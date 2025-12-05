La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Waltinho, autor del 5-1, le quita el balón a Jefferson Alves. Jimbee

El Jimbee ya espera al Kairat de Kazajistán en cuartos de la Champions

Golea de nuevo al Luxol (5-1) en un partido de trámite marcado por el 1-9 de la ida y pone los cinco sentidos en la Copa del Rey del próximo martes

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:52

Comenta

El Jimbee Cartagena se enfrentará al Kairat Almaty en los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Duda ya sabe oficialmente que ... los kazajos serán los próximos rivales en el camino para conquistar Europa, una vez resuelto el trámite de este viernes contra el Luxol Sant Andrews de Malta: la ronda de octavos estaba más que resuelta con el 1-9 del partido de ida, pero por si acaso los meloneros cerraron la eliminatoria con otro triunfo por 5-1 en el Palacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  3. 3 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  7. 7 Hallan armas de guerra en la casa de uno de los acusados del doble crimen de Lorca
  8. 8 La mejor barbería de España vuelve a estar en Murcia: este es el establecimiento galardonado
  9. 9

    Terremoto en el sector de streaming: Netflix compra HBO Max
  10. 10

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee ya espera al Kairat de Kazajistán en cuartos de la Champions

El Jimbee ya espera al Kairat de Kazajistán en cuartos de la Champions