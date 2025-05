El aviso de la Seguridad Social a los autónomos: deben actualizar este dato antes de julio

María Ramírez Sábado, 17 de mayo 2025, 09:05 Comenta Compartir

Los autónomos tienen una serie de obligaciones fiscales que deben cumplir de manera periódica para evitar sanciones o recargos por pagos fuera de plazo. La carpeta de trámites que deben realizar durante el año es amplia y de distinta naturaleza. Entre los trámites que deben realizar obligatoriamente se encuentra la presentación trimestral del IVA o la Declaración de la Renta.

Más allá de la documentación rutinaria, los trabajadores por cuenta ajena tienen que atender a las modificaciones que vaya introduciendo el Boletín Oficial del Estado (BOE) para regular su situación o beneficiarse de nuevos derechos. Uno de ellos es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que se actualizó a comienzos de año y que sustituye a la clasificación de 2009. Se trata de unos códigos numéricos que se asignan a cada actividad profesional y que se utilizan para realizar estadísticas públicas. El cambio de CNAE será operativo a partir del 1 de enero de 2026.

Atento a este SMS

La Seguridad Social ha comunicado a través de su perfil en X que ciertos autónomos han recibido un SMS en el que se les solicita que informen su CNAE antes del próximo 30 de junio. Es importante aclarar que este mensaje no es una estafa, sino una notificación oficial. Por este motivo, es crucial que se sigan las indicaciones proporcionadas en él. En caso de no recibirlo, es posible que se deba a que el contribuyente ya lo ha comunicado previamente. No obstante, se recomienda comprobarlo para evitar cualquier error.

Si recibes este SMS en tu teléfono móvil, es seguro.#Autónomo, el número de CNAE ha cambiado y debes actualizarlo.https://t.co/KCGhl4YMhw pic.twitter.com/jEyhrF0nXy — Información TGSS (@info_TGSS) May 12, 2025

La Seguridad Social explica en su página web que para actualizarlo hay que entrar en Importass, el portal que tiene el organismo para realizar trámites por internet. Una vez que se ha accedido, hay dos métodos. Para la primera opción hay que ir al área personal y buscar la ficha de trabajo autónomo a través del enlace 'Datos de trabajo autónomo'. La otra vía es desde la página inicial del portal, donde hay que buscar el servicio en el apartado 'Bajas y modificaciones' o en el apartado de trabajo autónomo.