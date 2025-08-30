La Comunidad apuesta por posicionar los vinos de la Región de Murcia en el mundo frente a los proteccionismos emergentes El Info prepara la participación de las empresas regionales en la feria Wine Paris & Vinexpo Paris 2026, que se celebrará en el mes de febrero

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), prepara la participación de las empresas regionales en la feria Wine Paris & Vinexpo Paris 2026, que se celebrará entre el 9 y el 12 de febrero del próximo año. Este encuentro, que supone la puerta de entrada al mercado internacional para que los vinos de la Región de Murcia tengan más presencia en el extranjero, reunirá a bodegas, productores, importadores, comercializadores y distribuidores de todo el mundo en la capital francesa.

El Info gestiona la participación agrupada de empresas de la Región en la muestra parisina, lo que significa que estas cuentan con asistencia técnica a la hora de consolidar lazos comerciales, ampliar su red de contactos profesionales, diversificar sus exportaciones hacia nuevos mercados y posicionarse en el panorama internacional.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó «la importancia que tiene diversificar mercados para los productos regionales, como el vino, en estos momentos en los que las reglas de juego del comercio internacional han cambiado como consecuencia de proteccionismos emergentes» y recordó que una de las medidas adoptadas en el seno del Comité de Aranceles es la exploración de mercados alternativos, «por lo que tener presencia activa en potentes escaparates, como el de París, es más importante que nunca».

Actualmente, la Región es la sexta provincia más exportadora de vino de España. En los primeros cinco meses del año las exportaciones superaron los 66 millones de euros, lo que supone un 5,39 por ciento de las ventas internacionales de vino españolas. Los principales países donde se exporta en 2025 son EEUU, Alemania, Canadá, Reino Unido y Suecia.

«Las empresas de la Región están demostrando una capacidad extraordinaria para competir en los mercados internacionales, especialmente en sectores clave como el del vino, donde la calidad y la innovación están siendo reconocidas en todo el mundo», añadió la titular de Empresa.

La acción comercial forma parte de la planificación del Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Info con la colaboración de las Cámaras de Comercio de la Región y está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).