Murcia contará con un representante en la Vuelta a España: José Luis Faura se suma al pelotón

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:16 Comenta Compartir

Hay pocos deportes que no tengan ya acento murciano. Y tras el adiós de leyendas del ciclismo como Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, el deporte de las dos ruedas tiene otra vez un representante de la Región. La Vuelta a España volverá a contar con un corredor de la tierra: el murciano José Luis Faura, del equipo Burgos Burpellet BH se suma al pelotón, que toma la salida este sábado desde la ciudad italiana de Turín.

Licenciado en Ingeniería Química, Faura centró durante años sus esfuerzos en terminar la carrera universitaria mientras daba sus primeras pedaladas en el campo amateur. Nunca se planteó seriamente la opción de ser ciclista profesional, hasta que la pandemia le permitió entrenar con mayor dedicación y descubrir su verdadero potencial sobre la bicicleta. Desde entonces, ha recorrido un camino de esfuerzo y constancia que le ha llevado hasta la salida de una de las tres grandes vueltas del calendario internacional.

«La posibilidad de ser profesional nunca la había planteado, siempre había estado centrado en los estudios. A raíz de la pandemia, y al disponer de más tiempo para entrenar, decidí probar en carretera. Nunca hubiera imaginado estar en la salida de una gran vuelta, era prácticamente una utopía, pero considero que con trabajo, humildad y paso a paso se pueden conseguir las cosas. Nadie me ha regalado nada, siempre he tenido el apoyo incondicional de los míos y esto es una recompensa a todo el esfuerzo que hay detrás», señala el ciclista.

El murciano también destaca la confianza recibida por parte del equipo burgalés: «Después de mi paso por Electro Hiper Europa veía muy complicado volver al profesionalismo, sobre todo teniendo que recalificarme como élite, y lo que en este deporte significa ser un ciclista 'viejo', por suerte, el equipo Cortizo de la mano de Marcos Serrano confío en mí y ahí pude ganarme el paso al equipo Burgos Burpellet BH. El equipo confió en mí y yo he intentado devolvérselo de la mejor manera posible. Estoy muy contento, porque estoy pudiendo evolucionar como ciclista y me siento muy valorado. Me gustaría seguir muchos años aquí, creciendo hasta convertirme en un corredor capaz de disputar carreras duras y de alta montaña«.

La Vuelta a España 2025 dará comienzo el 23 de agosto en Turín (Italia) y finalizará el 14 de septiembre en Madrid, tras 21 etapas y un recorrido total de 3.151 kilómetros. Será la edición número 80 de la ronda española, con un arranque inédito en Italia, tres etapas en el país transalpino y el regreso de ascensiones míticas como El Angliru y La Bola del Mundo, que favorecerán a los escaladores.

El Burgos Burpellet BH acudirá a la Vuelta con un bloque sólido de escaladores integrado por José Luis Faura, Hugo de la Calle, Daniel Cavia, Sinuhe Fernández, Sergio Chumil, Eriz Fagúndez, Mario Aparicio y Carlos García Pierna, con el objetivo de ser protagonistas tanto en las fugas como en las etapas de montaña.

Temas

La Vuelta a España