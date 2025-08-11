La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resgistro de la Propiedad de Logroño, oficinistas, administrativos, oficiales del registro durante su trabajo L. P.

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

Con un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, el número de nuevas sociedades mercantiles se sitúa en 10.964

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:04

La creación de empresas en España en junio experimientó un repunte del 15% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento sitúa el número ... total de nuevas sociedades mercantiles en 10.964, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este notable aumento, el crecimiento en el número de nuevas sociedades acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  4. 4

    La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  5. 5 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  6. 6

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  7. 7 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  8. 8 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»
  9. 9

    Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  10. 10 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años