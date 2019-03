GP Catar Marc Márquez: «Si me hubiesen dicho el jueves que me daban veinte puntos hubiese firmado» El español quedó segundo en el CP de Catar por detrás de Dovizioso BORJA GONZÁLEZ Circuito de Losail (Catar) Domingo, 10 marzo 2019, 22:18

Segundo de nuevo en la primera carrera del año, y de nuevo satisfecho por el resultado: Marc Márquez fue uno de los protagonistas de una carrera apasionante, con un final de infarto, y de nuevo con un duelo de última curva entre el campeón español y Andrea Dovizioso.

- Ha dicho que hoy tenía menos posibilidades que el año pasado.

- Es simple lógica. Si lo explico ahora se entiende. He utilizado el neumático medio delantero porque el duro delantero que utilicé el año pasado no estaba. Michelin pensó que el duro que ha traído este año trabajaría mejor por la temperatura que había en pista pero era peor que el del año pasado y no lo podía utilizar casi nadie porque era igual o más lento que el otro, y por eso he decidido salir con el medio delantero y me ha tocado gestionar. Siempre gestionas el trasero que es el que al final de carrera te permite arriesgar, adelantar, pero esta vez he tenido que sacrificar el trasero, pilotar con ese neumático para conservar el delantero y no es algo fácil de hacer, pues tienes que cambiar completamente la forma de pilotar y la moto. Pero el equipo ha hecho un gran trabajo y me han dado una moto que me permitía pilotar bien aunque era un estilo de pilotaje completamente distinto al mío pero que me ha permitido salvar un fin de semana y sobrevivir con veinte puntos.

- ¿Tenía menos posibilidades que el año pasado en ese intento en la última curva?

- Ya intuí un poco lo que iba a hacer Andrea y por eso he intentado atacar antes, en la curva diez. Pero este circuito tiene esto y se ha visto con Rins, que a la que intentaba adelantar se iba largo muchas veces, porque hay una única línea buena y si te sales la arenilla hace que la moto patine y te vas largo. Y lo he probado porque lo tenía que probar, es la manera de defenderte de los de detrás, atacas a los de delante pero defiendes y esa era un poco la mentalidad que tenía en la última vuelta, atacar para defenderme porque estábamos en un grupo.

- ¿Ha disfrutado con la carrera?

- He disfrutado porque iba tranquilo. Estaba rezando antes de la carrera para tener un ritmo flojito y Dovizioso me lo ha dado, sobre todo por el neumático delantero ya que he tenido que pilotar de una manera que no me gusta. Pero creo que hemos gestionado la carrera de manera muy positiva e inteligente y hemos sacado veinte puntos de un circuito que no nos gusta.

- ¿Se repiten las circunstancias del año pasado?

- Es un poco lo que repetía el año pasado, es una dulce derrota porque es un circuito en el que sufrimos pero si fuese un circuito de los que tengo apuntado para atacar, entonces molesta un poco más. Si me hubiesen dicho el jueves que me daban veinte puntos hubiese firmado, hemos cogido veinte puntos en un circuito de los que nos cuesta y hemos sabido sufrir. Ayer lo dije en la conferencia de prensa, aunque no dije nunca lo del neumático delantero para no dar pistas a los rivales y así el ritmo lentito me ha venido de lujo.

- ¿El motor ha mejorado pero pierde en otros puntos?

- Realmente es difícil de entender dónde perdemos porque éste es un circuito muy raro, las condiciones son extrañas y la puesta a punto es muy diferente a la de los otros circuitos, y yo en particular he utilizado una puesta a punto que no utilizo en ningún otro circuito. Esta pista es lo que tiene, es difícil de entender pero normalmente cuando tienes un motor potente puedes ser más agresivo, es lo que dije en la pretemporada y en lo que podemos ir trabajando para que poco a poco vaya mejorando todo.

- ¿Con lo que ha visto es suficiente para ver cómo será la temporada?

- Es insuficiente, no podemos tirarnos a la piscina, incluso Argentina y Austin es un poco así, es un poco como ha dicho Dovizioso que cuando lleguemos a Le Mans y Mugello se podrá ver quienes están y quiénes no y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos en este grupo delantero porque eso será buena señal. Pero es curioso que en la pretemporada salen muchos nombres, pilotos con vueltas muy rápidas, aunque luego a la hora de la verdad estamos los mismos más Valentino, al que todo el mundo daba por perdido y luego en carrera ha llegado a seis décimas del vencedor.

- ¿Le ha sorprendido Mir?

- Sí, lo he visto y me he girado un momento y estaba detrás mío; es lógico, la carrera ha sido extraña pero ha hecho una gran carrera y seguramente la gestión de los neumáticos le ha pasado un poco de factura al final, que es lo más normal que te pasa al principio, pero ha hecho una gran carrera.

- ¿Y Maverick?

Bueno esto es lo curioso, lo que se tiene que entender. Maverick tenía un ritmo en pretemporada en Malasia y Qatar como para salir y largarse, y en los entrenamientos igual. Ayer hizo una gran vuelta en la calificación y hoy en la carrera esperaba que liderase la carrera y no lo ha hecho así que ¡bienvenido problema!

- ¿Le gustan estas carreras lentas?

Sí, me gustan porque son carreras de cuerpo a cuerpo, que hay que pensar mucho encima de la moto y ese es uno de mis fuertes y si encima es en un circuito de los que me gustan pues entonces mucho mejor.