El nuevo Caesa Cartagena se pone el mono de trabajo

Después de una temporada histórica, con una montaña rusa de emociones disputando el 'playoff' de ascenso a la Liga Endesa y soñando más alto de lo que nadie podía imaginar, el Caesa ha vuelto al parqué. Ayer, el equipo de Félix Alonso comenzó con la pretemporada de una campaña donde la salvación será el principal objetivo. Pero después de la temporadapasada, donde el Cebé debutó en la categoría de plata y rozó el cielo, todo es posible.

En este nuevo viaje que ya ha comenzado hay muchas caras nuevas en la plantilla. Tan solo Garuba, Alberto Martín y Domenech son los últimos supervivientes de un equipo que escribió su historia en los libros del deporte cartagenero. Algo que querrá igualar un Caesa lleno de juventud y de jugadores que todavía están por descurbir por la afición albinegra.

Pablo Torres, David Yáñez, Adrián Saavedra y Salva Saura son los cuatro canteranos llamados por el técnico Félix Alonso

La NCAA estadounidense ha sido protagonista en la conjugación de la escuadra que drigirá Félix Alonso, también fichado este verano. De la liga universitaria americana han aterrizado dos jugadores como son Isaiah Rivera y Sebastan Thomas. Pero también ha sido la cuna de donde salieron otros como Svejcar, Amari Kelly o Teemu Suokas.

Hay mucho talento por conocer en el Cartagena. Pero para que ese talento salga a la palestra necesitará entenderse y cohesionarse. Eso ha empezado a trabajar el nuevo Caesa Cartagena desde ayer, cuando todos los jugadores y el cuerpo técnico coincidieron entre balones y canastas por primera vez. Ayer se ejercitaron e hicieron la primera toma de contacto con Félix Alonso, que llega con un listón bien alto después de la historia que ha tatuado Jordi Juste en Cartagena.

El primer amistoso se jugará en el Palacio de los Deportes el 6 de septiembre ante el Sheffield Sharks inglés

En la primera sesión, el cuerpo técnico de Félix Alonso aprovechó para ver cómo llegan los integrantes de la plantilla físicamente después de las vacaciones. Esta semana seguirán entrenando y absorbiendo las ideas del entrenador que estará al frente esta campaña del conjunto portuario.

Con la primera plantilla hay hasta cuatro canteranos que disfrutan de comenzar una pretemporada con el Caesa Cartaena. Ellos son: Pablo Torres, que ya sabe lo que es jugar con el primer equipo, David Yáñez, con experiencia en la Champions juvenil con el UCAM hace dos años y ahora canterano del Cebé, Adrián Saavedra, también con pasado universitario, y Salva Saura. Ellos cuatro estarán a las órdenes de Félix Alonso durante la preparación de cara al inicio de liga en Primera FEB.

Rival de pedigrí

El día 6 de septiembre será el primer test de pretemporada para el Cebé. El horario está por determinar pero lo que es seguro es el escenario: el Palacio de los Deportes de Cartagena. El rival será internacional. Desde Inglaterra aterrizará el Sheffield Sharks. Este club cuenta con 34 años de historia y con un palmarés bien laureado. Ha sido cuatro veces ganador de la máxima categoría del baloncesto inglés, ha ganado una vez la SLB Cup, dos veces el BBL Trophy y el 'playoff' de la BBL y en tres ocasiones la BBL Cup. El Sheffield Sharks es uno de los equipos más célebres de Gran Bretaña. De hecho, en los últimos años de la decada de los 90 pasó por este equipo John Amaechi, exjugador de la NBA.

