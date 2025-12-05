El Jimbee ya espera al Kairat de Kazajistán en cuartos de la Champions

El Jimbee Cartagena se enfrentará al Kairat Almaty en los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Duda ya sabe oficialmente que ... los kazajos serán los próximos rivales en el camino para conquistar Europa, una vez resuelto el trámite de este viernes contra el Luxol Sant Andrews de Malta: la ronda de octavos estaba más que resuelta con el 1-9 del partido de ida, pero por si acaso los meloneros cerraron la eliminatoria con otro triunfo por 5-1 en el Palacio.

El partido no tenía demasiada historia con el 1-9 conseguido en la ida. Por eso, Duda aprovechó para dar minutos a los jugadores menos habituales, como Osamanmusa y Chispi. Tras un primer acto igualado (1-1), el Jimbee resolvió tras el descanso con el doblete de Mellado y los tantos desde fuera del área de Darío Gil y Waltinho.

Jimbee Chispi, Tomaz, Mellado, Waltinho y Osamanmusa (quinteto inicial). También jugaron Juninho, Pablo Ramírez, Jesús y Darío Gil. 5 - 1 Luxol Sant Andrews Santos Costa, Vitinho, Maikinho, Leanderson y Jefferson Alves (quinteto inicial). También jugaron Alves, Diece, Vevé, Gatt, Telisi, Borg, Buhagiar y Rocha. Goles 1-0, Juninho (11). 1-1, Vitinho (18). 2-1, Mellado (22). 3-1, Mellado (33). 4-1, Darío Gil (37). 5-1, Waltinho (39).

Árbitros Jiri Bergs y Juan Boelen (belgas). Amarilla al visitante Leanderson.

Incidencias Unos 2.500 espectadores en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Partida de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

La ida de los cuartos de final será en Kazajistán el 23 de febrero; y la vuelta, el 6 de marzo en el Palacio. El Kairat ya es un rival de mayor nivel, pues la temporada pasada eliminó al Jimbee Cartagena en la semifinal disputada en Le Mans (Francia). Antes, el martes 9 a las 20.30 horas, toca afrontar los octavos de la Copa del Rey contra el Peñíscola.