La difusión del cooperativismo agroalimentario y sus valores, premiada por LA VERDAD

Rubén Aragón Murcia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:22

El diario La Verdad quiso reconocer la labor realizada por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) a la hora de difundir los valores y el trabajo realizado por las entidades que componen el cooperativismo agroalimentario regional. Así, en la gala de los XVII Premios Web la federación recogió el galardón a la mejor web asociativa, un premio «que corresponde también a todos los asociados de Fecoam y al cooperativismo agroalimentario, un modelo que es vertebrador de territorio, motor de empleo, referente en sostenibilidad medioambiental, económica y social, y que antepone a las personas al beneficio empresarial», destacan desde la entidad.

Asimismo, Fecoam agradece «a todo el equipo de La Verdad de Murcia, a los miembros del jurado y a los patrocinadores de estos premios» este reconocimiento a una web «recientemente actualizada, con el fin de que convertirla en una verdadera herramienta útil para los socios cooperativistas y a toda la sociedad en general».

Desde el diario La Verdad destacan la operatividad del «site», el «scroll» versátil, los colores corporativos integrados en toda la web, así como las piezas que aportan información de sus asociados y archivo fotográfico que trasladan al visitante al mundo agrario.

El evento, que tuvo lugar en Odiseo y que fue presentado por la humorista Raquel Sastre, puso de manifiesto que la Región de Murcia «es una tierra de innovación, creatividad e impulso digital», tal y como destacó el director del periódico, Víctor Rodríguez.

Valores cooperativos

Desde Fecoam destacan que la remodelación de la web oficial, alojada en www.fecoam.es, ha tenido como objetivo facilitar tanto a los profesionales del sector agroalimentario como al público en general «el acceso a información útil y relevante de una manera rápida, sencilla y eficaz». «Hemos querido que todos los servicios que ponemos a disposición de las entidades asociadas y a la Región de Murcia puedan ser accesibles de manera intuitiva y funcionales«.

Con un diseño sencillo y profesional, su estética coherente refuerza su enfoque institucional, afirman desde Fecoam. Igualmente, para la federación «esta plataforma donde se pueden encontrar desde servicios esenciales como asesoría técnica, jurídica, ayudas y subvenciones, formación, proyectos de innovación o seguros agrarios, hasta el archivo fotográfico o la hemeroteca, publicaciones recientes, guías prácticas y eventos, está llamada a ser herramienta clave junto a la aplicación recientemente lanzada por Fecoam para teléfonos Apple y Android.

La innovación en todos los ámbitos, así como el desarrollo de nuevas herramientas, «no son más que pasos lógicos en nuestra misión de dar el mejor servicio posible a nuestros asociados en todos los niveles», proporcionando respuesta a los retos de futuro, «que van desde la apertura a nuevos mercados, la mejora de la competitividad, la consolidación en sectores tradicionales y el posicionamiento en los emergentes», explican desde Fecoam.