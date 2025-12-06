El efecto del parón, a prueba esta tarde en Burgos para el UCAM

El peligro del parón amenaza al UCAM. Fue hace dos semanas la última vez que se vio a los hombres de Sito Alonso en acción ... y fue para firmar su mejor partido de la temporada y uno de los mejores de su historia, con su mayor victoria de siempre como visitante por diferencia de puntos (+36), récord de triples (22) y su mayor anotación del curso (71-107) en un partido que catapultaba al UCAM de vuelta a la tercera posición y le hacía sacar mucho músculo en una carrera por la Copa del Rey que, a partir de esta novena jornada, superará el 50% de su recorrido.

En Burgos ocurría todo lo contrario. Su descenso en 2022 fue uno de los más sorprendentes de la historia reciente, pero, después de quedarse cerca dos temporadas seguidas, la pasada regresó a la Liga Endesa de manera directa rompiendo el récord de triunfos (32) que poseían UCAM y Betis hasta entonces (30). Mucha ha sido la expectación generada en su regreso al máximo nivel del grupo dirigido por el prometedor entrenador de 43 años Bruno Savignani, pero, después de ilusionar en el debut venciendo 97-79 al Girona, siete derrotas seguidas y malas sensaciones han puesto en cuestión el proyecto burgalés.

Happ, nuevo fichaje

Savignani ha sobrevivido al parón, uno en el que ha llegado como refuerzo Ethan Happ, muy pretendido por el UCAM en 2023 después de su gran estreno en la Liga Endesa aquella temporada con el Breogán, y que deja atrás más de un año apenas sin jugar en el Valencia. Interior muy móvil, atlético y con el don del pase, que sea el punto de inflexión en la temporada burgalesa se mide a partir de este sábado.

La suya ha sido la única incorporación de un equipo que ha traído de vuelta a la máxima competición al murciano Juan Rubio (30 años) y que estos días ha recordado la primera victoria de su historia en la Liga Endesa, en noviembre de 2017 frente al UCAM (89-86).