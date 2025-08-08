El Jimbee Cartagena bate récord de abonados y da por cerrada la plantilla con el ala Renato

El Jimbee ya ha echado a rodar de cara a otra temporada ilusionante, en la que los de Duda son aspirantes a todo. Tantas ... son las ganas de que arranque otra temporada del campeón, que la afición melonera ha roto su techo. El club ha batido el récord de abonados y aún estamos a mitad de agosto. La entidad cartagenera suma ya más de 3.500 socios, que volverán a teñir de rojo el Palacio de los Deportes.

Tras una temporada con el doblete de la Supercopa de España y la Liga, la afición del Jimbee Cartagena ha respondido de una manera extraordinaria en la campaña de abonados de este año. 800 seguidores más que el año pasado han decidido sacar su abono, lo que muestra el crecimiento de la afición por un equipo que está brillando en el parqué. Una cifra de récord para disfrutar de una temporada con las mismas aspiraciones que la pasada. El Jimbee va viento en popa porque es consciente de la importancia que se ha ganado en la categoría después de arrebatarle la hegemonía al Inter, al Barça y a ElPozo, los tres equipos que se repartían los títulos.

Así queda la plantilla Porteros Chemi y Chispi.

El pasado lunes, el equipo melonero comenzó con los entrenamientos en el Palacio de los Deportes de Cartagena con toda la plantilla al completo. Incluso estaba entrenando Renato antes de que se hiciese oficial el miércoles. El ala caboverdiano fue presentado ayer de forma oficial y fue arropado por su técnico en su puesta de largo. «Vengo a aportar mi granito de arena porque el equipo está ya muy bien formado. No había un mejor destino que el Jimbee Cartagena.Ahora me toca devolcer la confianza, trabajar y ayudar al equipo en todo lo que necesite», apuntó el internacional con España.

Duda vuelve a contar con la columna vertebral del equipo que tantas alegrías le ha venido dando en las últimas dos campañas. Las incorporaciones de Povea y Renato, a falta de la llegada de Lucas Farias en enero, serán un plus para una plantilla que vuelve a ilusionar a la gente y que competirá en todas las competiciones posibles, con la espina no olvidada del título europeo que se escapó la pasada temporada y que esta campaña tendrá, de nuevo, la oportunidad de lucharlo.

El cuadro melonero vuelve a ser uno de los cocos de la competición gracias a una plantilla donde las únicas bajas han sido la de Linhares y Mouhoudine. El primero volvió al Osasuna Magna y el segundo salió de sorpresa después de ir de menos a más la pasada campaña y ser uno de los jugadores más destacados en el 'playoff'. Esas bajas se han sustituido con los fichajes de Povea y Renato.

Ambos jugadores fueron peticiones de Duda. El primero se salió la temporada pasada en el Betis siendo el mejor jugador de Segunda. Le va a aportar al Jimbee juventud y gol. Renato, por su parte, llega después de ser uno de los futbolistas revelación de la competición en las filas del Jaén Paraíso Interior. Además, también viene de estrenarse como internacional con la selección española.

Un vestuario unido

Lo más positivo del plantel de Duda es que gracias a tener tan solo dos bajas, el grueso de la pasada campaña lo mantiene. En portería, Chemi continúa tras ser proclamado como el mejor portero de la temporada pasada. También seguirá en el pívot todo un Pablo Ramírez, que es el actual mejor jugador de la liga y el mejor pívot. El técnico brasileño cuenta con la mayoría de los jugadores que le dieron al Jimbee su segunda liga consecutiva.

El club melonero también hizo oficial a través de las redes sociales el calendario de los cinco amistosos que disputarán en esta pretemporada. El primero será la semana que viene, el sábado día 16, cuando visitarán al Alzira, un rival de Primera que abrirá el carrusel de amistosos. La semana siguiente, el Jimbee tendrá dos test: contra el Blanca y ante el Zambú.

El Blanca, que milita en Segunda B, será un rival especial para Mellado que es presidente de ese club y el pabellón donde jugarán luce su nombre. Ese amistoso será el martes día 19. Tres días después tocará el turno del Zambú Pinatar, de Segunda División. Será el reencuentro de Juanpi, Alberto Saura y Josema con su antiguo equipo. El martes día 26 se medirá al Jaén Paraíso Interior y el jueves 28 de agosto, turno para el Trofeo Issac Peral, con el rival por confirmar.