El escenario ideal para un Yeclano que quiere seguir haciendo historia

José Otón Lunes, 19 de mayo 2025, 00:17 Comenta Compartir

Si la familia del Yeclano hubiera podido elegir, seguro que hubiera firmado en el pasado mes de agosto de 2024, antes de arrancar su primer año en Primera Federación, haber llegado a la última jornada de esta histórica temporada con la salvación al alcance de la mano, jugándosela en La Constitución, ante su público, y midiéndose al colista de la categoría ya descendido a Segunda Federación.

En este escenario se enfrentará el equipo de Adrián Hernández el próximo sábado (19.00 horas) a la última jornada, situado en la decimocuarta posición, con 43 puntos, los mismos que tiene el Marbella, que es el primero que caería a Segunda Federación si la liga acabara hoy. Eso sí, el conjunto azulgrana depende sí mismo y además recibe en La Constitución al Intercity, equipo que hace semanas consumó su descenso matemático a la cuarta categoría del fútbol español. Además, el cuadro alicantino es un club en descomposición que apuntaba al fútbol profesional y que no ha dado la talla en una temporada cargada de asuntos extradeportivos que han lastrado su rendimiento en el terreno de juego. No obstante, el próximo rival del Yeclano ganó en la última jornada al Hércules en el Rico Pérez y no regalará nada a un Yeclano que quiere mejorar en casa.

Eso sí, si los de Adrián Hernández solo sacan un punto deberán mirar de reojo lo que hagan el Sanluqueño ante el Hércules, el Marbella frente al Antequera, el Fuenlabrada contra el Recreativo y el Alcoyano ante el Castilla. A igualdad de puntos, los murcianos quedarían por delante del cuadro gaditano y el malagueño, aunque tanto los alicantinos como los madrileños estarían por encima si empatan a puntos con un Yeclano que tiene todo de cara para seguir en la tercera categoría del fútbol español.

Entradas a 5 euros

La directiva del Yeclano quiere que La Constitución esté a reventar el próximo sábado. Los 1.400 socios azulgranas no pagan, mientras que el resto de aficionados podrán acceder a este partido histórico por solo 5 euros, sea cual sea la ubicación elegida. Cabe recordar que el aforo del mítico estadio es de 3.027 espectadores.