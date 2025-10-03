Armonía Domicilio, un cuidado desde la cercanía y el respeto

Referente en la atención domiciliaria en la Región, contribuyen a combatir la soledad no deseada acompañando en las tareas diarias

EFQ Murcia Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Armonía Domicilio nació en 2005 con un propósito claro y profundamente humano: apoyar a las personas mayores y contribuir activamente a combatir la soledad no deseada, ofreciendo un acompañamiento cercano, respetuoso y profesional en sus tareas cotidianas y necesidades básicas.

En todos estos años de experiencia, sus profesionales han acompañado a cientos de personas y familias, consolidándose como un referente en la atención domiciliaria en la Región de Murcia. Su enfoque es personalizado, tratando a cada usuario con la dignidad, el respeto y el cariño que merece, especialmente en las etapas más delicadas de la vida. «Nuestra misión no es solo prestar un servicio, sino cuidar desde la empatía, acompañar con presencia y ofrecer tranquilidad tanto a las personas mayores como a sus familias», cuentan desde el proyecto.

Su equipo humano marca la diferencia y supone su mayor orgullo, ya que sus auxiliares de ayuda a domicilio son la base del servicio. Junto con el equipo de coordinación, reciben formación y apoyo constante para garantizar la mejor atención posible. «El trabajo en equipo y la coordinación nos permiten ofrecer intervenciones coherentes, eficientes y centradas en la persona», apuntan.

Servicios adaptados

Envejecer no debería ser sinónimo de aislamiento o pérdida de autonomía. Por ello, sus servicios incluyen higiene personal, alimentación, movilización, gestión del hogar, compras, control de medicación y compañía emocional. Entienden que el cuidado físico y el apoyo afectivo son igualmente importantes, ofreciendo presencia, escucha y acompañamiento constante, teniendo una persona de referencia, un aspecto muy importante en aquellas personas mayores con escasa familia o que se encuentran lejos.

Trabaja tanto con servicios públicos como privados y colaboran con administraciones y entidades sociales

De hecho, destacan por prestar una atención integral, adaptada y de confianza, manteniendo un contacto fluido con los familiares y referentes de nuestros usuarios. Además, ofrecen información y orientación sobre recursos públicos y privados, siendo un punto de apoyo en momentos puntuales que afectan al cuidado de personas dependientes.

Cobertura regional y flexibilidad

Armonía Domicilio trabaja tanto con servicios públicos como privados, colaborando con administraciones, entidades sociales, centros de salud y familias particulares. Es por eso que prestan servicio en todos los municipios de la Región de Murcia, con horarios flexibles y planes individualizados según las necesidades de cada usuario, incluyendo acompañamientos puntuales y servicios continuados.

A lo largo de su historia sus profesionales han colaborado con numerosos ayuntamientos de la Región de Murcia y con familias y aseguradoras, ofreciendo atención domiciliaria de calidad y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La soledad no deseada en las personas mayores tiene, desde hace dos décadas, un antídoto gracias a estos profesionales de Armonía Domicilio que se han convertido en aliados para que esta población se sienta acompañada y útil en el día a día. Una iniciativa que suma esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Temas

Residencias de ancianos