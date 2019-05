Selección Española Cazorla y Oyarzábal, las grandes novedades de la selección Santi Cazorla regresa a la selección. / Efe Fabián Ruiz es citado otra vez tras no poder debutar, vuelve Isco tras faltar en marzo como Diego Llorente y Dani Carvajal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 17 mayo 2019, 13:05

Santi Cazorla, casi cuatro años después, vuelve a la selección con 34 años. El centrocampista del Villarreal, que ganó la Euro 2008 y 2012, no estaba citado desde noviembre de 2015 ante Inglaterra, cuando marcó uno de los dos goles de la victoria en Alicante cuando aún no había empezado su espiral de lesiones que casi le retiran. El asturiano es la principal novedad junto al realista Mikel Oyarzabal, que debutó con Vicente del Bosque en 2016 durante un amistoso previo a la Euro ante Bosnia, de la lista de la selección española para los dos partidos de fase de clasificación ante Islas Feroe y Suecia que anunció la Federación Española de Fútbol a través de sus redes sociales.

Otros nombres destacados para esos dos encuentros, el 7 en suelo danés, y el 10 en el Santiago Bernabéu, son un Fabián Ruiz, centrocampista del Nápoles, que ya fue llamado para medirse ante Noruega y Malta aunque finalmente se cayó por una gripe A siendo sustituido por Saúl, que se queda fuera de nuevo. Juan Bernat, Sergio Canales, Sergi Gómez, Iker Muniain, Jaime Mata y Dani Ceballos son algunos de los que se caen respecto a la lista de marzo en la que Luis Enrique sorprendió con una citación llena de novedades y con el regreso a la selección de dos futbolistas que debutaron con Vicente del Bosque pero hacía muchos años que no estaban en las listas: Jesús Navas e Iker Muniain.

El sevillano se mantiene entre los 23 citados y competirá por el puesto con Dani Carvajal, que por lesiones solo había estado disponible en la primera citación de Luis Enrique ante Inglaterra y Croacia en septiembre. Otro de los que vuelve es Isco Alarcón, que había perdido el puesto con Santiago Solari a principio de año y ha vuelto a tener continuidad con la llegada de Zinedine Zidane.

Si se mantienen los tres porteros habituales, David de Gea, Kepa Arrizabalaga y Pau López pese a que el catalán ha perdido su puesto en el Betis con Joel Robles. En defensa destaca el regreso de Diego Llorente, citado incluso cuando estaba lesionado para competir por un puesto de central junto al capitán Sergio Ramos, Iñigo Martínez y Mario Hermoso mientras que Alba y Gayá serán los laterales zurdos.

En el centro del campo se mantiene Parejo, que hizo un gran partido ante Noruega, junto a habituales como Busquets, Rodri y los citados Santi Cazorla, Fabián Ruiz e Isco.

Y es que el técnico en muchas ocasiones recordó que «si eso» -tener un bloque fijo- «garantizara ganar… Me gusta ver jugadores en las concentraciones. Y esta lista se irá ampliando, aunque sean partidos oficiales. Estamos en fase de evolucionar y la competencia eleva el nivel. Hasta ahora son 41 y es porque me gusta ver a los jugadores en las concentraciones. Tengo una lista de 62 jugadores».

Molina muestra apoyo total a Luis Enrique

En los dos primeros duelos de 2019 la selección tampoco ha conseguido ilusionar. Ante Noruega en Mestalla hizo un buen partido, pero no tuvo acierto en las numerosas ocasiones generadas y eso deslució el buen juego. En Malta, cuando se esperaba una goleada revitalizadora, vivió un duelo triste, marcado por la ausencia debido a un problema familiar grave de Luis Enrique.

Aquel día el asturiano se marchó de madrugada en un avión privado para estar cerca de su familia acompañado de Joaquín Valdés, el psicólogo de la selección y persona cercana al asturiano. Dejó todo hablado con Robert Moreno, que junto a Rafel Pol mantuvo el plan elaborado. Un golpe complicado para el cuerpo técnico, que trató de seguir lo trabajado sin su jefe. «Debía ser una extensión de Luis Enrique, no Robert Moreno, sino una prolongación de él. Espero que esto no me vuelva a pasar nunca. Es mi día más difícil», contó el segundo técnico de la selección. Los jugadores supieron de la noticia por la mañana, con el compromiso de que no se conociera públicamente el motivo exacto de la ausencia de Luis Enrique, y se conjuraron en sacar el partido, aunque el asunto les descentró. Una victoria de oficio por 0-2 en La Valeta.

