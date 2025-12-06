La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jugadoras del Hozono Jairis, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

El Hozono Jairis, en busca de la suerte perdida en la cuna de Bernat Canut

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:29

Dos partidos de Liga Femenina Endesa seguidos en casa, los dos ante grandes equipos, y dos duras derrotas por su cruel final. Es el balance de las dos últimas jornadas del Hozono Jairis, ya con más derrotas (5) que victorias (4), pero aún en puestos de Copa (7º). Las alcantarilleras han vuelto a darse a la carretera y, hoy (19.30, FEB TV), en La Seu d'Urgell y ante el Cadí, ciudad y club que vio crecer a Bernat Canut, buscan reconducir su dinámica. Eso sí, aún sin su entrenador, de reciente paternidad.

Una suerte para la que es clave también la salud de la plantilla. Ya se ha sumado Ekh, último fichaje, y la lesionada Kendra Chery está cerca de volver.

