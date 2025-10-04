La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Antonio Agüera, ganador de la 90K Camino de la Cruz.

José Antonio Agüera, ganador de la 90K Camino de la Cruz. J.F. Robles

José Antonio Agüera y Raquel Veintimilla se coronan en la 90K a Caravaca

Se imponen con mucha autoridad en la prueba, que reunió a dos mil atletas en una jornada calurosa

LA VERDAD

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:13

José Antonio Agüera, del CD Runtritón Cartagena, y Raquel Veintimilla, de La Grupeta, fueron los campeones de la octava edición de la 90K Camino de la Cruz, tras completar este sábado el recorrido entre Murcia y Caravaca de la Cruz en 6 horas, 55 minutos y 17 segundos y en 8 horas, 48 minutos y 51 segundos, respectivamente. La prueba, organizada por la Fundación Camino de la Cruz, reunió a más de 2.000 atletas en una jornada muy soleada.

Agüera, uno de los mejores atletas de ultrafondo de la Región, completó los 90 kilómetros del recorrido a 4 minutos y 33 segundos el kilómetro y llegó a la meta ubicada en la plaza del Arco ce Caravaca con una ventaja sideral de 37 minutos y 29 segundos sobre el segundo clasificado, que fue Raúl Peñalver, del Comemillas (7:32:46). El tercero fue José Manuel Martínez, con un tiempo de 7:39:06.

En la categoría femenina, la primera en cruzar la meta fue Raquel Veintimilla, corriendo a 5 minutos y 48 segundos el kilómetro. Voló y solo fue superada por 15 hombres, lo que da una idea de su excelente nivel. La segunda fue Esther Escanciano, del CA Promesas Villena, con un tiempo de 9:19:32, y la tercera acabó Isabel Sandoval, del CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras, quien hizo una marca de 9:29:23.

Además, hubo carreras de maratón, con salida en Mula, y de medio maratón, que partió desde Bullas. En la primera se impuso José Tomás del Cerro, del Corredores de Rajaos, con un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 42 segundos. Mariló Sanz, del Benicasim Sky Runners, fue la vencedora de la maratón con 3:22:36.

En el medio maratón los ganadores fueron Ismael Allagui en la categoría masculina y Mar Gómez en la femenina. Abel Antón, leyenda del atletismo español y dos veces campeón del mundo de maratón, participó en el medio maratón y a sus 62 años acabó séptimo (1:39:07).

