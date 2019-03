Real Madrid Vinicius estará unos dos meses de baja Vinicius, desolado durante el partido ante el Ajax. / Reuters El extremo brasileño sufre una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 6 marzo 2019, 14:04

Al Real Madrid se le multiplican los problemas en la dura resaca que dejó la eliminación de la Liga de Campeones a manos de Ajax de Ámsterdam. Vinicius, la única luz que permanecía encendida en un equipo mortecino, estará alrededor de dos meses de baja por una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vinicius Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha. Pendiente de evolución», reza el escueto parte médico difundido por el Real Madrid.

Vinicius cayó lesionado en la primera parte del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones disputado este martes en el Santiago Bernabéu. Sufrió una entrada de Mazraoui. Trató de seguir pero en el minuto 34 tuvo que retirarse para dejar paso a Marco Asensio. Se marchó llorando tras ser de los pocos que llevó peligro en la primera media hora de partido.

«Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escapar de la falta. Él me dio un golpe muy fuerte en el pie derecho y la verdad es que me duele mucho. Pero los médicos del club me están intentando calmar, dicen que no es nada para preocuparme. Que la lesión no es nada grave», manifestó tras el duelo el futbolista.

Postergado su debut con Brasil

Las esperanzas del extremo de que no fuese nada grave no se han cumplido y verá postergado su sueño de debutar con la selección brasileña, después de que Tite le convocase el pasado jueves para los amistosos contra Panamá y República Checa preparatorios para la Copa América que la 'Canarinha' disputará el 23 y 26 de marzo, respectivamente.

A sus 18 años, Vinicius ha disputado 28 partidos en su primera campaña con el Real Madrid. Un total de 1.622 minutos en los que ha marcado cuatro goles -dos en Liga y otros dos en Copa del Rey- y ha repartido siete asistencias.