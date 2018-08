TIEMPO AÑADIDO La sub 20 también tumba a Japón Viernes, 10 agosto 2018, 09:29

La selección española sub 20 femenina derrotó ayer por la mínima a Japón (1-0) en un duelo muy trabajado, que se resolvió con un solitario tanto de Carmen Menayo, y que sitúa a España con pie y medio en los cuartos de final del Mundial de fútbol de la categoría que se disputa en Francia. La selección sub 20 se estrenó con una brillante victoria por 4-1 ante Paraguay. En ese partido fue titular la yeclana Eva Navarro que, sin embargo, no salió ayer de inicio, aunque sí saltó al campo en el minuto 65 para sustituir a Candela Andújar. Las españolas llegan tras ser campeonas de Europa en diferentes categorías y afrontan este tercer Mundial en la categoría sub 20 con la ilusión de superar los cuartos a los que llegaron hace dos años.

Fútbol

El murciano Adrián Marín se va al Alavés

El Villarreal ha anunciado oficialmente el traspaso del defensa murciano Adrián Marín al Alavés, pero mantendrá una opción de recompra de sus derechos. Así, Marín se marcha al Alavés donde jugará las tres próximas temporadas, al no entrar en los planes del técnico del Villarreal, Javier Calleja.

San Ginés

La Mursah Shisha Run se celebrará el día 21

Cuatrocientas personas participarán en la II Carrera Mursah Shisha Run de San Ginés (Murcia), que tendrá lugar el 21 de agosto. El precio de inscripción para esta carrera popular es de 7 euros y el plazo para apuntarse finalizará el 19 de agosto. Inscripciones en la página web www.dorsal21.com.

Archena

Ayuda municipal para el nadador Enrique Pagán

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el concejal de Deportes, Fulgencio García, recibieron al joven nadador archenero Enrique Pagán, obsequiándole con una subvención y así ayudarle en los costes de sus viajes para participar en los diferentes torneos. El joven deportista se proclamó campeón de España de 200 metros braza.

Europeos de natación

Bronce para el español Joan Lluis Pons

El español Joan Lluis Pons se colgó ayer el bronce en los 400 estilos de los Campeonatos de Europa de natación de Glasgow, de los que España se va con dos metales, tras la plata de Jessica Vall.