Fútbol | FC Jumilla Duro correctivo en Ibiza Peke, jugador vinícola, disputa un balón con un futbolista de la UD Ibiza. / FC Jumilla El FC Jumilla cayó derrotado por cuatro goles a uno y se complica su permanencia en el Grupo IV de Segunda División B LA VERDAD Murcia Domingo, 28 abril 2019, 21:20

El FC Jumilla no pudo sumar en su visita a Can Misses y la situación en la tabla clasificatoria se complica aún más. El cuadro vinícola está obligado a reaccionar en las tres jornadas que restan para conseguir la permanencia en la categoría de bronce. En Ibiza dio buenas sensaciones en el arranque del primer y segundo tiempo, pero de nuevo no obtuvo recompensa en forma de puntos.

4 UD Ibiza Lucas, Grima, Gonzalo, Mariano, Bonilla (Ferrán Giner, 55'), Núñez, Provencio, Perdomo (Iosu Villar, 67'), Raí, Cirio (Jordi Sánchez, 85') y Rodado. 1 FC Jumilla Iván Martínez, Abel (Manu Miquel, 46'), Luna, Leak, Connor (Migue Marín, 73'), Manolo, Ming Yang (Germán, 46'), Peque, Gregori, Rico y Diego. Goles 1-0. Raí (19'). 2-0. Cirio (45'). 2-1. Manolo, de penalti (47'). 3-1. Cirio (71'). 4-1. Iosu Villar (81'). Árbitro Carbonell Hernández. Amonestó a Núñez y Jordi Sánchez. Expulsó a Sylvain y al local Mariano, ambos por doble amarilla.

El duelo se inició con igualdad en el dominio del esférico, aunque la UD Ibiza llevaba más peligro. A los diez minutos se produjo una acción que pudo cambiar el resto del encuentro. Durísima entrada de Núñez sobre Gregori y el colegiado únicamente le mostró la cartulina amarilla. Ante las protestas del banquillo vinícola el que fue expulsado fue Sylvain. Poco después los locales se adelantaron al finalizar Raí una jugada colectiva con un disparo cruzado. Con desventaja aumentamos la posesión del esférico pero los de Alfaro disponían de claras ocasiones para hacer el segundo. Lo consiguieron cuando más duele, justo antes del tiempo de descanso. Cirio remató a puerta vacía un centro medido de Rodado.

Pontes hizo modificaciones en el segundo acto, con la entrada de Manu Miquel y Germán. A los dos minutos, penalti a favor del conjunto murciano que materializó Manolo para recortar distancias. A esto se unió la expulsión del central Mariano por doble amarilla. Hubo un par de acercamientos con peligro del FC Jumilla pero sin poder concretar ante Lucas. La UD Ibiza sacó tajada de los espacios atrás para aumentar la renta y hacer dos goles, de nuevo Cirio y otro de Iosu Villar.