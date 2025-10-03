La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acompañamiento de sus profesionales en domicilios a personas mayores
'Día Internacional de las Personas de Edad'

Armonía Domicilio, un cuidado desde la cercanía y el respeto

Equipo ·

Referente en la atención domiciliaria en la Región, contribuyen a combatir la soledad no deseada acompañando en las tareas diarias

EFQ

Murcia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Armonía Domicilio nació en 2005 con un propósito claro y profundamente humano: apoyar a las personas mayores y contribuir activamente a combatir la soledad no deseada, ofreciendo un acompañamiento cercano, respetuoso y profesional en sus tareas cotidianas y necesidades básicas.

En todos estos años de experiencia, sus profesionales han acompañado a cientos de personas y familias, consolidándose como un referente en la atención domiciliaria en la Región de Murcia. Su enfoque es personalizado, tratando a cada usuario con la dignidad, el respeto y el cariño que merece, especialmente en las etapas más delicadas de la vida. «Nuestra misión no es solo prestar un servicio, sino cuidar desde la empatía, acompañar con presencia y ofrecer tranquilidad tanto a las personas mayores como a sus familias», cuentan desde el proyecto.

Su equipo humano marca la diferencia y supone su mayor orgullo, ya que sus auxiliares de ayuda a domicilio son la base del servicio. Junto con el equipo de coordinación, reciben formación y apoyo constante para garantizar la mejor atención posible. «El trabajo en equipo y la coordinación nos permiten ofrecer intervenciones coherentes, eficientes y centradas en la persona», apuntan.

Servicios adaptados

Envejecer no debería ser sinónimo de aislamiento o pérdida de autonomía. Por ello, sus servicios incluyen higiene personal, alimentación, movilización, gestión del hogar, compras, control de medicación y compañía emocional. Entienden que el cuidado físico y el apoyo afectivo son igualmente importantes, ofreciendo presencia, escucha y acompañamiento constante, teniendo una persona de referencia, un aspecto muy importante en aquellas personas mayores con escasa familia o que se encuentran lejos.

Trabaja tanto con servicios públicos como privados y colaboran con administraciones y entidades sociales

De hecho, destacan por prestar una atención integral, adaptada y de confianza, manteniendo un contacto fluido con los familiares y referentes de nuestros usuarios. Además, ofrecen información y orientación sobre recursos públicos y privados, siendo un punto de apoyo en momentos puntuales que afectan al cuidado de personas dependientes.

Cobertura regional y flexibilidad

Armonía Domicilio trabaja tanto con servicios públicos como privados, colaborando con administraciones, entidades sociales, centros de salud y familias particulares. Es por eso que prestan servicio en todos los municipios de la Región de Murcia, con horarios flexibles y planes individualizados según las necesidades de cada usuario, incluyendo acompañamientos puntuales y servicios continuados.

A lo largo de su historia sus profesionales han colaborado con numerosos ayuntamientos de la Región de Murcia y con familias y aseguradoras, ofreciendo atención domiciliaria de calidad y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La soledad no deseada en las personas mayores tiene, desde hace dos décadas, un antídoto gracias a estos profesionales de Armonía Domicilio que se han convertido en aliados para que esta población se sienta acompañada y útil en el día a día. Una iniciativa que suma esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Muere un peatón atropellado en Mula
  3. 3

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  4. 4 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  5. 5

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  8. 8 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  9. 9 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  10. 10

    El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Armonía Domicilio, un cuidado desde la cercanía y el respeto

Armonía Domicilio, un cuidado desde la cercanía y el respeto