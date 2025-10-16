José María Olazábal volverá a la Gran Final PGA de España by Panorámica El jugador vasco será uno de los dos invitados, junto con Alejandro Cañizares, en el torneo que cierra el circuito regular de la asociación y en el que participan los 40 mejores del Orden de Mérito

José María Olazábal no se ha querido perder la Gran Final PGA de España by Panorámica, que se disputará la semana del 23 al 25 de octubre en el campo castellonense de Panorámica. La sede de grandes citas internacionales y una instalación siempre muy comprometida con el golf de base, «con el futuro de este deporte», como siempre aseguran. Será la penúltima prueba del II TUMI Spain Golf Tour 2025, y la que cierra el circuito regular con asistencia de los 40 mejores del año según el Ranking Nacional.

Será una oportunidad única de ver en España al maestro vasco, siempre fiel a su apoyo a la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGAE), tras esa gloriosa Ryder Cup que se ganó in extremis en Nueva York y donde José María ejerció de vice capitán inspirador. El año pasado tuvo una actuación destacada terminando en el puesto 22º, empatado entre otros, con su sobrino Joseba Torres, quien también está clasificado para esta ocasión, tras una buena temporada en la que está despuntando a nivel profesional.

Defenderá el título Marino Galiano, que ya este año ha conocido las mieles de la victoria en el IV Bizkaia PGAe Open, que se disputó en el diseño Ballesteros de Meaztegi el pasado mes de junio. Una de las grandes citas del golf PGA, «el Grande del circuito nacional», como lo conocen todos. Una gran final también muy especial y por muchos motivos. Uno de ellos, por el altísimo nivel que están demostrando este año los golfistas, que han dado sus primeros pasos en el circuito nacional y que ahora triunfan por Europa y en diferentes circuitos; caso de Javier Barcos (líder del Alps Tour y que podría obtener pasaporte directo al HotelPlanner Tour Challenge, la segunda división del DPWT europeo); de Asier Aguirre, Javier Calles o Jorge Maicas, entre los diez primeros del Ranking Alps Tour.

Estarán todos los ganadores del año: Jordan Gibb y Liam Murray (ganadores del XXI Cto. PGA de Dobles), Mariano Galiano (IV Bizkaia PGAe Open), Rubén de la Fuente (Cto.de Madrid), Emilio Cuartero (XXXVI Cto PGA de Espa

ña) y Daniel Berná (V Cto. de Castilla y León).Además del madrileño Pedro Oriol, que este año se ha quedado tres veces (Meaztegi, El Encín y Golf Soria) al borde de la victoria; Y ganadores de otros años como Alfonso Buendía, José Luis Adarraga, Toño Hortal, David Borda y un largo etéctera. También estará en juego el Orden de Mérito Nacional que de momento domina Javier Sanz.

Panorámica: más largo, más estrecho

Por segundo año consecutivo, Panorámica Golf, el campo de San Jordi en Castellón, acoge la Gran Final PGA de España by Panorámica: un escenario inmejorable, sede de grandes torneos internacionales, y muy comprometido con el golf de base y el golf femenino. Roger Jordana, su director del golf asegura que «estamos muy orgullosos de acoger este torneo de la PGA de España. Un circuito con el que tenemos un compromiso por dos años más. Unir el nombre Panorámica y PGA es un punto diferencial sobre todos los campos de la costa mediterránea. Y con la presencia de José María Olazábal se le da un plus más al torneo. Es un gusto tenerle entre nosotros, cómo se desvive por el torneo, en atender a todo el mundo: en un lujo tener a uno de los mejores jugadores de la historia del golf en nuestro campo. Es un atractivo impagable, así que animo a todos a que vengan a verlo porque van a disfrutar mucho». Para todo slos juagdores el campo estará «más largo, más estrecho, con el 'rough' más alto, y ya sabemos, con las banderas imposibles que la PGA coloca», como confesó Jordana.

