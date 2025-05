Adrián Hernández: «Soy un luchador y remontaré, pero ahora estoy destrozado»

Adrián Hernández se quedó inmóvil tras el final del choque del pasado domingo que condenó al Yeclano a la Segunda Federación. El técnico de ... Churra, a sus 43 años, ha vivido más alegrías que decepciones desde que comenzó a dirigir al primer equipo del Churra en la temporada 2013-14. Aquel curso, de hecho, ascendió al equipo de su pueblo a Preferente, y después a Tercera, donde lo mantuvo sin problemas durante dos años que resultaron ser muy tranquilas.

Después, pese a la modestia de aquel proyecto donde los jugadores apenas cobraban en pizzas, llegaron dos 'playoff' de ascenso a Tercera donde la revelación del grupo XIII se la tuvo que jugar con equipos representativos de capitales de provincia como el Cacereño y la Gimnástica Segoviana. Tras convertirse en un héroe salió de su zona de confort para dar el salto al Real Murcia, donde levantó una Copa Federación, aunque en la campaña 2020-21, con la Covid de por medio, tuvo que hacer la maleta antes de tiempo por la falta de feeling con Julio Algar y parte de la directiva grana. Pero llegó el Yeclano, donde se resarció. Primero fue el ascenso de Tercera a Segunda Federación, y tras rozar el 'playoff' al primer intento, ascendió a Primera Federación al segundo, cargándose por el camino a otros grandes equipos como el Numancia y el Lleida.

Pero este curso 2024-25 se ha vuelto a sentir frustrado, aunque esta vez no ha sido por un cese inesperado: «Esto para mí es nuevo, es la primera vez que me veo en esta situación en mi larga trayectoria, da igual la categoría. Siempre he estado luchando en la zona alta. A pesar del dolor y la tristeza que siento, es el mayor aprendizaje que me voy a llevar tras muchos años entrenando. Espero en el futuro pueda devolver a Yecla lo que ha pasado, pido perdón a la gente», asegura.

Unos días para pensar

Adrián Hernández ha estado en la agenda de varios clubes grandes de Primera Federación, también de alguno de Segunda, pero este descenso le puede hacer recapacitar de cara al futuro. De hecho, todo indica que será él quién tome la decisión de si sigue o no al frente del equipo azulgrana: «No he pensado en nada, solo en mantener al Yeclano en Primera Federación. Hemos estado casi todo el año fuera de los puestos de descenso. Estoy dolido porque Pedro Romero, a su manera, se deja el alma y tiene mucha ilusión por este proyecto. Tendríamos que haber mejorado en algunas tomas de decisiones y hemos tenido que llegar al final de temporada con lo que teníamos», reconoce.

El de Churra tiene claro que «soy un luchador y remontaré, pero ahora mismo estoy destrozado, frustrado. Quería dedicarle a mi madre la permanencia», afirma un Adrián Hernández que tardará unos días en tomar una decisión sobre su futuro en un club en el que, pese al descenso, ha hecho historia.