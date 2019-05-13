Elecciones Municipales Ricote: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. ANA MARÍA AROCA MOLINA.
2. RUBÉN CARRASCO MIÑANO.
3. MARÍA DEL CARMEN YEPES TORRANO.
4. JOAQUINA MIÑANO ESPAÑA.
5. FRANCISCO ABENZA ORTEGA.
6. PABLO ANTONIO PÉREZ TORRANO.
7. MARÍA ROSARIO SALMERÓN GÓMEZ.
8. AARÓN GARCÍA ORTEGA.
9. JOSÉ ÁNGEL MIÑANO SALMERÓN.
Suplentes:
1. MARÍA ANTONIA TAVIRA MORENO.
2. MARTÍN DOMINICO HANLON.
3. ASUNCIÓN SALMERÓN GARRIDO.
1. FRANCISCO TURPÍN GARCÍA.
2. BIENVENIDO ROJO TURPÍN.
3. ESTRELLA MIÑANO GUILLAMÓN.
4. FÁTIMA AMOR MOLINA.
5. TANIA RUIZ MIÑANO.
6. SANDRA TURPÍN AVILÉS.
7. ANA BUENDÍA GUILLAMÓN.
8. ANA SÁNCHEZ MIÑANO.
9. EDUARDO VELA LLERA.
Suplentes:
1. JOSÉ ANTONIO ROJO BUENDÍA.
1. MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ LAJARÍN.
2. JOSÉ ROJO PIQUERAS.
3. AURELIA LÓPEZ TORRANO.
4. INMACULADA PALAZÓN PÉREZ.
5. GEMA MARÍN ESPAÑA.
6. CRISTINA GUILLAMÓN MORCILLO.
7. ANTONIO MORENO TORRANO.
8. JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA.
9. ABEN SABÍN CERVANTES MORENO.
Suplentes:
1. ASUNCIÓN GÓMEZ TURPÍN.
2. JESÚS ANTONIO GÓMEZ GUILLAMÓN.
1. RAFAEL GUILLAMÓN MORENO.
2. BELÉN MOLINA MIÑANO.
3. FRANCISCO JAVIER GUILLAMÓN GONZÁLEZ.
4. ANABELLA ROSA PERAGÓN.
5. JOSÉ FRANCISCO CERVANTES MORENO.
6. MARÍA ESPERANZA GÓMEZ GARRO.
7. LAURA GUILLAMÓN CARRILLO.
8. MARÍA JOSÉ MIÑANO PÉREZ.
9. MARÍA NIEVES GARRIDO GUILLAMÓN.
Suplentes:
1. JESÚS TORRANO TORRANO.
2. EMILIO ÁNGEL CARRIÓN CEREZO.
3. ADOLFO GUILLAMÓN MORENO.