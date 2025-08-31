La Minera se impone al Yeclano en la final de la fase regional de la Copa Federación

La Deportiva Minera se ha impuesto al Yeclano (2-1) para coronarse como campeón de la Fase Regional de la Copa Federación. Los de Checa ... se llevaron un duelo de tú a tú entre dos equipos que todavía no conocían la derrota en esta 2025/26 que comienza a dar sus primeros pasos. El sueño de la Copa del Rey continúa vivo en El Llano del Beal; que vivió el regreso de la competición oficial con unos 800 aficionados que pusieron al rojo vivo las gradas de 'El Coliseo'.

Deportiva Minera Álex Lázaro, Mirapeix, Manu Galán, Damiàn Petcoff, Javi Vera (Roberto Alarcón), Rubén Mesa (Bello), Omar Perdomo, Holgado (Ayala), Kike Carrasco (Zorrilla), Torres y Kevin Torner. 2 - 1 Yeclano Deportivo Acín, Hernández, Fadel, Alejandro Puri (Borao), Xabi D., Sergio Carrasco, Jorge Domínguez (Babacar), Javi Tudela (Totti), Toni Jou, Álvaro Cordero (Bianco) y Josema (Asier). Goles 1-0, Manu Galán, 39'; 2-0, Paco Torres, 56'; 2-1, Xabi Domínguez, 73'.

Árbitro José Belando Muñoz.

Incidencias Final de la Fase Regional de la Copa RFEF. Estadio Municipal Ángel Celdrán, ante unos 800 espectadores.

La matinal de domingo en el Ángel Celdrán comenzó trabada, con ambos conjuntos imponiendo una intensidad impropia del último día de agosto. Entre sombrillas, gorras y gafas de sol, en un horario atípico con el fin de no contraprogramar el debut liguero del Cartagena, pero con rojillos y azulgranas apretando desde la grada en cada duelo, elevando la temperatura de un partido ya caliente de por sí solo. Como reflejo, las cinco tarjetas amarillas que vieron los del Altiplano en una primera mitad que despertó con un susto temprano.

El capitán Rubén Mesa disfrutó de la primera cuando el encuentro aún gateaba con un zapatazo cruzado que se marchó por encima de la portería visitante; la réplica llegó al instante, con un disparo lejano de Toni Jou que rozó la cepa del poste. Entre interrupciones, los de Checa cargaban con el peso de la bola, superando la presión adelantada del Yeclano con desplazamientos directos a la doble punta formada por Perdomo y Mesa, indetectables en los movimientos a espaldas de los pivotes. La pausa de hidratación marcó un punto de inflexión donde el duelo perdió ritmo pero, cuando el intermedio amenazaba cercano, Manu Galán enganchó una volea de empeine total para limpiar las telarañas de la portería del Yeclano y adelantar a la Minera al borde del descanso (1-0).

De la sentencia a la reacción

Tras el intermedio, Checa retrasó líneas y cerró espacios por dentro, pero sin renunciar a la presión que dejó a Rubén Mesa en un mano a mano con Guillermo Acín. Aunque el ariete no contactó bien con el balón, era el primer ejemplo del guion que definiría el segundo tiempo. El Yeclano empezaba a encontrar a Xabi y Jorge Domínguez con espacios, sinónimo de peligro, pero un preciso desplazamiento en largo del central Mirapeix ante la presión visitante superaba a la zaga azulgrana y dejaba solo a Paco Torres, que la domaba y definía con un zapatazo seco al palo de Acín para poner el 2-0.

La Minera olía sangre, quería el tercero, y Perdomo la tuvo para darle la estocada final al Yeclano tras una buena acción individual, pero terminó pagando el peso de su ambición. Con espacios en el perfil izquierdo, una galopada sensacional de Jorge Domínguez sirvió el gol en bandeja a Xabi, que remató desde el suelo para recortar distancias (2-1) e instaurar una tensión máxima en los últimos 20 minutos.

Pero el marcador no se movió gracias a la contundencia local frente a los desplazamientos directos de los de Iván Martínez, que claudicó por primera vez desde su llegada a la Región. Ahora, la Minera se suma a la Unión Molinense como segundo representante autonómico en una Fase Nacional donde deberán superar otras tres eliminatorias a partido único para materializar, de nuevo, el sueño de la Copa del Rey.