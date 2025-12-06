La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jugadores del UCAM, en una imagen de archivo. Nacho García

El efecto del parón, a prueba esta tarde en Burgos para el UCAM

Los murcianos visitan al San Pablo en un duelo de dinámicas opuestas antes de que llegaran las 'ventanas FIBA', con novedad en bando local

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:30

El peligro del parón amenaza al UCAM. Fue hace dos semanas la última vez que se vio a los hombres de Sito Alonso en acción ... y fue para firmar su mejor partido de la temporada y uno de los mejores de su historia, con su mayor victoria de siempre como visitante por diferencia de puntos (+36), récord de triples (22) y su mayor anotación del curso (71-107) en un partido que catapultaba al UCAM de vuelta a la tercera posición y le hacía sacar mucho músculo en una carrera por la Copa del Rey que, a partir de esta novena jornada, superará el 50% de su recorrido.

