo que significa desenvolverse en el día a día de su sector, aplicar lo aprendido en clase y sumar la experiencia que marcará la diferencia en su futuro profesional.

Sectores con mayor empleabilidad

La FP en la Región de Murcia se caracteriza por su alineación con los sectores de mayor demanda laboral. En el ámbito sanitario, destacan los ciclos como Cuidados Auxiliares de Enfermería o Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. En el ámbito financiero, el Grado Superior en Administración y Finanzas es uno de los más solicitados en su formación 'online'. Sin embargo, en la Región, la atención se centra especialmente en programas relacionados con emergencias, Coordinación de Emergencias, Electromecánica y Automoción, disponibles en modalidad presencial y semipresencial. Estos perfiles son esenciales tanto en el sector público como en el privado, y su demanda se ha incrementado en los últimos años debido a la renovación del parque automovilístico, la digitalización de los sistemas de emergencia y el envejecimiento de la plantilla en sectores técnicos.

Continuidad y flexibilidad académica

Un aspecto relevante de la actual FP es la posibilidad de continuar la formación una vez finalizado el ciclo. Los titulados pueden acceder a estudios universitarios mediante convalidaciones, o bien especializarse en otros ciclos del mismo centro. Esta flexibilidad contribuye a que los estudiantes mantengan su ritmo de aprendizaje y puedan adaptarse a las exigencias cambiantes del mercado laboral.

Una decisión apremiante

Con la inmediatez del nuevo curso, la elección de la FP se presenta como una alternativa sólida y realista para quienes buscan empleo cualificado en la Región de Murcia. La elevada demanda y la escasez de plazas en algunos ciclos obligan a tomar decisiones rápidas. A pocos días del cierre de matriculaciones, la recomendación general es informarse de la disponibilidad y formalizar la inscripción cuanto antes para no perder la oportunidad de acceder a una formación con alta proyección profesional.