Tras estos meses en los que el seleccionador no ha estado en Las Rozas pero ha seguido tele-trabajando desde su domicilio para estar cerca de su familia. La FEF sigue contando con él y esperará a que pasen estos dos encuentros para tomar una decisión sobre su futuro. Ya se hablan de posibles sustitutos (Abelardo, buen amigo de Lucho, o Quique Setién) aunque José Francisco Molina, director deportivo de la FEF, niega que piensen en otro seleccionador. «El seleccionador no estará durante la concentración ni en los 2 próximos partidos. Desde la Federación agradecemos el respeto de los medios a la situación que está viviendo nuestro seleccionador. Nuestro compromiso con Luis Enrique es total y tiene todo nuestro apoyo»

España afronta una doble fecha complicada por el calendario -habrá terminado la competición y los futbolistas se concentrarán tras varios días de descanso- y por el desplazamiento a Islas Feroe.

Estos son el tercer y cuarto duelo de los diez partidos de clasificación para la Euro 2020 y preocupa especialmente la visita al Bernabéu de los escandinavos, que se producirá nueve días después de la final de la Champions League en el Metropolitano y 16 días más tarde que la final de la Copa del Rey, encuentro con el que se cierra el ejercicio en España, dado que la última jornada de Liga se disputa este domingo 19 de mayo con el Barcelona-Betis.

Dos buenos precedentes

No es algo nuevo para ya que tanto Julen Lopetegui en 2017 como Vicente del Bosque en 2015, tuvieron que hacer frente a una situación similar si bien ambas acabaron con victoria ante rivales menos exigentes. La más cercana se resolvió con triunfo en Skopje ante Macedonia por 1-2, después de un amistoso con Colombia en Murcia y una semana de entrenamientos escalonados ya que hubo internacionales implicados en finales coperas y de la Champions. Entonces Óscar Caro, el preparador físico, buscó soluciones para tres grupos de trabajo diferenciados.

Algo similar sucedió dos años atrás, cuando jugó en Borisov ante Bielorrusia un 11 de junio tras ejercitarse de una manera precaria una semana en Las Rozas y jugar un amistoso en León que supuso el inicio de los pitos a Gerard Piqué, que venía de ganar la Champions en Berlín y recordar a Kevin Roldán en la celebración. Entonces los futbolistas tenían libertad para dormir fuera de las instalaciones junto a un grupo de futbolistas de refuerzo de la sub-21 (como Saúl, Gayá, Juanmi, Jonny o Duarte), base usada para el amistoso previo frente a Costa Rica a la espera de que llegasen el día 8 el resto (los de Arsenal, Manchester City, Juventus, Barcelona y Athletic). Ahora este cuerpo técnico medita la mejor de las soluciones para tener activados y en buen estado físico a sus internacionales con la diferencia de que el encuentro previo, el 7 en Islas Feroe, al gran duelo del Metropolitano será oficial y no amistoso.

Esta vez el partido en el pequeño archipiélago coincide con una feria lo que ha provocado dificultades para encontrar hotel en el que concentrarse tres días antes de la visita al Bernabéu de Suecia, el principal rival del grupo. Por algo llegaron a cuartos de final del pasado mundial y en la segunda jornada del grupo empataron con Noruega a domicilio.

La lista de convocados:

Porteros: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau López (Betis)

Defensas: Dani Carvajal y Sergio Ramos (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Llorente (Real Sociedad), Hermoso (Espanyol), Íñigo Martínez (Athletic), Jordi Alba (Barcelona) y Gayá (Valencia)

Centrocampistas: Busquets y Sergi Roberto (Barcelona), Rodri (Atlético), Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid) Fabián (Betis) y Cazorla (Villarreal)

Delanteros: Rodrigo Moreno (Valencia), Morata (Atlético), Iago Aspas (Celta), Asensio (Real Madrid) y Oyarzabal (Real Sociedad)