La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cerveza artesanal Clarica es una iniciativa del Limonar de Santomera y Yakka. L. S.

Limonar de Santomera transforma limones descartados en cerveza sostenible

Sostenibilidad ·

Clarica, la nueva cerveza 100% murciana hecha con cítricos rechazados por motivos estéticos, un producto innovador y sostenible que lucha contra el desperdicio alimentario

Rubén Aragón

Murcia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:22

«No estamos dispuestos a desperdiciar ni un solo limón más». Así de contundentes se muestran desde la cooperativa Limonar de Santomera, entidad líder en la producción de cítricos, con 20.000 m2 de instalaciones y una capacidad de producción de más de 60.000 toneladas de cítricos de alta calidad, tras el lanzamiento de Clarica, una cerveza cien por cien murciana producida con limones descartados para su comercialización por criterios estéticos.

Según los datos que manejan desde la entidad asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), en la campaña 2023-2024, en España, se tiraron 400.000 toneladas de limón. «Muchos agricultores se ven obligados a tirar gran parte de su cosecha, debido a que algunos limones no cumplen los criterios estéticos para su comercialización en fresco, aunque sean perfectamente aptos para su consumo», explica Joaquín Rubio, presidente de Limonar de Santomera.

Como detalla Rubio, responsable de la sectorial de cítricos de Fecoam, la iniciativa surge desde el compromiso de la entidad «con los agricultores, la sostenibilidad y la calidad». Para el dirigente cooperativista, «entendemos la agricultura desde el amor por la tierra, el respeto por el producto y el cuidado de las personas», por lo que «vimos que era necesario tratar de dar una respuesta al desperdicio alimentario, un problema que afecta tanto a agricultores como al medioambiente».

La comercialización de Clarica «es una forma de hablarle directamente al consumidor final, de decirle que hay otra forma de hacer las cosas», remarca Joaquín Rubio. Elaborada junto con la cervecera artesanal Yakka, ubicada en plena huerta de Murcia, «hemos creado algo especial, una colaboración para poner en valor el origen y el impacto de las decisiones que tomamos día a día». «La sostenibilidad no es solo una palabra en un informe, es una actitud constante», afirma Joaquín Rubio.

Soluciones innovadoras

Por su parte, desde Fecoam remarcan que «las cooperativas están a la vanguardia a la hora de buscar soluciones innovadoras y colaborativas para atajar un problema como el desperdicio alimentario». Tanto desde la federación de cooperativas de la Región de Murcia, como a nivel nacional a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España, se están llevando a cabo diferentes iniciativas, proyectos y destinando recursos para el desarrollo de soluciones innovadoras, como por ejemplo la llevada a cabo por Limonar de Santomera, explican desde Fecoam.

«El compromiso e implicación de las cooperativas y de todas las personas que las componen, para la reducción del desperdicio alimentario, ya forma parte de su estrategia empresarial», señalan desde la federación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  9. 9

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Limonar de Santomera transforma limones descartados en cerveza sostenible

Limonar de Santomera transforma limones descartados en cerveza sostenible