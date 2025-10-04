José Antonio Agüera y Raquel Veintimilla se coronan en la 90K a Caravaca Se imponen con mucha autoridad en la prueba, que reunió a dos mil atletas en una jornada calurosa

José Antonio Agüera, del CD Runtritón Cartagena, y Raquel Veintimilla, de La Grupeta, fueron los campeones de la octava edición de la 90K Camino de la Cruz, tras completar este sábado el recorrido entre Murcia y Caravaca de la Cruz en 6 horas, 55 minutos y 17 segundos y en 8 horas, 48 minutos y 51 segundos, respectivamente. La prueba, organizada por la Fundación Camino de la Cruz, reunió a más de 2.000 atletas en una jornada muy soleada.

Agüera, uno de los mejores atletas de ultrafondo de la Región, completó los 90 kilómetros del recorrido a 4 minutos y 33 segundos el kilómetro y llegó a la meta ubicada en la plaza del Arco ce Caravaca con una ventaja sideral de 37 minutos y 29 segundos sobre el segundo clasificado, que fue Raúl Peñalver, del Comemillas (7:32:46). El tercero fue José Manuel Martínez, con un tiempo de 7:39:06.

En la categoría femenina, la primera en cruzar la meta fue Raquel Veintimilla, corriendo a 5 minutos y 48 segundos el kilómetro. Voló y solo fue superada por 15 hombres, lo que da una idea de su excelente nivel. La segunda fue Esther Escanciano, del CA Promesas Villena, con un tiempo de 9:19:32, y la tercera acabó Isabel Sandoval, del CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras, quien hizo una marca de 9:29:23.

Además, hubo carreras de maratón, con salida en Mula, y de medio maratón, que partió desde Bullas. En la primera se impuso José Tomás del Cerro, del Corredores de Rajaos, con un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 42 segundos. Mariló Sanz, del Benicasim Sky Runners, fue la vencedora de la maratón con 3:22:36.

En el medio maratón los ganadores fueron Ismael Allagui en la categoría masculina y Mar Gómez en la femenina. Abel Antón, leyenda del atletismo español y dos veces campeón del mundo de maratón, participó en el medio maratón y a sus 62 años acabó séptimo (1:39:07).