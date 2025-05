Ancelotti: «Si los jugadores me escuchan, va a salir bien»

Daniel Panero Sábado, 10 de mayo 2025, 17:00 Comenta Compartir

«El equipo está ilusionado, nos jugamos mucho en este partido. Hay confianza en que podemos lograrlo porque el último partido contra ellos fue menos complicado que los anteriores. Eso nos da confianza», afirmó Carlo Ancelotti este sábado. El técnico italiano del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al clásico y se mostró positivo pese a que su equipo no llega con las mejores sensaciones y pese a que el Barcelona encadena tres triunfos consecutivos en este tipo de enfrentamientos.

Y es que el Barcelona esta temporada le ha tomado la medida al Real Madrid. El bagaje para los blancos es de doce goles en contra y apenas cuatro anotados. Pese a ello, Ancelotti cree que los suyos pueden cambiar la dinámica. «En este tipo de partidos hay que hacerlo bien en defensa porque el Barcelona te mete en campo contrario. Hay que aprovechar las debilidades que tienen, ningún equipo es perfecto. Hay que manejar los pequeños detalles. Si los jugadores me escuchan, va a salir bien», aseguró.

El clásico de este dominto viene marcado por la eliminación del Barça en la Liga de Campeones. Los de Flick disputaron un partido duro ante el Inter de Milán, pero Ancelotti no cree que eso vaya a condicionar la moral de los azulgranas. «Fue un partido muy competido, muy igualado. Felicito al Inter, pero el Barcelona estuvo muy cerca. Inmediatamente después toca reaccionar porque es algo que afecta, es normal. Pero el fútbol te da opciones de reaccionar de inmediato», reconoció.

Ancelotti no quiso dar pistas sobre la alineación que pondrá en el Lluis Companys. En los últimos partidos ha alternado el 4-3-3 con el 4-4-2 y ha variado según la disponibilidad de sus jugadores. Ahora, con Rodrygo totalmente recuperado, ese debate vuelve a estar sobre la mesa. «Rodrygo ha vuelto y está disponible. No hay muchas opciones para el once porque hay muchas bajas. Así que es una opción importante, al igual que Arda», señaló.

La despedia perfecta

El partido contra el Barça es crucial para el Real Madrid y también para Ancelotti, que busca su última bala para salir del club blanco por la puerta grande y con una nueva Liga bajo el brazo. Sería la despedida perfecta de un club que le ha marcado. «El Madrid, como el Milan, se quedan en el corazón más que otros, es normal. La luna de miel sigue, como en todas las relaciones. Al principio hay mucha pasión, después hay otras cosas», aseguró.

Su lugar en el banquillo blanco lo ocupará Xabi Alonso. El técnico tolosarra ya ha anunciado que no seguirá en el Bayer Leverkusen y Ancelotti aprovechó la ocasión para darle la bienvenida al Real Madrid. «Hizo un trabajo fantástico allí. Tiene todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo», concluyó.