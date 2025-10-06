Los campos de fútbol abandonados de la Región de Murcia en busca de una nueva vida para reanudar el juego El balón dejó de rodar hace demasiado tiempo en varios terrenos de juego que se encuentran olvidados o en eterna fase de remodelación, lo que castiga, sobre todo, a los más pequeños

La maleza devora el campo de fútbol de las instalaciones de Cobatillas, histórico centro de entrenamiento del Real Murcia.

El balón volvió a rodar hace escasas semanas en la mayoría de rincones de la Región de Murcia. Pero no lo hizo en todos. Hay campos abandonados convertidos en auténticos escondites en los que la pelota ya no es la protagonista; en las porterías, huérfanas de redes, ya no se marcan goles, los aficionados no alientan a su equipo y, lo que es peor, los que se inician en el deporte rey, los más pequeños, solo encuentran obstáculos para hacer lo que más les gusta: dar patadas al esférico para acabar celebrando abrazado al de al lado.

Desde hace ya demasiado tiempo, numerosas instalaciones repartidas por todo el territorio regional se encuentran olvidadas, en desuso, en eterna fase de remodelación o, lo que es peor, completamente abandonadas y deterioradas, lo que hace imposible la práctica de cualquier deporte, sobre todo del fútbol, para lo que un día se crearon. La histórica ciudad deportiva del Real Murcia ubicada en Cobatillas; los campos de fútbol de los barrios cartageneros de San Antón y Lo Campano; las instalaciones de Los Yesares, en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos, y el campo de Las Colonias, en Abarán, o el único espacio con el que contaba La Manga para la disputa del deporte rey, convertido ahora en un solar. Estos son algunos de los recintos en los que hace un tiempo se cantaban goles y ahora se encuentran completamente devorados por la maleza o, sencillamente, descuidados.

Estado decadente

En la capital hay numerosos campos como el José Barnés, uno de los que más partidos y equipos alberga, o el de la pedanía de Puebla de Soto, que se han convertido en un mandamiento de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento por su estado decadente y el riesgo de lesión que supone para los pequeños y mayores que compiten sobre un césped lleno de minas.

Pero si hay una instalación que antiguamente fue un lugar donde se respiraba a hierba y a fútbol y hoy en día solo quedan rastrojos que van comiéndose hasta las porterías es la que fuera ciudad deportiva del club grana en Cobatillas. Adquirida por el expresidente Jesús Samper a finales de los años 90, y nutrida por un campo de fútbol 11 y otro más pequeño de fútbol 7 en el término municipal de El Esparragal, fue hasta 2019 el lugar elegido por el Real Murcia para ejercitarse. Tras años de embargos, volvió recientemente a las manos de la entidad centenaria después de que Felipe Moreno abonase las deudas pendientes con la Agencia Tributaria. Políticamente también ha sido la diana de grandes debates, sobre todo tras la petición de la oposición al gobierno municipal de que este se hiciera cargo de los terrenos para crear unas instalaciones de calidad que pudieran ser disfrutadas por la ciudadanía. Pero de momento nadie se divierte sobre una parcela que parece haber caído en el olvido de todos.

En Cartagena ya nadie corre por la banda del campo de Lo Campano. Gradas desvalijadas, basura y maleza colorean lo que se ha convertido en un descampado en el que apenas se dejan ver unas porterías oxidadas donde hace una década competía el CD Evangélico. Tampoco se regatea ya en el del barrio de San Antón, solo algunos inmigrantes que abandonan el CETI de la ciudad para recordar aquellas pachangas que echaban con amigos en sus países de residencia y que tanto extrañan. Ambas superficies son de titularidad municipal pero las promesas de acondicionamiento volvieron a quedar confinadas dentro de un cajón.

Manos a la obra

En Zarcilla de Ramos (Lorca) sí se han puesto manos a la obra para darle una segunda vida al campo de Los Yesares, que cambiará la tierra por césped artificial para cumplir con la normativa que exige la RFEF. Su transformación da respuesta a una exigencia histórica de los vecinos, que no contaban con instalaciones de calidad para la práctica deportiva, lo que permitirá fomentar un deporte base que encuentra la luz a muchos años de oscuridad.

En la puerta de entrada al Valle de Ricote se sitúa también uno de los campos de fútbol con más historia y solera de la Región: Las Colonias, en Abarán. Inaugurado en 1931, disfrutó de la Segunda División en 1963 de la mano del CD Abarán, que con su ascenso al segundo escalón del fútbol español logró la mayor gesta del deporte local que aún permanece en la retina de los aficionados más experimentados de la Región.

Su decadente estado tras 94 años de supervivencia, con la zona de los banquillos destrozada, los graderíos engullidos por plantas y unos aseos averiados, llevó este verano a una remodelación que aún no ha finalizado, que ha enfrentado a los principales partidos de la localidad y ha generado un gran debate y enfado entre los vecinos. Sus históricas gradas sufrirán el derribo de la zona lateral; la mitad de la parte norte y un espacio de la grada oeste, lo que significará que el aforo actual de 2.500 espectadores se reduzca a solo 900.

Y así, muchos otros grandes escenarios que guardan su particular historia y grandes noches que esperan volver a vivir. Tan solo es necesario el trabajo de las instituciones para hacer realidad lo que hoy son simples recuerdos.

