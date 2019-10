Tiempo añadido Rafa Luz pide perdón por su falta a Carroll Momento en el que Rafa Luz comete falta sobre Carroll. / efe El jugador del UCAM, que hizo una falta por detrás al del Madrid cuando este iba a entrar a canasta, aseguró que «nunca he querido hacer daño a nadie y aún menos jugando un partido» LA VERDAD Murcia Martes, 1 octubre 2019, 09:33

El jugador del UCAM Murcia Rafa Luz pidió perdón este lunes por su acción en el partido que su equipo perdió por 97-69 en la pista del Real Madrid y que causó la lesión de Jaycee Carroll. Luz aseguró que «nunca he querido hacer daño a nadie y aún menos jugando un partido». El base brasileño, que este verano llegó a Murcia procedente del MoraBanc Andorra, hizo una falta por detrás a Carroll cuando este iba a entrar a canasta, por lo que cayó de espaldas al suelo, golpeándose con violencia sobre el parqué. La acción hizo pensar en que el escolta estadounidense podía sufrir una grave lesión, que al final quedó en un esguince cervical. «Pido perdón por la jugada con Jaycee Carroll. Nunca he querido hacer daño a nadie, de verdad que lo lamento muchísimo. Me siento muy mal por lo que ha pasado y no pasará otra vez», fue el mensaje escrito por Luz en su cuenta oficial de Twitter y difundido por el propio UCAM.

Esa jugada pudo afectar también a Luz, quien firmó un pésimo encuentro con cero puntos en los casi 20 minutos que estuvo en pista y un -2 de valoración. «Fue un partido horrible en el que no nos salieron las cosas. Hay que aprender de partidos así y reaccionar pensando ya en el del sábado frente al Zaragoza», señaló el base.

Gala de la Federación de fútbol Premios y solidaridad en el centro de ocio ZigZag

El centro de ocio ZigZag acoge este martes (20.00 h) la Gala del Deporte 2019 que organiza la Federación de Fútbol de la Región, en la que se entregarán más de un centenar de galardones a los equipos campeones de fútbol, fútbol sala y fútbol playa. La Federación pone el punto final a una temporada que ha estado enmarcada por los Campeonatos de Europa logrados por el Roldán FSF en fútbol sala femenino y el AIS Playas San Javier en fútbol playa femenino, y por el doblete de las selecciones de fútbol playa cadete y femenina, tras proclamarse campeonas de España en Málaga. El Yeclano Deportivo dio el salto a Segunda B y en la modalidad de fútbol femenino se premiarán los ascensos del Alhama y del Murcia Féminas, a la Segunda PRO y Primera Nacional, respectivamente.

También será galardonada la selección alevín de fútbol sala, así como los equipos del Aljucer ElPozo Murcia, por sus campeonatos nacionales en las categorías juvenil, cadete, infantil y alevín. Además, la familia del fútbol regional quiere unirse a los damnificados de las inundaciones provocadas por el temporal, y ha promovido entre sus afiliados una iniciativa. De este modo, se habilitará una portería solidaria en la que todo aquel que quiera colaborar pueda aportar su granito de arena depositando en un sobre la cantidad que estime oportuna.

Judo Bronce para Ainhoa Nicolás en la Supercopa

La deportista del UCAM-Judo Club Ciudad de Murcia Ainhoa Nicolás logró subir al podio de la Supercopa de España júnior de Valencia en -70 kg. Ainhoa, que aún es cadete, tan solo perdió en semifinales, cuando tenía muy bien encarrilado el combate que le daba acceso a la final. Con este bronce la murciana se coloca en puestos de privilegio en el 'ranking' nacional júnior. Además de Ainhoa, el equipo murciano presentó otros dos deportistas: Mario Sierra, que venció en sus dos primeros combates, y la cadete Lucía Estrella, que ganó su primer enfrentamiento.