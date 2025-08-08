La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Renato, último fichaje del cuadro melonero, junto a Duda, ayer en su presentación oficial. @JIMBEECARTAGENA
Fútbol sala

El Jimbee Cartagena bate récord de abonados y da por cerrada la plantilla con el ala Renato

Los fichajes de Povea y el caboverdiano cubren las bajas de Mouhoudine y Linhares para competir con el apoyo de más de 3.500 socios en la grada

Pruden López

Cartagena

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:59

El Jimbee ya ha echado a rodar de cara a otra temporada ilusionante, en la que los de Duda son aspirantes a todo. Tantas ... son las ganas de que arranque otra temporada del campeón, que la afición melonera ha roto su techo. El club ha batido el récord de abonados y aún estamos a mitad de agosto. La entidad cartagenera suma ya más de 3.500 socios, que volverán a teñir de rojo el Palacio de los Deportes.

