El Cebé se cita con la historia en Sevilla

El Odilo FC Cartagena CB está convencido de que este 16 de mayo de 2025 debe quedar escrito en las páginas doradas del deporte ... cartagenero, como los ascensos del Efesé en 2009 y en 2020; como el doblete del Jimbee Cartagena en 2024; y como las canastas del 'Helicóptero' Hamilton en el Proexinca a principios de los 90. Por primera vez en la historia del baloncesto local, un equipo de la ciudad, en este caso el Cebé Cartagena, disputará a partir de esta noche la fase de ascenso a la máxima categoría, la ACB.

El conjunto albinegro juega tanto esta noche (Pabellón San Pablo, 20.45 horas) como el domingo (a las 18.30 horas, en el mismo escenario) los dos primeros partidos de la eliminatoria de cuartos de final. Son cinco encuentros y pasa a la fase final el que antes llegue a tres victorias. La expedición al completo del equipo partió ayer hacia Sevilla con el objetivo de lograr al menos un triunfo en el pista del Real Betis, uno de los clubes más gigantes que aspira a dar el salto a la ACB. Tiene plantilla y presupuesto para ello.

Los de Jordi Juste no tienen nada que perder a estas alturas de la temporada. El objetivo número uno era salvar la categoría aunque fuera con apuros, con una economía limitadísima, exprimida al máximo y una plantilla confeccionada por jugadores que en su mayoría apenas tenía experiencia en la Primera FEB. Sin embargo, prácticamente desde el principio el Cebé dio motivos para soñar: apenas pisó los puestos de descenso y prácticamente durante todo el 2025 ocupó zonas de fase de ascenso.

El tiro exterior de Calvin, el acierto de Ugochukwu, la defensa de Garuba y la calidad individual de Blat y Van Eyck son claves

Una hazaña totalmente sorprendente que coloca al Cebé en una situación privilegiada. No tiene absolutamente nada que perder y esa seguridad de jugar sin presión es su mejor arma para disputar la eliminatoria; al menos forzarla hasta todos los límites, pero sabiendo que a lo largo de la temporada ha demostrado ser capaz de todo. El capitán del barco, Jordi Juste, quiere que el vestuario dé el 200% una vez llegados a este punto. «Hay que visualizar que podemos ganar en Sevilla, ¿por qué no? Y darle sentido a este 'playoff' y forzar el cuarto partido. Sería bonito».

«No lo teníamos previsto»

«Es inesperado pero bonito. Vamos a vivir algo que muchos de los que formamos parte de este equipo no hemos vivido. Sobre todo es bonito por la ilusión que genera jugar una fase de ascenso. Vamos a competir por algo que no teníamos previsto en un principio; estar en esta situación es meritorio y muy satisfactorio», dijo el entrenador catalán. Y realmente es así para un club que hace solo cinco años estaba en la Liga EBA y prácticamente año a año ha ido escalando categorías. «Ha ido todo muy rápido. Ni muchos menos esperábamos que esta temporada fuese así. Pero hemos seguido una línea de continuidad en la pista, en la forma de jugar, fichamos a los jugadores que creíamos que nos podían ayudar a seguir creciendo en esta competición. En ese sentido no nos equivocamos», añadió.

Campeones en el barro

«Nos faltará experiencia, quizá. Los jugadores están muy cansados física y mentalmente. Intentaremos limitar las cargas, no queremos hacer muchas más cosas nuevas porque estamos limitados por el tiempo. Lo hemos preparado como siempre, buscando calidad más que cantidad. Lo que va a ser especial va a ser esta convivencia de cuatro días en Sevilla. Tenemos que vivirlo y disfrutarlo», aseguró un Jordi Juste que en la liga regular guió al equipo a este momento cosechando 16 victorias. «En lo único que no nos ganan es en la experiencia en LEB Plata. En ese barro ganamos nosotros».

«Hay que visualizar que podemos ganar en Sevilla. ¿Por qué no? Es darle sentido al 'playoff'», dice el entrenador Jordi Juste

El Real Betis es un transatlántico que ha pasado prácticamente el 95% de su existencia deportiva en la ACB, ha disputado las competiciones europeas más importantes del baloncesto español (La Euroliga y la Eurocap) y también dos subcampeonatos nacionales. Desde 2023, los verdiblancos tratan de regresar a la élite como serios candidatos al ascenso. La ayuda de todo el pabellón San Pablo, con capacidad para 7.626 espectadores, será una ayuda.

«Jugamos contra un equipo que es séptimo en la clasificación por méritos propios. Ha hecho un año excelente. Se coló en la Final Four de la Copa de España y ahora está en puestos de 'playoff' y haciendo buen baloncesto», explicó Gonzalo García, el entrenador del Real Betis. Benite, Renfroe, Radoncic, Jelinek y Hughes son algunos nombres propios del conjunto verdiblanco.

Más de 300 entradas vendidas en apenas 24 horas de venta

El Odilo FC Cartagena CB ha vendido más de trescientas entradas en apenas veinticuatro horas para el partido de la fase de ascenso a la ACB, la máxima categoría del baloncesto español. La eliminatoria de cuartos de final llegará al Palacio de los Deportes de Cartagena el viernes 23 a las 21.00 horas con la posibilidad de que los hombres de Jordi Juste den la campanada y fuercen el cuarto asalto el domingo 25 a las 12.30 horas en la avenida del Cantón. La entidad albinegra ha puesto precios populares para este acontecimiento histórico en el deporte cartagenero en general. Los dos mil abonados del club pagan 10 euros, los del Jimbee y el Efesé 15 y el público general 20. El horario de taquillas es de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y por internet en cualquier momento en la página web 'compralaentrada.com'. Los socios del Cebé tienen reservado el asiento hasta el lunes 19 a las 23.59 horas.

Una camiseta de edición limitada para repartir gratis el viernes 23

La primera fase de ascenso a la ACB que disputa un equipo de baloncesto en Cartagena es un hito histórico y sin precedentes. Así lo entiende el Odilo FC Cartagena CB, que ya tiene en marcha varias novedades para sus aficionados de cara al tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final, a diputar el viernes 23 a las 21.00 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

Ampliar Camiseta especial del Cebé. LV

La entidad albinegra va a repartir doscientas camisetas de edición especial para guardar como un gran recuerdo. En el diseño de la misma, al que ha tenido acceso LA VERDAD, aparecen las siluetas de dos de los mejores lanzadores de la plantilla, Calvin Hermanson y Gerard Blat, acompañado de un mensaje que invita a soñar con la hazaña de eliminar al Betis: «¿Por qué no?».

Tanto la camiseta como los mil banderines que van a repartirse son costeados por uno de los principales patrocinadores del club, la correduría de seguros Caesa, que tiene como cara visible al empresario Carlos Eduardo Sánchez, vinculado también al Efesé y que en el pasado apoyaba bajo la firma Athos Online.

En paralelo, el Ayuntamiento de Cartagena también estudia diseñar unas bufandas para la ocasión. Concejalía de Deportes y club ya están en contacto para montar una zona de animación junto a la explanada del Palacio de los Deportes con bebidas, música en directo e hinchables donde pasar las horas previas al partido. No se descarta el montaje de un escenario para un concierto o la contratación de un DJ para música electrónica. Lo montará todo la empresa local Dinamia.