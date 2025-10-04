La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores de ElPozo celebran uno de los cinco goles en el Clásico ante Movistar Inter.

Los jugadores de ElPozo celebran uno de los cinco goles en el Clásico ante Movistar Inter. Kiko Asunción / AGM

ElPozo Murcia arrolla al Inter en el clásico

Los murcianos presentan su candidatura y se anotan la cuarta victoria consecutiva ante un Movistar que solo pudo maquillar el marcador

Antonio Zomeño

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:25

El Palacio de los Deportes de Murcia se vistió de gala este sábado, con el regreso del mítico parqué azul, para acoger la candidatura en ... firme de ElPozo en el mejor de los escenarios. Los de Josan llegaban lanzados al clásico del fútbol sala nacional, donde cuadraron un intenso ejercicio de disciplina táctica y empuje para barrer del mapa al eterno rival, un Movistar Inter que apenas pudo maquillar el resultado en los estertores de la cuarta victoria seguida de los murcianos (5-3).

