ElPozo Murcia arrolla al Inter en el clásico

El Palacio de los Deportes de Murcia se vistió de gala este sábado, con el regreso del mítico parqué azul, para acoger la candidatura en ... firme de ElPozo en el mejor de los escenarios. Los de Josan llegaban lanzados al clásico del fútbol sala nacional, donde cuadraron un intenso ejercicio de disciplina táctica y empuje para barrer del mapa al eterno rival, un Movistar Inter que apenas pudo maquillar el resultado en los estertores de la cuarta victoria seguida de los murcianos (5-3).

Ambos equipos comenzaron el duelo más preocupados por achicar espacios y cerrar huecos que por robar la bola y transicionar con verticalidad. Los de Josan mordían desde esa presión que tantos réditos está dando en las primeras jornadas, intensos y disciplinados. Sousa y Herrero reaccionaron a los primeros desajustes de ambos cuadros, pero con el paso de los minutos ElPozo se hizo dueño del 40x20.

ElPozo Murcia Edu Sousa; Gadeia, David Álvarez, Ricardo Mayor y Dener. También jugaron Bebé, Marcel, Álex García, Ligeiro, Ricardinho y Rafa Santos. 5 - 3 Movistar Inter Jesús Herrero; Raúl Gómez, Chaguinha, Javi Mínguez y Paniagua. También jugaron Harrison, Bartolomé, Cecilio, Raya, Pirata y Barona. Goles: 1-0, Dener (min. 23). 2-0, Ligeiro (min. 23). 3-0, Bebé (min. 31). 4-0, Bebé (min. 37). 4-1, Bartolomé (min. 38). 5-1, Rivera (min. 39). 5-2, Paniagua (min. 39). 5-3, Chaguinha (min. 40)

Árbitros: Alberto Sarabia y Antonio Navarro

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, ante unos 3.000 aficionados

Ricardo Mayor imponía su físico pasando la escoba y organizando el juego desde el ala derecha, mientras Ligeiro levantaba al Palacio con sus recursos técnicos de prestidigitador. ElPozo ganaba a los puntos, con un Inter maniatado que no encontraba ningún atajo hacia la portería de Sousa. Aunque la entrada de Cecilio lavó la cara de los madrileños, dos sustos después el marcador seguía a cero y la pista se volvió a inclinar sobre la meta de Herrero. La presión murciana pagaba dividendos, y Adri Rivera fusiló el ángulo visitante con un obús finalmente anulado. El crono se consumió con un nuevo paradón de Sousa, el mejor junto a su homólogo visitante.

La explosión goleadora

Con la reanudación, la tormenta irrumpió en el Palacio. A los dos minutos, Dener cazó un disparo lejano de Gadeia para, con un remate en escorzo, batir a Herrera y abrir el marcador (1-0). El gol fue un golpe directo a la línea de flotación interista. Una peligrosa zozobra sobrevolaba sobre el cuadro verde, y el torrente ofensivo de ElPozo no tardó en hacer mella, con un Ligeiro que cazó un rechace dentro del área para encontrar un merecido premio (2-0).

El Inter mejoró a través de un Pani que se echó el equipo a las espaldas, pero el fogueo de los visitantes encontraba las reacciones de Sousa una vez tras otra. Los visitantes disparaban con la pólvora mojada, y cuando el partido entraba en una fase de letargo, Bebé la mandó al fondo de la red con un gran control orientado y definición de zurda. Con el tercero de ElPozo, el partido entró en una nueva fase donde Alberto Riquer dio entrada a Chaguinha con la casaca rosa del portero jugador. Todavía quedaban siete minutos de clásico, una eternidad sobre un 40x20 donde el Inter acorralaba a los murcianos, pero Edu Sousa presentaba una vez tras otra su candidatura a mejor portero de la categoría.

Los de Torrejón de Ardoz merecían el gol, pero una picadita sublime de Bebé tras robar en campo propio puso la puntilla a falta de tres minutos en un Palacio que también jugó el partido (4-0). Quedó visto para sentencia, pero tanto va el cántaro a la fuente que Bartolomé terminó por romper la resistencia local en una jugada embarullada, y apenas unos segundos tardó Rivera en poner la manita con un zurdazo lejano a portería vacía (5-1). Este Inter no carbura, pero no deja de ser el equipo más laureado de España, y los últimos minutos pasaron por un arreón de orgullo con goles de Pani y Chaguinha (5-3). Los de Torrejón de Ardoz maquillaron el marcador de un Clásico que ElPozo dominó desde la solidez defensiva, para alcanzar su cuarta victoria consecutiva y presentar su candidatura en firme para este año.