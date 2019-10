Esther Sánchez y José Romero brillarán en la gala de la Federación

Faltan unas semanas para que tenga lugar la Gala Running, el sábado 9 de noviembre en el Teatro Victoria de Blanca, en la que dos de los nombres protagonistas serán sin duda los ganadores de la edición inaugural del circuito Ultra Trail Tour FAMU, que contó con tres pruebas: la Magic Yeti (64 km), la Falco Trail (73 km) y la Monastrell Trail (59 km). Acudirán a la gala como campeones absolutos José Antonio Romero, de La Sima, con 802 puntos, y Esther Sánchez, del Cuatro Santos Cartagena, en el apartado femenino, merced a sus 782 puntos. «Cuando empecé a correr las pruebas del circuito no tenía la intención de ganarlo, pero después de acabar la segunda carrera puntuable, la Falco Trail, me di cuenta de que tenía opciones», señala José Antonio Romero. Por su parte, Esther Sánchez explica que «sinceramente, no soy consciente ni de lo que hago la mayoría de las veces. Son mis amigos quienes me informan cuando he logrado ganar una liga, pero para mí lo principal, la razón por la que nunca me canso de participar, es que lo hago disfrutando».

I Trail Puentes de Cieza

Abierto el plazo de inscripción hasta el día 23

La cuarta carrera popular y I Trail Puentes de Cieza se celebrará el 2 de noviembre, una cita que este año cuenta con la novedad de incorporar la modalidad de trail, sobre un recorrido de 22 km. Continúa abierto el plazo de inscripción para la prueba, organizada por el Hogar del Guía de la O.J.E. de Cieza, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo, a través de Alcanza Tu Meta, hasta el miércoles 23 de octubre.

Yéchar

Las bicicletas de montaña toman la pedanía muleña

Este domingo, en la pedanía muleña de Yéchar, se va a disputar la X MTB-O Yéchar 2019, prueba puntuable para el Circuito del Sureste de bicicleta de montaña. Este año, además de la competición individual y por equipos, se ha añadido la categoría ebike (bicicleta de montaña eléctrica). La salida de la prueba tendrá lugar en la plaza de la iglesia de Yéchar.

Águilas

Sandra Rodríguez, nueva presidenta del Primaflor

El Club Triatlón Águilas Primaflor tiene nueva junta directiva, que está encabezada por Sandra Rodríguez, que ha sido capitana del equipo femenino hasta su nombramiento como presidenta. Entre los principales objetivos marcados por la nueva directiva destaca el de reforzar, afianzar y ampliar la escuela de menores, así como consolidar los equipos masculinos de duatlón y triatlón en la Segunda de la Liga Nacional de Clubes.

Judo

Murcia acoge el I Curso de Aikido hasta el domingo

Organizado por el club Kazoku Dojo de Murcia, que preside Pedro Moreno Nadal, y en colaboración con la Federación de Judo y Disciplinas Asociadas de la Región, el pabellón de Espinardo de la Universidad de Murcia acoge el I Curso de Aikido que se celebra entre hoy y el domingo. El protagonista del curso es el maestro japonés Kiichi Hine Sensei, residente en la ciudad de Kumano (Japón), que impartirá tres clases prácticas. Asimismo, ofrecerá una charla mañana en el Palacio de los Deportes. ::