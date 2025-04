Francis Ferrón: «Lo más normal habría sido dejarlo, pero el fútbol es mi mejor psicólogo»

Francis Ferrón (Algeciras, 35 años) está disfrutando del fútbol como nunca. Desde su llegada a La Unión en el mercado invernal, los blanquiazules todavía no ... conocen la derrota; ocho victorias y dos empates en diez partidos con el veterano ariete sobre el campo. A falta de cinco jornadas, los de Campos dependen de sí mismos para lograr un ascenso histórico a Primera Federación. El liderato pasa por el duelo directo de este domingo en Torremolinos (12.30 horas), para el que el club ya ha completado el aforo del primero de los autobuses que fletarán al municipio malagueño. Ferrón nos atiende tras la sesión de entrenamiento de este miércoles, antes de la comida de equipo en la cantina del Campo Municipal de La Unión.

–¿Qué está saliendo tan bien desde su llegada a La Unión?

–Estamos tranquilos, salimos a jugar sin presión. El objetivo era aguantar la categoría y después pasó a ser jugar el 'playoff'; hemos conseguido ambos objetivos y ahora tenemos otra meta. Somos un vestuario humilde; sabemos que para lograrlo vamos a tener que correr mucho.

–El equipo está invicto desde su llegada, ¿es un talismán?

–Vacilo mucho con eso en el vestuario. Desde que he llegado, todo ganado y dos empates. Algo bueno tendré [se ríe]. Solo queremos seguir con la racha, con esta buena dinámica que llevamos. Aquí me siento muy valorado. Soy una persona abierta, que se adapta rápido e intenta sumar siempre en todo lo que puede.

–El domingo abrió la lata ante el Estepona, pero les acabaron empatando y cedieron el liderato.

–Ahora parece que ese punto es malo, pero mi experiencia me dice que es bueno. Quedan duelos muy duros, tanto al Torremolinos como a nosotros. Probablemente, ambos equipos nos vamos a dejar más puntos. Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes en los partidos que quedan; el equipo que menos falle se va a llevar el gato al agua.

–El domingo pueden dar un golpe sobre la mesa y arrebatarle el liderato al Torremolinos. ¿Cómo nota al vestuario?

–Es un partido que vale más de tres puntos. Estamos deseando que llegue, es de esos encuentros por los que uno se hace futbolista. Va a ser un partido bonito, disputado, con respeto por parte de ambos, pero creo que tenemos puntos fuertes que le pueden venir mal a su juego. Ellos son gente joven que va volando; el domingo tenemos que hacer que no vuelen, intentar cortarles las alas.

–La juventud del Torremolinos contra su veteranía. ¿En qué estado físico se encuentra?

–Llevo muchos tiros dados, conforme pasan los años tienes que prestar más atención a esos pequeños detalles, pero físicamente me siento mejor que nunca. Intento cuidarme el doble que antes, sobre todo por esa felicidad que me da entrar en un campo de fútbol. Voy a estirar el chicle hasta donde me dejen. Sé de dónde vengo y lo difícil que es llegar, por eso quiero disfrutarlo hasta que no pueda más.

–Acumula más de 130 goles en quince años de carrera, pese a que empezó tarde en el fútbol.

–El fútbol era un 'hobby' para mí. Con 15 años empecé a trabajar en un taller, pero cuando cumplí los 22 vi la oportunidad de subirme al tren y la aproveché. En cinco meses, pasé de trabajar en un taller a debutar en Segunda con el Recre. De golpe, ponían mis partidos por la tele y salía en el FIFA. Nadie me preparó para eso.

–¿Cómo gestionó ese cambio?

–No era consciente de lo que me estaba pasando. Me limitaba a meter goles y disfrutar. Quizá, no tener esa presión de un camino marcado me ha hecho disfrutar más de todo en mi carrera.

–¿Sigue disfrutando a sus 35 años?

–Más que nunca. Cuantos más años pasan, más ilusión y ganas tengo de venir a entrenar, también porque sé que cada vez queda menos. Personalmente, he pasado por un momento muy malo, lo más normal habría sido dejarlo para centrarme en ordenar mi vida, pero es lo único que me evade un poco de todo lo personal. El fútbol es mi mejor psicólogo.

–Se le ve feliz con el ritual del bombo tras cada victoria.

–Me encanta la percusión... y hacer el payaso [se ríe]. Empezó un día con la broma en la Minera, justo en el derbi contra La Unión, y ya se ha convertido en una tradición aquí también.

–En la Minera pasó de jugarlo todo, a solo tres puntos del 'playoff', a tener que buscar equipo. ¿Cómo vivió su salida del Llano del Beal?

–Me sorprendió. Puede sonar contradictorio, pero la Copa fue lo mejor y lo peor que nos podía haber pasado. Fue increíble para el club, pero nos metimos tanto en la Copa que se nos olvidó la liga. Después del partido contra el Real Madrid, el club decide que tiene que cambiar y nos invita a salir a nueve jugadores. Creo que se podría haber actuado de otra manera, el equipo no estaba mal.

–Entonces, aparece La Unión...

–Sí, ha sido lo mejor que me podía haber pasado. El míster me llamó y no se creía que fuera a salir de la Minera. Se lo confirmé y me dijo que si tenía algo apalabrado lo parara, que me llamaba esa misma tarde. Campos creía que podía dar justo lo que necesitaba el equipo. Aquí estoy en un club que realmente me quiere, que me lo ha demostrado. Están valorando lo que no han valorado otros. Al final, le tengo que dar las gracias a la Copa del Rey; no hay mal que por bien no venga.

–Ahora tienen la oportunidad de acabar el año con un ascenso histórico. ¿Ha hecho alguna promesa si finalmente lo consiguen?

–No, no tengo ninguna, pero bueno, algo habrá que hacer...Si ascendemos me rapo, pero que me lo hagan bien, un profesional.

–Solo quedan cinco finales por delante, ¿algún mensaje para los aficionados blanquiazules?

–Si pueden, que vengan a Torremolinos a animarnos. Todo lo que queda, pero sobre todo a Torremolinos. Que los dos partidos que tenemos en casa sean una fiesta. No ya porque se consiga el ascenso directo o no, sino por celebrar todo este año que hemos hecho. Cuando vienen al campo lo pasamos bien, se nota en el ambiente. Nos da alegría cuando salimos a calentar y están ahí. Ojalá ganemos y toquemos todos juntos el bombo en los cinco partidos que nos quedan.