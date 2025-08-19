La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz y Emma Raducanu. Reuters
US Open

Alcaraz y Raducanu, eliminados en su debut en el dobles mixto

El español y la británica caen en su primer partido en el US Open

Enric Gardiner

Martes, 19 de agosto 2025, 22:12

Duró poco la tan esperada dupla Carlos Alcaraz-Emma Raducanu. El español y la británica cayeron a las primeras de cambio ante Jessica Pegula y Jack Draper (4-2 y 4-1) en el nuevo dobles mixto del US Open.

En este nuevo formato, que se juega una semana antes del comienzo del US Open y que da cabida a los mejores tenistas del mundo, Alcaraz se apresuró a llegar, directo desde la final de Cincinnati que había ganado 24 horas antes a Jannik Sinner, pero no pudo continuar con la inercia ganadora y perdió con claridad junto a Raducanu.

La mejor pareja del cuadro, la que forma Pegula, finalista de Grand Slam en dobles y exnúmero uno del mundo hace dos años, con Draper se impuso con mucha claridad ante Alcaraz y Raducanu, que demostraron tener mucho que entrenar para poder competir como dúo.

Tras perder el primer saque del partido, Alcaraz tuvo una pelota para recuperar la rotura con 3-2, pero erró una derecha a media pista que no se podía creer. El ambiente, eso sí, era distendido, muy alejado de la competición que se vivirá a partir del domingo en Flushing Meadows.

Este nuevo torneo se disputa además con un formato rápido, que permite que se juegue la competición completa en solo dos días, con sets a cuatro juegos, sin ventajas y sin tercer set, que se sustituye por un 'tie break' a diez puntos. No hizo falta desempate esta vez, porque Alcaraz volvió a perder su servicio, esta vez ayudado con dos voleas muy malas de Raducanu en la red y la pareja favorita de las redes sociales y la que más había dado que hablar se despidió en apenas 51 minutos.

Ahora Alcaraz podrá tomarse algún día de descanso antes de comenzar la preparación del US Open. Este jueves conocerá sus rivales y se estima que su debut sea el lunes o martes de la semana que viene.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Es el momento de poner ese punto final»
  2. 2 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  3. 3 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  4. 4 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  5. 5 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  6. 6 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  7. 7 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  8. 8 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  9. 9 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  10. 10 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alcaraz y Raducanu, eliminados en su debut en el dobles mixto

Alcaraz y Raducanu, eliminados en su debut en el dobles mixto