Zidane: «No me imagino al equipo sin Keylor Navas, no contemplo su salida»

Nada perturba a Zinedine Zidane. Al menos de puertas para fuera, el técnico francés del Real Madrid se mostró tranquilo con los rumores de llegadas y salidas y consciente de que lo más importante es el partido de este sábado ante el Valladolid. «Hay ilusión por volver al Bernabéu después de 100 días, los jugadores están muy contentos», dijo sobre el reencuentro con la afición en el primer partido en casa de la temporada. Poco se habló del equipo pucelano en la previa del partido a pesar de los intentos de Zidane: «El Valladolid es un equipo valiente y van a venir para hacerlo bien, luego somos nosotros los que tenemos que creer en lo que estamos haciendo».

Sí coparon la rueda de prensa del técnico galo dos nombres propios: Keylor Navas y Neymar. Del primero se mostró tranquilo y confiado en su continuidad: «Navas no me ha dicho que quiera marcharse. Lo de fuera no lo podemos controlar, él quiere estar aquí y está trabajando para demostrar que merece estar aquí. Cuento con él». Ante la insistencia en las preguntas por el futuro del costarricenses, fue rotundo: «¿Keylor Navas? No me imagino al equipo sin Keylor Navas, no contemplo su salida. Siempre ha sido un jugador importante para nosotros». «Los jugadores que están aquí, quieren estar aquí», sentenció para hablar de Navas. Eso sí, ante la insistencia de una posible marcha de Navas al PSG, Zidane insistió: «Es que no lo contemplo porque es muy importante. Va a contar en el equipo». «Hasta el 2 de septiembre no parará de hablarse, pero yo quiero que siga con nosotros porque sé que va a aportar mucho», dijo insinuando que tendrá protagonismo en la temporada.

El otro protagonista fue el brasileño del PSG. «¿Si sería positivo que llegara Neymar? Los jugadores que tengo son con los que cuento. El resto, hasta el 2 puede pasar de todo, es verdad. Alguno puede venir y otros se pueden ir. Quiero que llegue ya el día 2 para que no me preguntéis más«, señaló Zidane, que demostró seguir teniendo la misma calidad en el regate que cuando era futbolistas ante la insistencia por el brasileño. «¿Neymar? Solo pensamos en el partido de mañana. Todos tenemos que pensar solo en eso», insistió. Ante una nueva pregunta, esta vez en francés, sobre la posible llegada de Neymar al Real Madrid, Zidane volvió a tirar de manual: «Lo único que puedo decir sobre Neymar es que estoy aquí para hablar de los jugadores que tengo y lo que me motiva es el partido de mañana. Veremos lo que va a pasar hasta el día 2».

Y hablando de salidas, dos de los nombres que más han sonado este verano para salir del Real Madrid han sido Gareth Bale y James Rodríguez y Zidane quiso cerrar este capítulo. «Bale se va a quedar. Se quiere quedar y eso es lo más importante. Se habló demasiado, pero contamos con él», dijo con rotundidad el entrenador antes de alabar la actuación del galés en el partido ante el Celta de Vigo de la primera jornada: «Gareth Bale hizo un buen partido, también a nivel defensivo. Todos van a ser importantes porque son gente con calidad, que trabaja». También se mostró contento con tener al colombiano en el equipo: «James juega muy bien y estamos contentos de tenerle aquí. Él también». Además, dejó claro que la temporada es larga y que habrá oportunidades para todos, incluido James. «Vamos a ver como lo gestionamos porque hay muchos jugadores y muchos partidos». Eso sí, lo que no quiso desvelar es si tendrá la primera oportunidad ante el Valladolid con su ya mítica respuesta: «¿James titular sin Modric? Tú lo vas a ver mañana».

La ausencia de Modric

Más serio se mostró al hablar de la ausencia de Luka Modric, tras su expulsión en Balaídos. «Lo siento por Modric, porque sé que no quiso hacer daño al rival, es un jugador limpio. Pero eso puede pasar y con la nueva regla fue expulsado», dijo evitando polémicas. El que puede jugar en el Bernabéu defendiendo la portería del Valladolid es Andriy Lunin, cedido por el Real Madrid, tras la desaparición de las cláusulas del miedo, una situación que no preocupa a Zidane. «Sobre las cláusulas del miedo no puedo controlar nada. Lo importante son las reglas y ahora ha cambiado eso. Los jugadores pueden jugar y hay que aceptar eso. Tenemos que aceptar que pueden jugar contra nosotros».