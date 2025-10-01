El proyecto europeo ResilientES impulsa la economía social como motor económico de zonas rurales de Francia, Portugal y España

Esta iniciativa del programa Interreg Sudoe arrancó en Murcia, la lidera la Dirección General de Economía Social y en ella colabora UCOMUR

La expedición del proyecto europeo ResilientES, en su visita a la Cooperativa Bodega del Rosario de Bullas.

Verabril Murcia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Reforzar la capacidad de adaptación de las regiones del sudoeste europeo frente a los desafíos sociales, económicos y medioambientales. Ese es el objetivo del proyecto ResilientES, una iniciativa que se desarrolla hasta mayo de 2028 cofinanciada por el programa Interreg Sudoe.

Esta propuesta reúne a un consorcio internacional de administraciones, entidades de economía social y expertos universitarios que ya trabajan en red para identificar, intercambiar y transferir buenas prácticas en materia de resiliencia territorial.

Arranque en Murcia

Este proyecto arrancó en Murcia los pasados 24 y 25 de septiembre, con un encuentro de trabajo donde sus socios presentaron la hoja de ruta del proyecto, así como los mecanismos de cooperación previstos para fortalecer el papel de la economía social y de las entidades locales como motores de resiliencia y cohesión en el territorio.

PARTICIPANTES 1 Dirección General de Autónomos y Economía Social de la Región de Murcia.

2 Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.

3 Ucomur.

4 Asociación Extremeña de Sociedades Laborales y Participadas.

5 Universitat de València (Iudescoop).

6 Genion Coop.v.

7 Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (Portugal).

8 Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (Portugal).

9 Union des Acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde (Francia).

10 Université Toulouse II (Francia).

La primera jornada fue de carácter técnico, donde se pidió a los socios exponer el contexto y desafíos a abordar en el proyecto. «Puede parecer que en la Región de Murcia el problema del reto demográfico no es tan grave, pero si nos atenemos al informe 2022 del Consejo Económico Social de la Región de Murcia sobre zonas rurales son muchos los territorios que pierden población activa y en los que los mayores carecen de servicios públicos para poder permanecer en sus hogares», señala Elena Díaz, responsable de programas europeos de Ucomur.

Esta situación se debe al «efecto sombra» por su cercanía a grandes núcleos de población, lo que dificulta que se creen proyectos de empleo que mantengan los servicios básicos, como el pequeño comercio, la restauración, la atención a la dependencia y los menores, el cuidado del entorno y su valorización.

«Los principales retos de las zonas rurales son la fragmentación de las ayudas, la dificultad de acceso a la financiación para emprender, la escasez de agua y el daño a los ecosistemas por el cambio climático que cuestiona la continuidad de la vida en el campo…», apunta Díaz. Como respuesta, la economía social ofrece modelos muy adecuados para incentivar las cooperativas en el ámbito rural y, por ello, debe ser beneficiaria de la reserva de contratos públicos como establece la legislación.

Además, desde Ucomur se apoya la formación y la investigación en sectores emergentes como digitalización, robótica agrícola, selvicultura preventiva para la resiliencia forestal y prevención de incendios. También se fomenta el desarrollo cultural y la creatividad locales, porque las zonas rurales son el motor del desarrollo turístico regional gracias a sus valores culturales, espirituales, gastronómicos y paisajísticos.

Visitas de campo

Durante la segunda jornada se realizaron visitas de campo a experiencias destacadas de la economía social murciana, donde los participantes conocieron cómo las entidades del sector contribuyen a reforzar la resiliencia local y a dinamizar la vida en el medio rural.

En Caravaca de la Cruz fueron dos puntos lugares los visitados. Por un lado, la Cooperativa de Bordados, ejemplo de preservación del patrimonio cultural y de generación de empleo femenino en el medio rural, cuyo taller se aloja en el Museo de los Caballos del Vino. Allí fueron recibidos por el alcalde José Francisco García, su concejala de Empleo, Ana Belén Martínez, y la presidenta de la cooperativa, Gloria Martínez.

La expedición también visitó la Cooperativa de la Fuente del Marqués, vinculada a la gestión sostenible de recursos naturales y a la valorización turística del entorno. Sus miembros destacaron la idoneidad de la fórmula cooperativa para gestionar el restaurante entre varios socios, que además da empleo a trabajadores locales para reforzar los fines de semana.

El último lugar de la ruta fue la Cooperativa Bodegas del Rosario (Bullas). Una entidad con más de cien años y que está innovando en modelos de gestión para superar el reto del relevo generacional de sus socios y continuar con una actividad que no es solo económica, sino seña de identidad del territorio.

Temas

Economía en la Región