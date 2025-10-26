La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kike Carrasco, de la Minera, en tareas defensivas. @XEREZCD_OFICIAL
Segunda Federación

La Minera pierde el liderato en Chapín (1-0)

Los de Checa fueron inferiores a un Xerez CD que obtuvo el premio a su insistencia con un solitario gol de Charaf en la segunda mitad

Pedro Re

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:36

Comenta

La Minera no pudo mantener el liderato y cedió el primer puesto una semana después de haberlo conquistado. El equipo de Checa cayó por 1-0 ante el Xerez CD en Chapín en un duelo intenso, equilibrado y con un final amargo para los visitantes. El primer tiempo transcurrió con pocas ocasiones claras y un ritmo alto. El Xerez llevó la iniciativa, trató de imponer su juego y encontró en el guardameta minero, Álex Lázaro, un muro infranqueable. El portero fue decisivo con varias intervenciones de mérito que evitaron el tanto local antes del descanso.

La Minera, por su parte, trató de sorprender al contragolpe, aunque sin demasiada claridad en los metros finales.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro mantuvo la misma tónica: dominio territorial del conjunto azulino y resistencia férrea de los mineros. Sin embargo, la insistencia del cuadro local acabó encontrando premio. En el minuto 64, Charaf aprovechó un balón suelto en el área para batir a Lázaro con un disparo ajustado al poste, haciendo inútil la estirada del portero visitante.

El gol obligó a la Minera a adelantar líneas en busca del empate. Checa movió el banquillo y el equipo lo intentó con más corazón que acierto, generando algún acercamiento peligroso en el tramo final, pero sin conseguir perforar la portería rival. El Xerez, bien replegado y apoyado por su afición, supo administrar su ventaja hasta el pitido final. La Minera cede el liderato al Extremadura y ya es quinto.

Te puede interesar

