Momento del partido, este sábado. Yeclano Deportivo

La Minera se impone al Yeclano en la final de la fase regional de la Copa Federación

Los de Checa se coronan como el representante autonómico para la disputa de la fase nacional con un billete a la Copa del Rey como último premio

Antonio Zomeño

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:43

La Deportiva Minera se ha impuesto al Yeclano (2-1) para coronarse como campeón de la Fase Regional de la Copa Federación. Los de Checa ... se llevaron un duelo de tú a tú entre dos equipos que todavía no conocían la derrota en esta 2025/26 que comienza a dar sus primeros pasos. El sueño de la Copa del Rey continúa vivo en El Llano del Beal; que vivió el regreso de la competición oficial con unos 800 aficionados que pusieron al rojo vivo las gradas de 'El Coliseo'.

